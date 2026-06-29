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| Οικονομία

H τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τις θέσεις εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο

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Σύμφωνα με έρευνα του φετινού καλοκαιρινού Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF)

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη (AI) μετασχηματίζει τις θέσεις εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, οι προσδοκίες για όσους εισέρχονται στην αγορά εργασίας αλλάζουν με απροσδόκητη ταχύτητα.

Σύμφωνα με μία νέα έρευνα που πραγματοποιήθηκε πριν από την έναρξη των εργασιών του φετινού καλοκαιρινού Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) που πραγματοποιήθηκε στις (23-25 Ιουνίου) στην κινεζική πόλη Νταλιάν, η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει όχι μόνο τις δεξιότητες που εκτιμούν οι εργοδότες, αλλά και τις επαγγελματικές διαδρομές των εργαζομένων σε όλα τα στάδια της εξέλιξής τους.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, η τεχνητή νοημοσύνη έχει μία πιο ορατή επίδραση στους νεότερους εργαζόμενους, αλλά και σε αυτούς που εισέρχονται στην αγορά εργασίας.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, περισσότεροι από ένας, μεταξύ τριών νέων εργαζόμενων εργάζονται σε θέσεις εργασίας, με μέση ως μεγάλη έκθεση σε εργασιακά καθήκοντα που μεταβάλλονται από την τεχνητή νοημοσύνη, με την μεγαλύτερη έκθεση σε συνθήκες ΑΙ να καταγράφεται σε τομείς, όπως, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η διαχείριση πληροφοριών και η επικοινωνία.

Τα ευρήματα αυτά βρήκαν απήχηση στις συζητήσεις που έγιναν κατά τις τριήμερες εργασίες του φόρουμ στην Νταλιάν, με τους συμμετέχοντες να εξετάζουν τους τρόπους με τους οποίους, η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει το μέλλον της εργασίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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