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| Οικονομία

Στο 35% οι απώλειες τουριστικών εσόδων τον Απρίλιο

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

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Τη μεγαλύτερη μείωση από τον Μάρτιο του 2021, παρουσίασαν τα τουριστικά έσοδα τον Απρίλιο, καταδεικνύοντας ότι η φετινή χρονιά θα είναι δύσκολη για τον τουρισμό της χώρας που δέχθηκε μεγάλο πλήγμα από την κρίση στη Μέση Ανατολή

Τη μεγαλύτερη μείωση από τον Μάρτιο του 2021, παρουσίασαν τα τουριστικά έσοδα τον Απρίλιο, καταδεικνύοντας ότι η φετινή χρονιά θα είναι δύσκολη για τον τουρισμό της χώρας που δέχθηκε μεγάλο πλήγμα από την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Απρίλιο 2026 μειώθηκαν κατά 35,1%, υποχωρώντας στα €197,5 εκατ. σε σχέση με €304,2 εκατ. τον Απρίλιο του 2025.

Τον Μάρτιο του 2026, η μείωση στα τουριστικά έσοδα ανήλθε στο 33,8% και ήταν η πρώτη που καταγράφηκε έπειτα από 21 μήνες καταγραφής αυξήσεων και ρεκόρ. Ρεκόρ σημεώνονταν και πριν το 2020, τα οποία ανέκοψε η πανδημία του κορωνοϊού.

Η μείωση στα τουριστικά έσοδα αποδίδεται στις μειωμένες αφίξεις τουριστών αλλά και τη μειωμένη τουριστική δαπάνη. Οι αφίξεις τουριστών μειώθηκαν τον Απρίλιο κατά 27,6% και τον Μάρτιο κατά 30,7% ενώ τον Μάιο η μείωση περιορίστηκε στο 4,9%.

H κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Απρίλιο 2026 ανήλθε σε €651,77 σε σύγκριση με €726,42 τον Απρίλιο 2025, σημειώνοντας μείωση 10,3%.

Οι τουρίστες από το Ηνωμένο Βασίλειο (η μεγαλύτερη τουριστική αγορά με 39,2% του συνόλου των τουριστών τον Απρίλιο 2026) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €86,43 ημερησίως, ενώ οι Πολωνοί τουρίστες (η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά κατά τον συγκεκριμένο μήνα με 8,4% του συνόλου) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €81,89. Οι Γερμανοί τουρίστες (τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 8,0%) ξόδεψαν €85,99 ημερησίως.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2026 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €443,0 εκατ. σε σύγκριση με €582,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας μείωση 23,9%.

 

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