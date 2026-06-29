Στο 35% οι απώλειες τουριστικών εσόδων τον Απρίλιο

Τη μεγαλύτερη μείωση από τον Μάρτιο του 2021, παρουσίασαν τα τουριστικά έσοδα τον Απρίλιο, καταδεικνύοντας ότι η φετινή χρονιά θα είναι δύσκολη για τον τουρισμό της χώρας που δέχθηκε μεγάλο πλήγμα από την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Απρίλιο 2026 μειώθηκαν κατά 35,1%, υποχωρώντας στα €197,5 εκατ. σε σχέση με €304,2 εκατ. τον Απρίλιο του 2025.

Τον Μάρτιο του 2026, η μείωση στα τουριστικά έσοδα ανήλθε στο 33,8% και ήταν η πρώτη που καταγράφηκε έπειτα από 21 μήνες καταγραφής αυξήσεων και ρεκόρ. Ρεκόρ σημεώνονταν και πριν το 2020, τα οποία ανέκοψε η πανδημία του κορωνοϊού.

Η μείωση στα τουριστικά έσοδα αποδίδεται στις μειωμένες αφίξεις τουριστών αλλά και τη μειωμένη τουριστική δαπάνη. Οι αφίξεις τουριστών μειώθηκαν τον Απρίλιο κατά 27,6% και τον Μάρτιο κατά 30,7% ενώ τον Μάιο η μείωση περιορίστηκε στο 4,9%.

H κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Απρίλιο 2026 ανήλθε σε €651,77 σε σύγκριση με €726,42 τον Απρίλιο 2025, σημειώνοντας μείωση 10,3%.

Οι τουρίστες από το Ηνωμένο Βασίλειο (η μεγαλύτερη τουριστική αγορά με 39,2% του συνόλου των τουριστών τον Απρίλιο 2026) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €86,43 ημερησίως, ενώ οι Πολωνοί τουρίστες (η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά κατά τον συγκεκριμένο μήνα με 8,4% του συνόλου) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €81,89. Οι Γερμανοί τουρίστες (τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 8,0%) ξόδεψαν €85,99 ημερησίως.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2026 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €443,0 εκατ. σε σύγκριση με €582,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας μείωση 23,9%.