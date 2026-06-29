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Γυρίζει τις γειτονιές ο Προύντζος!

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Στο σεργιάνι βγήκε ο δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος. Από τη μια βλέπει τι γίνεται σε δρόμους και γειτονιές και από την άλλη πιάνει και καμιά... τσάπα στην ανάγκη. Ο δήμαρχος Λευκωσίας δίνει ιδιαίτερη σημασία στην καθαριότητα των γειτονιών, ενώ καθημερινά απαντά σε αιτήματα και παράπονα δημοτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σαφώς ένας δήμαρχος δεν μπορεί να είναι παντού, ωστόσο έχει τη σημασία της η άμεση ανταπόκριση. Τα περισσότερα παράπονα πάντως, αφορούν την καθαριότητα των χόρτων, ελέω καλοκαιριού. Και εδώ πρέπει όλοι να κατανοήσουμε πως οι βροχές μόλις πριν λίγες ημέρες σταμάτησαν. Προσπαθεί ο Δήμος με τα συνεργεία, αλλά χρειάζεται και η υπομονή από τους δημότες. 

Γ.Χ

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