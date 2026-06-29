«Ένα κλειστό αυτοκίνητο κάτω από τον ήλιο μετατρέπεται σε φούρνο» – Ο παιδίατρος Μιχάλης Αναστασιάδης για την θερμοπληξία (ηχητικό)

Την ανάγκη αυξημένης προσοχής από γονείς και όσους φροντίζουν παιδιά, ιδιαίτερα σε περιόδους υψηλών θερμοκρασιών, υπογράμμισε ο παιδίατρος Μιχάλης Αναστασιάδης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Π» και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» με την Άντρη Δανιήλ, με αφορμή το τραγικό περιστατικό στην Ξυλοφάγου που συγκλονίζει την κοινή γνώμη.

Ο κ. Αναστασιάδης ανέφερε ότι, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που ήδη βιώνουμε και αναμένεται να συνεχιστούν, είναι κρίσιμο να υπενθυμίζεται συνεχώς στους γονείς και στους φροντιστές πόσο σημαντική είναι η προστασία των παιδιών από την έκθεση στη ζέστη και στον ήλιο.

Σύμφωνα με τον κ. Αναστασιάδη, τα πρώτα συμπτώματα που πρέπει να κινητοποιήσουν τους γονείς είναι η έντονη εξάντληση, η δίψα, ο πονοκέφαλος, η ζάλη, το αναψοκοκκινισμένο δέρμα και τα στεγνά χείλη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως ανέφερε, χρειάζεται άμεση μεταφορά του παιδιού σε δροσερό και καλά κλιματιζόμενο χώρο, χορήγηση άφθονων υγρών και δροσερά μπάνια.

Όπως εξήγησε, τα παιδιά, ιδίως τα μικρότερα, ανήκουν στις πλέον ευάλωτες ομάδες, καθώς ο οργανισμός τους μπορεί πολύ πιο εύκολα να οδηγηθεί σε θερμική καταπόνηση και θερμική εξάντληση, καταστάσεις που, αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα, μπορούν να εξελιχθούν σε θερμοπληξία.

Ο παιδίατρος ξεκαθάρισε ότι η θερμοπληξία δεν είναι απλώς ένα αίσθημα ζάλης, πονοκεφάλου ή ατονίας. Πρόκειται, όπως είπε, για μια πολύ σοβαρή κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε πολυοργανική ανεπάρκεια και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης σε νοσηλευτήριο.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αποφυγή έκθεσης των παιδιών στον ήλιο και στη ζέστη, ειδικά τις ώρες μεταξύ 11:00 και 15:00 ή και 16:00, όταν οι θερμοκρασίες και η ηλιακή ακτινοβολία είναι εντονότερες. Όπως είπε, τα παιδιά πρέπει να παραμένουν σε καλά κλιματιζόμενους χώρους, να φορούν λεπτά και ανοιχτόχρωμα ρούχα, να λαμβάνουν επαρκείς ποσότητες υγρών και, όταν χρειάζεται να μετακινηθούν, αυτό να γίνεται με τη μικρότερη δυνατή έκθεση στη ζέστη.

Ο κ. Αναστασιάδης αναφέρθηκε και στην ανάγκη προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία, με χρήση κατάλληλου αντηλιακού και γυαλιών ηλίου, επισημαίνοντας ότι η έκθεση στον ήλιο έχει επιπτώσεις και στο δέρμα των παιδιών.

Με ιδιαίτερα έντονο τρόπο στάθηκε στον κίνδυνο που δημιουργείται όταν ένα παιδί παραμένει μέσα σε κλειστό όχημα. Όπως είπε, για κανέναν λόγο δεν πρέπει να αφήνεται παιδί μέσα στο αυτοκίνητο, ακόμη κι αν κοιμάται ή ακόμη κι αν η απουσία του ενήλικα θεωρείται ότι θα διαρκέσει ελάχιστα.

«Οι θερμοκρασίες που μπορεί να αναπτυχθούν σε ένα κλειστό όχημα, εκτεθειμένο στον ήλιο και χωρίς λειτουργία του κλιματιστικού, είναι όπως μπορεί να συμβεί σε έναν κλειστό φούρνο», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η άνοδος της θερμοκρασίας μπορεί να γίνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Ειδικά όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι γύρω στους 40 βαθμούς, εξήγησε, ένα κλειστό, μη αεριζόμενο και μη κλιματιζόμενο όχημα μπορεί να μετατραπεί πολύ γρήγορα σε ασφυκτικό και επικίνδυνο περιβάλλον για όλους, πόσο μάλλον για ένα παιδί.

Ο παιδίατρος υπογράμμισε ότι τα παιδιά δεν αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο με τον ίδιο τρόπο που τον αντιλαμβάνονται οι ενήλικες. Θέλουν να παίξουν, να κινηθούν, να βρεθούν με συνομήλικούς τους και δεν μπορούν εύκολα να αυτοπροστατευθούν. Γι’ αυτό, όπως είπε, η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στους ενήλικες.

«Εμείς είμαστε υπεύθυνοι. Εμείς έχουμε την ευθύνη. Εμείς, οι ενήλικες, κρατάμε τη ζωή των παιδιών μας στα χέρια μας», σημείωσε ο Μιχάλης Αναστασιάδης, τονίζοντας ότι η πρόληψη είναι το σημαντικότερο μέτρο προστασίας.