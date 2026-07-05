Οδυσσέας Χριστοδούλου: Η αξιοπιστία των 65 χρόνων του ΣΕΛΚ, οδηγός για την Κύπρο του 2030

Λίγες ημέρες μετά την 65η Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΛΚ, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, Οδυσσέας Χριστοδούλου, παραχωρεί συνέντευξη στον «Πολίτη» σε μια περίοδο κατά την οποία η κυπριακή οικονομία καλείται να προσαρμοστεί σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αβεβαιότητας, τεχνολογικών εξελίξεων και αυξημένων απαιτήσεων ανταγωνιστικότητας. Μιλά για τη διαδρομή των 65 χρόνων του ΣΕΛΚ, τη φορολογική μεταρρύθμιση, την τεχνητή νοημοσύνη, τη διεθνή εικόνα της χώρας και το στοίχημα της επόμενης δεκαετίας. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας, τεχνολογικών ανατροπών και σημαντικών μεταρρυθμίσεων. Πόσο έτοιμη θεωρείτε ότι είναι η κυπριακή οικονομία για τη νέα εποχή; Η κυπριακή οικονομία έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι διαθέτει ανθεκτικότητα και ικανότητα προσαρμογής. Το είδαμε μετά το 1974, το είδαμε μετά την κρίση του 2013 και το βλέπουμε και σήμερα. Παρά τις διεθνείς...