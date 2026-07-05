Ο ερασιτεχνισμός επιτείνει την αμφισβήτηση: Η αναμπουμπούλα για τη διερεύνηση του «Κράτος Μαφία» αφήνει σκιές για τους κυβερνητικούς χειρισμούς

Από το πρωί της Παρασκευής ώς τη στιγμή που, αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο νομικός Χρίστος Μυλωνόπουλος αποχώρησε από την ομάδα των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών που διορίστηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο για να διερευνήσουν το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το βιβλίο Κράτος Μαφία, τρεις στενοί συνεργάτες του Προέδρου της Δημοκρατίας, κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος και διευθυντής του γραφείου Τύπου του Νίκου Χριστοδουλίδη, συντεταγμένα ανέβασαν τον ήδη αποτυπωμένο ερασιτεχνισμό των προεδρικών χειρισμών για την υπόθεση σε άλλο επίπεδο. Επιχειρούσαν για ώρες να πείσουν την κοινή γνώμη πως: • Ο Πρόεδρος γνώριζε ότι ο Χρίστος Μυλωνόπουλος ή...