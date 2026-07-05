Από το πρωί της Παρασκευής ώς τη στιγμή που, αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο νομικός Χρίστος Μυλωνόπουλος αποχώρησε από την ομάδα των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών που διορίστηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο για να διερευνήσουν το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το βιβλίο Κράτος Μαφία, τρεις στενοί συνεργάτες του Προέδρου της Δημοκρατίας, κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος και διευθυντής του γραφείου Τύπου του Νίκου Χριστοδουλίδη, συντεταγμένα ανέβασαν τον ήδη αποτυπωμένο ερασιτεχνισμό των προεδρικών χειρισμών για την υπόθεση σε άλλο επίπεδο. Επιχειρούσαν για ώρες να πείσουν την κοινή γνώμη πως: • Ο Πρόεδρος γνώριζε ότι ο Χρίστος Μυλωνόπουλος ή...
Ο ερασιτεχνισμός επιτείνει την αμφισβήτηση: Η αναμπουμπούλα για τη διερεύνηση του «Κράτος Μαφία» αφήνει σκιές για τους κυβερνητικούς χειρισμούς
Εν ολίγοις, η αποχώρηση του ποινικού ανακριτή Χρίστου Μυλωνόπουλου από την υπόθεση για το «Κράτος Μαφία» ήταν μονόδρομος με βάση τους ερασιτεχνικούς χειρισμούς του Υπουργικού Συμβουλίου και δη του Προέδρου της Δημοκρατίας
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