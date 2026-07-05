Η συζήτηση για ενδεχόμενο ανασχηματισμό της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη επανήλθε στο πολιτικό προσκήνιο το τελευταίο διάστημα, ενώ έγινε εν μέρει ορατό ένα δύσκολο πολιτικό παρασκήνιο μετά τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τη γραμματεία του ΔΗΚΟ, μια συνάντηση που μόνο τυχαία δεν ήταν. Οι σχέσεις Νίκου Χριστοδουλίδη – Νικόλα Παπαδόπουλου, που δεν διάγουν και την καλύτερή τους περίοδο, περνούν μέσα από τον ανασχηματισμό σε πρώτο επίπεδο και μέσα από τους διορισμούς στα διοικητικά συμβούλια των ημικρατικών οργανισμών σε δεύτερη φάση, όπως ξεκάθαρα διεμήνυσε γραπτώς ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ προς τον ΠτΔ, την περασμένη Τρίτη. Πολικό κλίμα… Παραμονή του Υπουργικού Συμβουλίου που ενδεχομένως να ενέκρινε τα νέα δ.σ. των Ημικρατικών, όπως γράφτηκε στον Τύπο, ο Νικόλας Παπαδόπουλος, με εμπιστευτική επιστολή-τελεσίγραφο προς Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, η οποία δημοσιεύτηκε στον «Πολίτη», ζήτησε επιτακτικά συνάντηση με τη Γραμματεία του ΔΗΚΟ με ατζέντα: «1. Τον ενδεχόμενο ανασχηματισμό του Υπουργικού Συμβουλίου, 2. Τους επερχόμενους διορισμούς στα συμβούλια των...
Μίνι ανασχηματισμός πριν το τέλος του Ιούλη - Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης φρεσκάρει την ομάδα του και φορτσάρει για το ’28 - Το ΔΗΚΟ στα… κάγκελα
Δύο ξένοι Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και Νικόλας Παπαδόπουλος αλλά ακόμα συγκάτοικοι. [Φώτο αρχείου]
«Τώρα είναι η ώρα για όλα ή τίποτα για το ΔΗΚΟ, όσο εκβιαστικό κι αν ακούγεται αυτό προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας»
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