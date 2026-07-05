Real estate, καζίνο και ξένα κεφάλαια, η οικονομική πραγματικότητα στα κατεχόμενα

Γράφουν: Φίλιππος Πόλο , Γιάννης Σεϊτανίδης Στην απέναντι πλευρά της πράσινης γραμμής, η καθημερινότητα των Τουρκοκυπρίων γίνεται ολοένα και πιο ασφυκτική. Μισθοί που δεν προλαβαίνουν τον πληθωρισμό, τιμές τροφίμων και ενοικίων που τρέχουν ανεξέλεγκτα και χιλιάδες οικογένειες να ζουν στο όριο της φτώχειας, σύμφωνα με τοπικές στατιστικές. Την ίδια ώρα, έρευνες για τα εισοδήματα και το βιοτικό επίπεδο δείχνουν διεύρυνση του χάσματος ανάμεσα στους λίγους προνομιούχους και στη μεγάλη πλειονότητα που δυσκολεύεται να καλύψει βασικές ανάγκες, με τη μεσαία τάξη να διαβρώνεται. Η στατιστική αρχή των κατεχομένων (TRNC Statistics Authority) ανακοίνωσε για τον Φεβρουάριο ετήσιο πληθωρισμό 40,22%! Επιμέρους κατηγορίες, όπως εστιατόρια–ξενοδοχεία, εκπαίδευση, ψυχαγωγία και ενοίκια, εμφανίζουν αυξήσεις τιμών σημαντικά πάνω από τον μέσο όρο, κάτι που επιβεβαιώνει την έντονη πίεση στο κόστος ζωής για τους Τουρκοκυπρίους. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά φαινόμενα είναι η αύξηση των διελεύσεων Τουρκοκυπρίων προς τις ελεύθερες περιοχές, όχι πλέον μόνο για βόλτα ή επίσκεψη, αλλά για να κάνουν τα ψώνια τους. Αύξηση διελεύσεων Σύμφωνα με τα στοιχεία...