Κινητικότητα στις τράπεζες: Αυξημένες κατά €344 εκατ. οι καταθέσεις, άνοδος €260 εκατ. στα δάνεια

Οι συνολικές καταθέσεις τον Μάιο 2026 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €343,8 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €123,1 εκατ. τον Απρίλιο 2026, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Δευτέρα η Κεντρική Τράπεζα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών καταθέσεων έφτασε στο 5,1%, σε σύγκριση με 4,5% τον Απρίλιο 2026. Το υπόλοιπο των συνολικών καταθέσεων τον Μάιο 2026 έφθασε στα €58,0 δισ.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Μάιο 2026, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Ιουνίου 2026.

Οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €239,0 εκατ. Πιο αναλυτικά, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών αυξήθηκαν κατά €171,3 εκατ. και €194,0 εκατ. αντίστοιχα. Οι καταθέσεις των υπόλοιπων εγχώριων τομέων παρουσίασαν συνολικά μείωση €126,2 εκατ.

Αύξηση €260 εκατ. στα δάνεια

Τα συνολικά δάνεια τον Μάιο 2026 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €260,3 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €40,5 εκατ. τον Απρίλιο 2026. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών δανείων έφτασε στο 12,6%, σε σύγκριση με 12,0% τον Απρίλιο 2026. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Μάιο 2026 έφθασε στα €28,1 δις.

Τα δάνεια κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €173,7 εκατ. Πιο αναλυτικά, τα δάνεια προς νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές εταιρείες αυξήθηκαν κατά €52,7 εκατ. και €63,0 εκατ. αντίστοιχα. Τα δάνεια των υπόλοιπων εγχώριων τομέων παρουσίασαν συνολικά αύξηση €58,0 εκατ.