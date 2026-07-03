Στην κορυφή της ΕΕ η Κύπρος για Airbnb, Booking: +22% στις κρατήσεις

Μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην ΕΕ κατέγραψαν το πρώτο τρίμηνο του 2026 οι διανυκτερεύσεις σε κυπριακά καταλύματα που κρατήθηκαν μέσω των τριών διαδικτυακών πλατφορμών που κοινοποιούν δεδομένα (Airbnb, Booking and Expedia).

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που δημοσιοποίησε την Πέμπτη η Eurostat, μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου 2026, οι διανυκτερεύσεις σε βραχυπρόθεσμα ενοικιαζόμενα καταλύματα στην ΕΕ, τα οποία κρατήθηκαν μέσω Airbnb, Booking ή Expedia ανήλθαν σε144,3 εκατομμύρια.

Ο συνολικός αριθμός διανυκτερεύσεων επισκεπτών το πρώτο τρίμηνο του 2026 αυξήθηκε κατά 9,7% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, ενώ σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 η αύξηση φθάνει το 16,6%. Το τέταρτο τρίμηνο του 2025, η ετήσια αύξηση στην ΕΕ έφθασε το 10,9%.

Η εικόνα ανά χώρα

Ο ρυθμός αύξησης μεταξύ των χωρών της ΕΕ, διαφέρει σημαντικά, ωστόσο όλα τα κράτη ανέφεραν αυξήσεις σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Η Μάλτα κατέγραψε την μεγαλύτερη αύξηση (+30,5%), ακολουθούμενη από τη Σλοβενία (+24,7%), τη Σλοβακία (+23,5%) και την Κύπρο (+22,3%). Στην Κύπρο, το τέταρτο τρίμηνο του 2025 η ετήσια αύξηση ήταν 30,1%.

Διψήφια αύξηση καταγράφηκε επίσης στη Φινλανδία (+19,1%), την Τσεχία (+18,4%), την Ιρλανδία (+15,7%), την Κροατία (+15,6%), την Ελλάδα και τη Γερμανία (και οι δύο +14,9%), την Ιταλία (+14,7%), τη Σουηδία (+13,3%), την Πολωνία (+11,9%) και την Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία (όλες +11,3%).

Όπως τονίζει η ΕΕ, η ευρεία φύση αυτών των αυξήσεων υπογραμμίζει μια ισχυρή και διαρκή επέκταση των καταλυμάτων βραχείας διαμονής σε ολόκληρη την ΕΕ, αν και ο σχετικός ρυθμός εξακολουθούσε να διαφέρει μεταξύ των προορισμών.

Καταλύματα–φάντασμα στην Κύπρο

Σημειώνεται ότι ειδική έκθεση της ελεγκτικής υπηρεσίας για το Υφυπουργείο Τουρισμού που δημοσιοποιήθηκε χθες, αποκαλύπτει έναν «αόρατο» τουριστικό χάρτη με καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης να δραστηριοποιούνται εκτός του επίσημου πλαισίου καταγραφής και αδειοδότησης.

Στην απάντησή του προς την Ελεγκτική Υπηρεσία, το Υφυπουργείο Τουρισμού αναφέρει ότι η αντιμετώπιση του φαινομένου καταλυμάτων που διαφημίζονται χωρίς αριθμό εγγραφής ή εκτός μητρώου θα ενισχυθεί με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1028 για τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Παράλληλα, το Υφυπουργείο ενημερώνει ότι προτίθεται να προωθήσει νέο νομοσχέδιο για τη ρύθμιση της λειτουργίας καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, με πρόβλεψη για υποχρεωτικά πιστοποιητικά (πέραν των υφιστάμενων διοικητικών εγγράφων) και επιτόπιους ελέγχους, ώστε το μητρώο να λειτουργεί όχι απλώς ως καταγραφή, αλλά ως μηχανισμός διασφάλισης καταλληλότητας και ασφάλειας.