Διακομματική ανησυχία για την ενεργειακή επάρκεια

Η ολοκλήρωση του έργου υποδοχής υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Βασιλικό και ο κίνδυνος μη επάρκειας από το 2030 -θέματα που ανέδειξε με πρωτοσέλιδα ρεπορτάζ ο «Πολίτης» στις αρχές της εβδομάδας- συζητήθηκαν σε κεκλεισμένων των θυρών -λόγω της δικαστικής διαδικασίας που εκκρεμεί εναντίον της ΔΕΦΑ- συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας. Η Επιτροπή συζήτησε την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή του 2024 για το τερματικό στο Βασιλικό.

Μετά τη συνεδρίαση βουλευτές-μέλη της Επιτροπής εξέφρασαν έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις της καθυστέρησης στην εισαγωγή του φυσικού αερίου.

«Κινδυνεύουμε να ξεμείνουμε από ρεύμα μετά το 2030 και οι λύσεις από οικονομικής άποψης θα είναι αιματηρές», είπε ο γ.γ. του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, στέλνοντας «ένα αγωνιώδες SOS για το ρεύμα και γενικότερα για την ενέργεια στην Κύπρο».

Πρόκειται, είπε, για ακόμα ένα μεγάλο σκάνδαλο που δεν επιτρέπει την έλευση φυσικού αερίου και, άρα, κρατά την τιμή ηλεκτρισμού πολύ ψηλά γιατί πληρώνουμε ρύπους. Σημείωσε ότι από το 2018 μέχρι το 1ο εξάμηνο του 2025 πληρώσαμε 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ για ρύπους.

Ο κ. Στεφάνου επέρριψε επίσης ευθύνες στην κυβέρνηση αναφέροντας ότι «μπροστά σε αυτό το φοβερό σκάνδαλο η σημερινή κυβέρνηση, η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη τα ζώα μου αργά» όχι μόνο δεν έκανε κάτι για να απο-πυροδοτήσει τη βόμβα αλλά «έχει προσθέσει και νέα ισχύ σε αυτή τη βόμβα που απειλεί την Κύπρο».

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τέλος του 2029 θα πρέπει να τεθούν εκτός λειτουργίας οι γεννήτριες στη Δεκέλεια και 3 γεννήτριες στο Βασιλικό και 720 μεγαβάτ θα τεθούν εκτός λειτουργίας

«Η κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και πρέπει να δώσει πειστικές απαντήσεις αλλά, και το πιο σημαντικό, να αναλάβει αυτές τις ενέργειες που θα οδηγήσουν στο να έχουμε ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια», είπε.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Παμπορίδης σημείωσε ότι πρέπει να διευκρινιστεί το πλάνο της κυβέρνησης για υλοποίηση του έργου σημειώνοντας ότι, ενώ είναι αναγκαίο να προχωρήσει, «δεν βλέπουμε τα τελευταία τρία χρόνια οποιαδήποτε εξέλιξη η οποία να μας ενθαρρύνει», προσθέτοντας ότι με την αλλαγή του δ.σ. των αρμόδιων φορέων θα πρέπει να επαναληφθούν εκ νέου οι συνεδριάσεις.

Στόχος, προσέθεσε, είναι να υπάρχει ουσιαστική αλλαγή του τρόπου ανάθεσης και εποπτείας αντίστοιχων έργων, ώστε «να απαλλαγούμε από αυτές τις τεράστιες καθυστερήσεις για σημαντικά έργα, τα οποία είναι κομβικής σημασίας για την οικονομία και τον τόπο». Διευκρίνισε ότι αυτές οι αλλαγές δεν εναπόκεινται στη Βουλή, δείχνοντας προς το Γενικό Λογιστήριο και προσθέτοντας ότι πρέπει να «βρούμε τρόπους με τους οποίους θα λειτουργούν, θα ανατίθενται, θα συντμηθούν οι διαδικασίες ανάθεσης και να μπορούν να είναι πιο ευέλικτες και οι αναθέτουσες Αρχές στη διεκπεραίωση τέτοιων έργων».

Σε ερώτηση για το κατά πόσο ασπάζεται τις ανησυχίες για την επάρκεια ηλεκτρικού ρεύματος, ο κ. Παμπορίδης απάντησε ότι πλέον ο κίνδυνος είναι ορατός. «Για αυτό έχω εκφράσει και εγώ την ανησυχία μου για τη διαφαινόμενη αδράνεια των τελευταίων ετών. Πρέπει να προχωρήσουμε με συγκεκριμένες λύσεις και το βάρος είναι στους ώμους της κυβέρνησης», ανέφερε.

Απαντώντας σε ερώτηση σε σχέση με το δικηγορικό γραφείο στο οποίο μετέχει, ανέφερε ότι «πράγματι ήταν δικηγόρος της ΕΤΥΦΑ και της Κυπριακής Δημοκρατίας κατ' επέκταση, στην διαιτησία στο Λονδίνο, προσθέτοντας ότι πλέον έχει παραιτηθεί από τη θέση «γιατί ήταν ασυμβίβαστη πλέον με τη θέση μου ως βουλευτού».

Ο επικεφαλής του κόμματος ΑΛΜΑ, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, σχολίασε ότι η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη «κληρονόμησε» το πρόβλημα και «οι ενέργειες που έχουν γίνει τα τελευταία τρία χρόνια καταδεικνύουν πλέον ξεκάθαρα ότι το πρόβλημα διογκώνεται όπως και το κόστος για τους πολίτες» και για αυτό το κόστος φέρει βαριά ευθύνη και η κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη.

«Συζητάμε ότι σε έναν μήνα θα γίνει προκήρυξη διαγωνισμού, κάτι το οποίο ο τότε υπουργός Παπαναστασίου μάς έλεγε ότι θα γινόταν το καλοκαίρι του 2024», τόνισε.