Στους 10.656 αυξήθηκαν οι άνεργοι τον Ιούνιο του 2026

Νέα αύξηση στον αριθμό τον εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιούνιο, δείχνουν στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία.

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιουνίου 2026 ανήλθε σε 10.056 άτομα. Με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιούνιο 2026 αυξήθηκε στα 10.656 άτομα, σε σύγκριση με 10.543 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2025 καταγράφηκε αύξηση κατά 903 άτομα ή 9,9%. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στους τομείς των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, της δημόσιας διοίκησης, της εκπαίδευσης και των δραστηριοτήτων σχετικά με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα.