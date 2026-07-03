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| Οικονομία

Στους 10.656 αυξήθηκαν οι άνεργοι τον Ιούνιο του 2026

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Αύξηση κατά 903 άτομα ή 9,9% κατέγραψε ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025

Νέα αύξηση στον αριθμό τον εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιούνιο, δείχνουν στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία.

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιουνίου 2026 ανήλθε σε 10.056 άτομα. Με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιούνιο 2026 αυξήθηκε στα 10.656 άτομα, σε σύγκριση με 10.543 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2025 καταγράφηκε αύξηση κατά 903 άτομα ή 9,9%. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στους τομείς των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, της δημόσιας διοίκησης, της εκπαίδευσης και των δραστηριοτήτων σχετικά με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα.

 

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