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| Οικονομία

Άνοδος στο ΧΑΚ την Παρασκευή και εβδομαδιαία κέρδη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο Γενικός του Δείκτης διαμορφώθηκε στις 310,32 μονάδες με κέρδη 0,81%

Με άνοδο έκλεισε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός του Δείκτης διαμορφώθηκε στις 310,32 μονάδες με κέρδη 0,81%. Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 182,57 μονάδες με επίσης άνοδο 0,80%.

Η αξία των συναλλαγών ήταν 215.821,38 ευρώ. Το Χρηματιστήριο έκλεισε με εβδομαδιαία κέρδη 1,63%. 

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά κατέγραψε άνοδο 1,11%, όπως και οι Επενδυτικές με 0,02%, ενώ πτώση είχαν η Εναλλακτική με 0,24% και τα Ξενοδοχεία με 0,56%.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Logicom με όγκο συναλλαγών 77.908,80 ευρώ (τιμή κλεισίματος 3,260 ευρώ - άνοδος 1,88%), της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών 68.586,16 ευρώ (τιμή κλεισίματος 9,860 ευρώ - άνοδος 1,60%), της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο συναλλαγών 25.882,51 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,640 ευρώ - αμετάβλητη), της WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC με όγκο 8.855,32 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,258 ευρώ - άνοδος 1,57%) και της ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ με όγκο 8.438,00 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,230 ευρώ - άνοδος 0,88%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 12 κινήθηκαν ανοδικά, 4 πτωτικά και 4 έμειναν χωρίς μεταβολή.

Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 121.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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ΧΑΚΧρηματιστήριο

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