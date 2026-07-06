Οι καταναλωτές κοιτάζουν μόνο την τσέπη τους, όχι την οικονομία

Οι καταναλωτές ούτε ξέρουν ούτε δύνανται να αξιολογούν την κατάσταση της οικονομίας, παρά μόνο με βάση τον προϋπολογισμό του σουπερμάρκετ, το λογαριασμό της ενέργειας, τα ενοίκια, το κόστος των καυσίμων και της διακίνησης τους και με το πώς αντιμετωπίζουν τις υποχρεώσεις τους, αναφέρει σε γραπτή της δήλωση η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής.

«Τι κι αν οι αριθμοί ευημερούν, τι κι αν μας μιλούν για τους ψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης του ΑΕΠ; Αυτά όλα, μαζί και οι πολυδιαφημιζόμενες αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της οικονομίας μας, δεν αναβαθμίζουν ποσώς την αγοραστική ικανότητα των πολιτών που αντίθετα, μέρα με τη μέρα φθίνει. Αυτά όλα δεν έχουν δυστυχώς καμιά σχέση με την τσέπη των πολιτών και δεν μεταφράζονται σε βελτίωση του βιοτικού επιπέδου τους», τονίζει.

«Πιο συγκεκριμένα, όταν οι τιμές των βασικών αγαθών και των υπηρεσιών αυξάνονται διαρκώς και, η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών μειώνεται, άσχετα αν η οικονομία συνολικά εμφανίζει ζηλευτές επιδόσεις. Οι καταναλωτές ούτε ξέρουν ούτε δύνανται να αξιολογούν την κατάσταση της οικονομίας, παρά μόνο με βάση τον προϋπολογισμό του σουπερμάρκετ, το λογαριασμό της ενέργειας, τα ενοίκια, το κόστος των καυσίμων και της διακίνησης τους και με το πώς αντιμετωπίζουν τις υποχρεώσεις τους», προσθέτει.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat, αναφέρει η Ένωση, οι τιμές στην Κύπρο αυξάνονται ταχύτερα από ό,τι στις περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης και αυτό έχει επιπτώσεις στην καθημερινότητα, τις επιχειρήσεις και στην οικονομία, επιβαρύνοντας σε μεγάλο βαθμό τους πολίτες.

Η προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat για τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή σημειώνει ότι η Κύπρος, με πληθωρισμό 4% τον Ιούνιο του 2026, κατατάσσεται ανάμεσα στις χώρες με τις ψηλότερες ετήσιες αυξήσεις τιμών στην Ευρωζώνη. Σύμφωνα με την ίδια εκτίμηση, σε μηνιαία βάση, οι τιμές στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 0,8%,που υποδηλοί μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην Ευρωζώνη.

Από την άλλη, ενώ στην Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός υποχώρησε τον Μάιο, στην Κύπρο κινήθηκε πάνω από της Ευρωζώνης. Πέραν της ενέργειας, σημαντικό μερίδιο στην αύξηση του πληθωρισμού συνέχισαν να έχουν κυρίως οι υπηρεσίες, με ετήσια αύξηση 3,2% και των τροφίμων, των αλκοολούχων ποτών και του καπνού που είχαν αύξηση 1,6%.

Τονίζει ότι η αύξηση του πληθωρισμού κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, η οποία δεν είχε χρόνο ανάκαμψης λόγω των προηγούμενων αυξήσεων.

Από το 1,2% τον Ιανουάριο και το 1,5% τον Μάρτιο, ο ετήσιος πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 3,0% τον Απρίλιο, στο 3,5% τον Μάιο και στο 4,0% τον Ιούνιο. Αυτό δυστυχώς, εκτιμά, σημαίνει ότι οι πιέσεις πάνω στο κόστος ζωής, εντείνονται, με αποτέλεσμα να κάνουν δυσκολότερη τη διαχείριση του οικογενειακού προϋπολογισμού στους καταναλωτές.

Οι αυξήσεις των τιμών, αναφέρει, δεν επηρεάζουν στον ίδιο βαθμό όλους τους πολίτες. «Οι χαμηλές και οι μεσαίες εισοδηματικά ομάδες είναι γνωστό ότι ξοδεύουν μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού τους για να καλύψουν τις βασικές ανάγκες, όπως τρόφιμα, ενέργεια, μετακίνηση και στέγαση. Αυτό εξηγεί και το γιατί, παρά τη θετική εικόνα που παρουσιάζουν οι δείκτες της οικονομίας, σημαντικό μέρος της κοινωνίας δηλώνει ότι δεν αισθάνεται τα οφέλη της πολυδιαφημιζόμενης, κυρίως προπαγανδιστικά, οικονομικής «ανάπτυξης», σημειώνει.

Λύση η αύξηση μισθών

«Η απάντηση σε αυτό βέβαια δεν είναι άλλη από την αύξηση των μισθών και των ωφελημάτων των χαμηλών και μεσαίων τάξεων. Όπως όμως βαδίζει η οικονομία μας, με την μεγάλη άδικη και ανισοσκελή αντιμετώπιση των γενικών μισθολογικών αυξήσεων που, ούτε και με τον πληθωρισμό δεν συμβαδίζουν, οι πραγματικές αποδοχές, κυρίως των χαμηλόμισθων, μειώνονται αντί να αυξάνονται. Αποτέλεσμα η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων να συρρικνώνεται ακόμα περισσότερο και η διαβίωση τους να επιδεινώνεται και μαζί και η ποιότητα της ζωής τους», υπογραμμίζει.