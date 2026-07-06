Με κέρδη ξεκίνησε την εβδομάδα το ΧΑΚ

Κέρδη κατέγραψε στη σημερινή πρώτη χρηματιστηριακή συνάντηση της εβδομάδας το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 312,94 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο σε ποσοστό 0,84%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €1,073,691.19.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 184,10 μονάδες, καταγράφοντας επίσης κέρδη σε ποσοστό 0,84%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη κατέγραψαν ο δείκτης των Ξενοδοχείων σε ποσοστό 1,68%, της Εναλλακτικής Αγοράς 1,15%, της Κύριας Αγοράς 0,79% και των Επενδυτικών Εταιρειών 0,60%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €932,428.7400 (τιμή κλεισίματος €10,00 – άνοδος 1,42%), της Logicom με €45,729.1000 (τιμή κλεισίματος €3,32 – άνοδος 1,84%), της Demetra Holdings με €39,728.8500 (τιμή κλεισίματος €1,65 – άνοδος 0,61%), της The Cyprus Cement με €27,512.0600 (τιμή κλεισίματος €1,33 – χωρίς μεταβολή) και της Τσιμεντοποιία Βασιλικού με €8,295.0000 (τιμή κλεισίματος €5,25 – άνοδος 3,96%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 9 κινήθηκαν ανοδικά, 4 καθοδικά και 6 αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 250.

Πηγή: ΚΥΠΕ