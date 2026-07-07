Σε πτώση το εμπόριο της Πράσινης Γραμμής- Περιορισμένες οι εμπορικές συναλλαγές

Υποχώρηση του εμπορίου μεταξύ των δύο κοινοτήτων καταγράφει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην 22η ετήσια έκθεσή της για την εφαρμογή του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής. Παρά τη γενικότερη αύξηση της κινητικότητας μεταξύ των δύο πλευρών, όπως φαίνεται από τις διελεύσεις, οι εμπορικές συναλλαγές παρέμειναν περιορισμένες, εξαιτίας διοικητικών, τραπεζικών και τεχνικών εμποδίων.

Ειδικότερα, η συνολική αξία των προϊόντων που διέσχισαν την Πράσινη Γραμμή μειώθηκε κατά 5,3%, από €15,23 εκατ. το 2024 σε €14,43 εκατ. το 2025. Τα στοιχεία του τουρκοκυπριακού εμπορικού επιμελητηρίου δείχνουν ακόμη μεγαλύτερη μείωση, κατά 12,9%, στην αξία των προϊόντων για τα οποία εκδόθηκαν συνοδευτικά έγγραφα. Η αξία τους περιορίστηκε από €18,22 εκατ. σε €15,87 εκατ. Τα οικοδομικά και κατασκευαστικά υλικά παρέμειναν η σημαντικότερη κατηγορία εμπορευμάτων και ακολούθησαν τα έπιπλα, τα πλαστικά, τα παλιοσίδερα και τα απόβλητα. Αξιοσημείωτη ήταν η μείωση στο εμπόριο φρούτων και λαχανικών, ενώ κατά τη διάρκεια του 2025 δεν πραγματοποιήθηκαν καθόλου συναλλαγές πατατών μέσω της Πράσινης Γραμμής.

Αντίθετα, το εμπόριο από τις ελεύθερες προς τις κατεχόμενες περιοχές αυξήθηκε κατά περίπου 13,5%, φθάνοντας τα €1,49 εκατ. Ωστόσο, αντιστοιχούσε μόλις στο 10,3% της αξίας του εμπορίου που πραγματοποιήθηκε προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Τα εμπόδια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει ότι το εμπόριο μεταξύ των δύο κοινοτήτων εξακολουθεί να παρεμποδίζεται από σειρά πρακτικών και διοικητικών προβλημάτων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι δυσκολίες στη μεταφορά χρημάτων μεταξύ τραπεζών στις ελεύθερες και τις κατεχόμενες περιοχές, καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν Τουρκοκύπριοι κατά το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών. Παρά το γεγονός ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου διευκρίνισε από το 2023 ότι οι Τουρκοκύπριοι με κυπριακό διαβατήριο ή ταυτότητα δικαιούνται να ανοίγουν βασικό λογαριασμό πληρωμών, η έκθεση αναφέρει ότι πολύ περιορισμένος αριθμός κατάφερε τελικά να το πράξει. Παράλληλα, τουρκοκυπριακές επιχειρήσεις δεν μπορούν να ανοίξουν τραπεζικούς λογαριασμούς στις ελεύθερες περιοχές.

Άλυτο παραμένει και το ζήτημα των τουρκοκυπριακών εμπορικών οχημάτων άνω των 7,5 τόνων. Τα οχήματα αυτά μπορούν να περάσουν στις ελεύθερες περιοχές μόνο εφόσον διαθέτουν έγγραφα πλήρως εναρμονισμένα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Η επιτροπή εκτιμά ότι η επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος θα διευκόλυνε σημαντικά τη μεταφορά αγαθών και θα συνέβαλλε στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης και των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι το εμπόριο μέσω της Πράσινης Γραμμής έχει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, νοουμένου ότι θα αντιμετωπιστούν τα εμπόδια που εξακολουθούν να περιορίζουν τις συναλλαγές.

Χαιρετίζει, παράλληλα, τη συνεργασία μεταξύ του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και του τουρκοκυπριακού εμπορικού επιμελητηρίου, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι προσπάθειές τους θα οδηγήσουν σε στενότερες επαφές μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων και σε ενίσχυση των οικονομικών δεσμών.

Οι διελεύσεις

Με βάση τα στοιχεία της Αστυνομίας Κύπρου, κατά τη διάρκεια του 2025 καταγράφηκαν 1.453.135 διελεύσεις Ελληνοκυπρίων από τις ελεύθερες προς τις κατεχόμενες περιοχές, έναντι 1.346.121 το 2024 (αύξηση 7%). Στην ίδια κατεύθυνση πραγματοποιήθηκαν 833.786 διελεύσεις ελληνοκυπριακών οχημάτων.

Από τις κατεχόμενες προς τις ελεύθερες περιοχές καταγράφηκαν 1.983.610 διελεύσεις Τουρκοκυπρίων, σε σύγκριση με 1.814.647 την προηγούμενη χρονιά (αύξηση 8,5%), καθώς και 748.061 διελεύσεις τουρκοκυπριακών οχημάτων.

Αύξηση σημειώθηκε και στις διελεύσεις Ευρωπαίων πολιτών, πλην Κυπρίων, καθώς και υπηκόων τρίτων χωρών. Συνολικά καταγράφηκαν 2.053.958 διελεύσεις προς τις δύο κατευθύνσεις, έναντι 1.777.946 το 2024.

Τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνουν τις διελεύσεις μέσω των οδοφραγμάτων Περγάμου και Στροβιλιών, τα οποία βρίσκονται υπό την αρμοδιότητα των Βρετανικών Βάσεων.

Η έκθεση επισημαίνει ότι οι υψηλές τιμές και ο πληθωρισμός στις κατεχόμενες περιοχές φαίνεται να περιόρισαν τις μετακινήσεις Ελληνοκυπρίων για αγορές. Αντίθετα, ενθάρρυναν περισσότερους Τουρκοκυπρίους να περνούν στις ελεύθερες περιοχές.

Την ίδια ώρα, οι μεγάλες ουρές στο οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου αποτέλεσαν πρόβλημα κατά τη διάρκεια του 2025.