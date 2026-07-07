Πρώτα το show και μετά η ενημέρωση

Το Σάββατο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανάρτησε στα social media του, βίντεο με το οποίο ενημέρωνε τους πολίτες για δύο αποφάσεις του τελευταίου Υπουργικού Συμβουλίου, εκ των οποίων η μία αφορούσε την πρόσληψη 290 σχολικών βοηθών/συνοδών για μαθητές με αναπηρίες. Το Υπουργικό πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, ωστόσο, μέχρι και χθες δεν υπήρξε καμία επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας. Τι θα γίνει, δηλαδή, θα μαθαίνουν οι πολίτες τις αποφάσεις του Υπουργικού από τα social media του Προέδρου, χωρίς καμία άλλη ενημέρωση; Ο πολίτης που ενδιαφέρεται δεν δικαιούται γραπτή ανακοίνωση, με πληροφορίες και ουσιαστικές διευκρινίσεις; Ή αρκούν μερικά γενικά λόγια μπροστά στην κάμερα; Όλα για το show, τελικά.

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