Ράλι στα ακίνητα παρά τις υψηλές τιμές: Πρωταγωνιστεί η Λεμεσός, Κύπριοι οι δύο στους τρεις αγοραστές

Ισχυρή είναι η πορεία της κυπριακής αγοράς ακινήτων τους πρώτους έξι μήνες του 2026, παρά τη γεωπολιτική κρίση, την αβεβαιότητα στην οικονομία και τις υψηλές τιμές που καταγράφονται. Το φετινό εξάμηνο είναι το καλύτερο από το 2007.

Πρωταγωνιστής στην άνοδο είναι η Λεμεσός. Τα στοιχεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας αποκαλύπτουν ότι η άνοδος των τιμών στη Λεμεσό δεν επηρεάζει τη ζήτηση, με την πλειοψηφία των πωλήσεων να γίνεται από Κυπρίους. Οι πωλήσεις σε ξένους (εντός και εκτός ΕΕ) στη Λεμεσό ανήλθαν τον Ιούνιο σε 247, σε σύνολο 727, δηλαδή περίπου μια στις τρεις, εκ των οποίων οι 168 ή 68% αφορούν υπηκόους τρίτων χωρών. Το 66% των αγοραστών είναι Κύπριοι. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Κτηματολόγιο δεν γνωρίζει αν ο Κύπριος έχει λάβει ιθαγένεια με πολιτογράφηση. Ακόμη και αν δεχθούμε ότι μέρος των Κυπρίων είναι αλλοδαποί που έλαβαν κυπριακό διαβατήριο, αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι βασικός μοχλός της ζήτησης είναι η εσωτερική αγορά.

Ισχυρή δυναμική

Όπως δείχνουν τα στοιχεία, τον Ιούνιο του 2026 κατατέθηκαν στα κατά τόπους κτηματολογικά γραφεία 1.964 πωλητήρια έγγραφα, σε σχέση με 1.544 πωλητήρια έγγραφα τον Ιούνιο του 2025, δηλαδή 27% περισσότερα. Η αύξηση Ιουνίου είναι η υψηλότερη του έτους. Τον Μάιο, οι πωλήσεις ακινήτων είχαν αυξηθεί κατά 5%, τον Απρίλιο κατά 15% και τον Μάρτιο κατά 18%.

Εκρηκτική άνοδο 64% κατέγραψαν οι πωλήσεις ακινήτων στη Λεμεσό, φθάνοντας τα 727 τεμάχια, από 444 τον περσινό Ιούνιο. Τον Μάιο η αύξηση ήταν μόλις 2%.

Στην Πάφο η ετήσια αύξηση των πωλήσεων έφθασε το 28% έναντι αύξησης 24% τον Μάιο, με τα πωλητήρια έγγραφα να φθάνουν τα 361 από 282 πέρσι. Οι πωλήσεις σε ξένους στην Πάφο ανήλθαν σε 257 τον Ιούνιο, εκ των οποίων το 62,3% αφορά υπηκόους τρίτων χωρών. Βλέπουμε ότι στην Πάφο το μερίδιο των ξένων είναι αισθητά υψηλότερο από αυτό της Λεμεσού.

Στη Λευκωσία, οι πωλήσεις ακινήτων αυξήθηκαν κατά 10% τον Ιούνιο, ανεβαίνοντας στα 392 τεμάχια από 355 τον Ιούνιο του 2025. Τον Μάιο καταγράφηκε μείωση 12%. Αυξημένες κατά 6% ήταν οι πωλήσεις ακινήτων στη Λάρνακα έναντι αύξησης 14% τον Μάιο. Οι πωλήσεις σε ξένους ανήλθαν σε 214, εκ των οποίων το 70,6% σε υπηκόους τρίτων χωρών. Στην Αμμόχωστο μειώθηκαν κατά 1% έναντι μείωσης 8% τον Μάιο.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2026, η αύξηση των πωλήσεων ακινήτων διαμορφώνεται στο 15% και τα τεμάχια σε 10.007, από 8.729 την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Όσον αφορά τις πωλήσεις ακινήτων σε ξένους (εντός και εκτός ΕΕ) ανήλθαν σε 816 τον Ιούνιο του 2026 από 576 τον Ιούνιο του 2025, αποτελώντας το 41,5% των συνολικών πωλήσεων έναντι 37,3% πέρσι. Οι πωλήσεις σε Κυπρίους ανέρχονται σε 1.148 τον φετινό Ιούνιο από 968 πέρσι.

Το εξάμηνο του 2026 οι πωλήσεις σε ξένους ανέρχονται σε 4.151 από 3.388 το εξάμηνο του 2025.

Τι λένε οι ειδικοί

«Η αγορά ακινήτων συνεχίζει να καταγράφει ανοδική τάση. Οι πωλήσεις ακινήτων συνεχίζουν να αυξάνονται σε όλες τις πόλεις για πέμπτη συνεχή χρονιά», σημειώνει στον «Π» ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρου, Πόλυς Κουρουσίδης.

Το σημαντικό, τονίζει, είναι ότι πέραν του 50% των πωλήσεων αφορά Κυπρίους, πλησιάζοντας το 60%. «Παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις υπάρχει εμπιστοσύνη προς τον τομέα, αντικατοπτρίζοντας και την καλή πορεία της οικονομίας», σημειώνει.

Όσον αφορά τη μεγάλη άνοδο στη Λεμεσό τον Ιούνιο, ο κ. Κουρουσίδης εκτιμά ότι οφείλεται στο γεγονός ότι κάποιες πράξεις προηγούμενων μηνών δεν ολοκληρώθηκαν λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων ενώ στο εξάμηνο υπάρχει σημαντική αύξηση 20%. «Παρά τις υψηλές τιμές στη Λεμεσό, συνεχίζεται το ενδιαφέρον των αγοραστών», υποδεικνύει.

«Η δική μου ανάγνωση είναι ότι η αγορά δεν επιταχύνει απαραίτητα στον βαθμό που δείχνει ο Ιούνιος. Τα στοιχεία των πωλητηρίων εγγράφων πιθανόν να επηρεάζονται από χρονισμό καταθέσεων, μαζικές καταχωρήσεις και συγκεκριμένες πράξεις ή έργα, ιδιαίτερα στη Λεμεσό», δηλώνει ο διευθύνων σύμβουλος της Ask Wire, Παύλος Λοΐζου.

«Το πιο ασφαλές συμπέρασμα είναι ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026 παραμένει ισχυρό στα χαρτιά, αλλά ο Ιούνιος μοιάζει με μήνα-εξαίρεση και δεν πρέπει να διαβαστεί ως καθαρό σήμα επιτάχυνσης της ζήτησης», τονίζει στον «Π».

«Η κυπριακή αγορά ακινήτων συνεχίζει να επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και αναπτυξιακή δυναμική, παρά τις ευρύτερες μακροοικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις. Τα πρόσφατα στατιστικά στοιχεία έρχονται να επιβεβαιώσουν αυτό που βιώνουμε καθημερινά στην πράξη καθώς ο τομέας των ακινήτων παραμένει ένας από τους ισχυρότερους πυλώνες της κυπριακής οικονομίας, κινούμενος σταθερά σε ανοδική τροχιά», δηλώνει στον «Π» ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Landbank , Ανδρέας Χριστοφορίδης.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, αναφέρει, τα ακίνητα στην Κύπρο κινήθηκαν με αύξηση της τάξης του 3,8%.

«Η αυξημένη αυτή κινητικότητα πηγάζει από την ισχυρή εσωτερική ζήτηση, η οποία υποστηρίζεται παράλληλα από το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον ξένων επενδυτών, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη προς το κυπριακό ακίνητο ως μια ασφαλή και αποδοτική επένδυση», επισημαίνει.

Ωστόσο, επισημαίνει, «για να έχουμε την πλήρη εικόνα της αγοράς, οφείλουμε να εξετάσουμε και την πλευρά της προσφοράς, δηλαδή τον κατασκευαστικό τομέα». Τα δεδομένα της Στατιστικής Υπηρεσίας για το πρώτο τρίμηνο του 2026 καταγράφουν αύξηση, τόσο στον όγκο παραγωγής όσο και στις τιμές παραγωγού, με τον σχετικό δείκτη να σημειώνει άνοδο 3%, σε συνέχεια της αύξησης 4,1% το 2025.

«Ο συνδυασμός αυτών των δύο παραγόντων, της αυξημένης ζήτησης για κατοικίες από τη μία και του αυξημένου κατασκευαστικού κόστους από την άλλη, διαμορφώνει το σημερινό τοπίο των τιμών. Η αύξηση των τιμών παραγωγού στις κατασκευές, αναπόφευκτα μετακυλίεται στις τελικές τιμές των ακινήτων, εξηγώντας ως ένα βαθμό τη συνεχιζόμενη ανοδική πορεία στις αξίες των κατοικιών».

Πιέσεις στις τιμές

Οι αυξήσεις στις πωλήσεις των ακινήτων, συντηρούν σε ψηλά επίπεδα τις τιμές. Ο κ. Κουρουσίδης επισημαίνει ότι οι συνεχείς αυξήσεις στις πωλήσεις δημιουργούν πιέσεις σε μερίδα του πληθυσμού, η οποία αδυνατεί να αγοράσει ακίνητα. «Η αύξηση στις τιμές των ακινήτων προβλέπεται να συνεχιστεί, επιδεινώνοντας το πρόβλημα», επισημαίνει.

«Το στοίχημα πλέον για τον κλάδο μας, πέραν της διατήρησης της ανάπτυξης, είναι η βιώσιμη διαχείρισή της», τονίζει ο κ. Χριστοφορίδης. «Είναι κρίσιμο να διασφαλίσουμε ότι η προσφορά ακινήτων θα εναρμονιστεί με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, προσφέροντας ποιοτικές και σύγχρονες επιλογές στέγασης, που να ανταποκρίνονται στις οικονομικές δυνατότητες των αγοραστών, παρά τις πιέσεις που ασκεί το κατασκευαστικό κόστος. Η προσαρμοστικότητα και ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι τα κλειδιά για την επόμενη μέρα του τομέα των ακινήτων στη χώρα μας».

Την ισχυρή ζήτηση στον τομέα των ακινήτων, αποτύπωσε και η τελευταία έρευνα της Κεντρικής Τράπεζας για το δείκτη τιμών κατοικιών. «Ο γενικός Δείκτης Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚ) συνέχισε την ανοδική του πορεία και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Αυτό αποδίδεται στη συνεχιζόμενη σθεναρή ζήτηση για αγορά κατοικιών κυρίως από ξένους αγοραστές και σε μικρότερο βαθμό από εγχώριους αγοραστές, στο αυξανόμενο κατασκευαστικό κόστος, ενώ η προσφορά κατοικιών αυξάνεται σταδιακά», επεσήμανε η Κεντρική Τράπεζα.

Αυστηροποίηση κριτηρίων

Σημειώνεται ότι η Βουλή προωθεί αυστηρότερες ρυθμίσεις και τροποποιήσεις για την αγορά ακινήτων από αλλοδαπούς. Στόχος του νέου νομοθετικού πακέτου είναι η αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης απόκτησης περιουσιών από υπηκόους τρίτων χωρών και η ενίσχυση της διαφάνειας στις έμμεσες συναλλαγές μέσω εταιρειών. Όπως δήλωσε στον «Π» ο πρόεδρος της επιτροπής Εσωτερικών, Άριστος Δαμιανού, η νέα συζήτηση στη βουλή αναμένεται την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τον κ. Δαμιανού, πριν τις εκλογές «είχαμε καταλήξει σε σχεδόν συμφωνημένο κείμενο, σχεδόν ομόφωνα, ωστόσο επειδή υπήρχε η εκκρεμότητα με τις εταιρείες είπαμε να το ξαναδούμε».

Όσον αφορά τις νέες ρυθμίσεις, επισήμανε ότι θα επιτρέπονται οι αγορές ακινήτων από υπηκόους τρίτων χωρών αλλά με αυστηροποίηση κριτηρίων. Οι απαγορεύσεις, προσθέτει, θα αφορούν αγορές σε γεωργική γη, ελεγχόμενες περιοχές όπως π.χ. περιοχές Natura και περιοχές δίπλα από κρίσιμες υποδομές, όπως λιμάνια και αεροδρόμια.