Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες και σήμερα - Για τρίτη ημέρα άστατος ο καιρός
| Οικονομία

Ευρωπαϊκό καμπανάκι για κινδύνους από μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης- Μέτρα από κυπριακές τράπεζες ζητά η Κεντρική

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, τα εν λόγω μοντέλα ενδέχεται να μεταβάλουν ουσιωδώς το τοπίο των κυβερνοαπειλών, αυξάνοντας την ταχύτητα, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των κυβερνοεπιθέσεων

To Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) δημοσίευσε σήμερα Προειδοποίηση σχετικά με τους συστημικούς κυβερνοκινδύνους που απορρέουν από τα προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης (ESRB/2026/3).

Σύμφωνα με το ΕΣΣΚ, σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, τα εν λόγω μοντέλα ενδέχεται να μεταβάλουν ουσιωδώς το τοπίο των κυβερνοαπειλών, αυξάνοντας την ταχύτητα, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των κυβερνοεπιθέσεων. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η δυνατότητα ταχύτερου εντοπισμού ευπαθειών, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης κακόβουλων εργαλείων, καθώς και η μείωση του διαθέσιμου χρόνου αντίδρασης των οργανισμών.

Το ΕΣΣΚ επισημαίνει ότι οι κίνδυνοι αυτοί αφορούν το σύνολο του χρηματοοικονομικού συστήματος και απαιτούν συντονισμένη ανταπόκριση από τις αρμόδιες αρχές, τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα και τους βασικούς τεχνολογικούς παρόχους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις αυτές και αναμένει από τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους έναντι των αναδυόμενων κινδύνων.», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Tags

τράπεζεςΤεχνητή ΝοημοσύνηΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα