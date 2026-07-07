Ευρωπαϊκό καμπανάκι για κινδύνους από μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης- Μέτρα από κυπριακές τράπεζες ζητά η Κεντρική

To Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) δημοσίευσε σήμερα Προειδοποίηση σχετικά με τους συστημικούς κυβερνοκινδύνους που απορρέουν από τα προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης (ESRB/2026/3).

Σύμφωνα με το ΕΣΣΚ, σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, τα εν λόγω μοντέλα ενδέχεται να μεταβάλουν ουσιωδώς το τοπίο των κυβερνοαπειλών, αυξάνοντας την ταχύτητα, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των κυβερνοεπιθέσεων. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η δυνατότητα ταχύτερου εντοπισμού ευπαθειών, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης κακόβουλων εργαλείων, καθώς και η μείωση του διαθέσιμου χρόνου αντίδρασης των οργανισμών.

Το ΕΣΣΚ επισημαίνει ότι οι κίνδυνοι αυτοί αφορούν το σύνολο του χρηματοοικονομικού συστήματος και απαιτούν συντονισμένη ανταπόκριση από τις αρμόδιες αρχές, τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα και τους βασικούς τεχνολογικούς παρόχους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις αυτές και αναμένει από τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους έναντι των αναδυόμενων κινδύνων.», τονίζεται στην ανακοίνωση.