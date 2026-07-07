Συναγερμός στα Στενά του Ορμούζ: Νέα επίθεση με αγνώστου προέλευσης drone σε δεξαμενόπλοιο

Νέο περιστατικό επίθεσης κατά δεξαμενόπλοιου σημειώθηκε στα Στενά του Ορμούζ, με τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας (UKMTO) να ανακοινώνει ότι πρόκειται για την τρίτη επίθεση σε πλοίο μέσα σε διάστημα μόλις 24 ωρών.

Σύμφωνα με την UKMTO, δεξαμενόπλοιο που διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ χτυπήθηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) άγνωστης προέλευσης, με αποτέλεσμα να υποστεί μικρές δομικές ζημιές.

Η υπηρεσία διευκρίνισε ότι δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μεταξύ του πληρώματος ούτε περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης.

Νωρίτερα, το δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου Al Rekayyat, με σημαία του Κατάρ, υπέστη σοβαρές ζημιές όταν επλήγη από βλήμα ενώ έπλεε στα ανοικτά του Ομάν, στα Στενά του Ορμούζ. Η Ντόχα καταδίκασε την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την «απαράδεκτη» και αποδίδοντας την ευθύνη στο Ιράν.

Παράλληλα, ζημιές υπέστη και δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου με σημαία Σαουδικής Αραβίας, επίσης κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με αναφορές, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν φέρονται να εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον πλοίων που διέρχονταν από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους διαδρόμους μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως.

Με πληροφορίες από cnn