Στη Λευκωσία οι πρώτες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης κατά των κινητών - Θα «κλείνουν τα μάτια» σε άλλα αδικήματα

Σε πιλοτική εφαρμογή θα τεθούν αρχικά οι νέες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που θα εντοπίζουν οδηγούς οι οποίοι χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο κατά την οδήγηση, με την πρώτη εγκατάσταση να προγραμματίζεται στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή στη Λευκωσία.

Όπως ανέφερε στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση ο Διευθυντής της τροχαίας Αρχηγείου της Αστυνομίας, Χάρης Ευριπίδου, η συγκεκριμένη κάμερα θα λειτουργήσει αρχικά δοκιμαστικά, ώστε να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος, χωρίς στο πρώτο στάδιο να εκδίδονται εξώδικα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η τεχνολογία θα μπορεί να αναγνωρίζει κατά πόσο ο οδηγός κρατά κινητό τηλέφωνο στα χέρια του την ώρα που οδηγεί. Η εικόνα που θα καταγράφεται θα περνά από διαδικασία ελέγχου, αρχικά από επόπτη της εταιρείας και στη συνέχεια από αστυνομικό, ο οποίος θα έχει τον τελικό λόγο για την επιβεβαίωση της παράβασης.

«Δεν θα είναι μια κάμερα που απλώς καταγράφει τα πάντα μέσα στο αυτοκίνητο. Θα εστιάζει στη χρήση κινητού και στην απόσπαση προσοχής», ανέφερε ο κ. Ευριπίδου, εξηγώντας ότι θα υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες για το τι θα θεωρείται παράβαση.

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Πρόστιμο €300 και τρεις βαθμοί ποινής

Με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο που προωθείται, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση θα επισύρει εξώδικο πρόστιμο €300 και τρεις βαθμούς ποινής.

Ωστόσο, για να εφαρμοστεί επίσημα το μέτρο απαιτείται τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας. Όπως διευκρίνισε ο κ. Ευριπίδου, η αλλαγή δεν θεωρείται ιδιαίτερα εκτεταμένη, αλλά είναι απαραίτητη για να μπορεί να εφαρμοστεί η νέα διαδικασία.

Δεν θα καταγράφονται προσωπικές στιγμές

Απαντώντας σε ερωτήματα για ζητήματα ιδιωτικότητας, ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας τόνισε ότι οι κάμερες δεν θα χρησιμοποιούνται για την καταγραφή άλλων κινήσεων ή προσωπικών στιγμών μέσα στο όχημα.

Όπως ανέφερε, η χρήση του συστήματος θα περιορίζεται στην αναζήτηση της συγκεκριμένης παράβασης, δηλαδή της χρήσης κινητού κατά την οδήγηση, ενώ το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων θα καλύπτεται μέσω των σχετικών συμφωνιών και διαδικασιών.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι κινήσεις όπως το να κρατά κάποιος ένα μπουκάλι νερό ή έναν καφέ δεν αποτελούν τον στόχο του συγκεκριμένου μέτρου, καθώς η έμφαση δίνεται στην παρατεταμένη απόσπαση προσοχής από τη χρήση κινητών συσκευών.

Εξετάζεται και έλεγχος μέσης ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους

Ο κ. Ευριπίδου ανέφερε ακόμη ότι εξετάζεται πιλοτικά και η εφαρμογή συστήματος μέτρησης μέσης ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους.

Το σύστημα θα λειτουργεί με δύο κάμερες, μία στην αρχή και μία στο τέλος συγκεκριμένης διαδρομής, υπολογίζοντας τον χρόνο που χρειάζεται ένα όχημα για να τη διανύσει. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου ταχύτητας, θα μπορεί να καταγράφεται παράβαση.