Στο αποκορύφωμά της η εκστρατεία της ΕΤΑΠ για τον εγχώριο τουρισμό

Σε πλήρη εξέλιξη και στο ανώτατο σημείο της βρίσκεται η μεγάλη καλοκαιρινή εκστρατεία της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΕΤΑΠ) Περιφέρειας Πάφου, με στόχο την προσέλκυση εγχώριου τουρισμού. Παράλληλα, με ιδιαίτερη ένταση υλοποιείται μια εξειδικευμένη, παράλληλη εκστρατεία που εστιάζει αποκλειστικά στην ανάδειξη της πανέμορφης περιοχής του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η φετινή στρατηγική της ΕΤΑΠ Πάφου στοχεύει στην υπενθύμιση των μοναδικών εμπειριών που προσφέρει η επαρχία στους μόνιμους κατοίκους της Κύπρου. Η προβολή γίνεται μέσα από ένα ευρύ φάσμα καναλιών όπως με ψηφιακά μέσα: και την 'εντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram) με στοχευμένες διαφημίσεις.

Με οπτικοακουστικό υλικό, όπως χρήση σύγχρονων, ελκυστικών βίντεο και φωτογραφιών που αναδεικνύουν το τουριστικό προϊόν. Με διαγωνισμούς όπως την διοργάνωση διαδικτυακών διαγωνισμών με πλούσια δώρα για το κοινό. Με έμφαση στην ιδιαίτερη φυσική ομορφιά του διαμερίσματος Πόλεως Χρυσοχούς και του ΑΚΑΜΑ , η ΕΤΑΠ τρέχει μια παράλληλη εντατική καμπάνια. Η προσπάθεια αυτή επικεντρώνεται στο πανέμορφο φυσικό περιβάλλον, τον Ακάμα, τις καθαρές παραλίες, την χαλάρωση και ηρεμία μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας. Μέχρι σήμερα τα διαφημιστικά μηνύματα έχουν εμφανιστεί πέραν των 4.3 εκατομμυρίων φορές ( Ιmpressions) ενώ προστίθεται έχουν ενημερωθεί ή έχουν διέλθει των μηνυμάτων της εκστρατείας μας πέραν των 530,000 πιθανόν επισκεπτών( reach). Σύμφωνα με την ΕΤΑΠ καταφέρανε να έχουνε ένα εξαιρετικά υψηλό δείκτη εμπλοκής ( engagement) με πέραν των 200,000 engagement. ιδιαίτερα ικανοποιητικός ήταν και δείκτης αλληλοεπιδράσεων με τα μηνύματα της εκστρατείας όπου πραγματοποιήθηκαν πέραν των 40.500 άμεσες αλληλεπιδράσεις( interactions).

Μεγάλη επιτυχία σημειώνουν, συνεχίζει η ανακοίνωση, η διεκπεραίωση διαγωνισμών με κληρώσεις στα social media όπου πέραν των 50,000 ατόμων είχαν οποιαδήποτεφή αλληλοεπίδρασης. Με αφορμή την κορύφωση της εκστρατείας, ο Πρόεδρος της ΕΤΑΠ Πάφου κος Μίτας Μιχάλης δήλωσε πως "Η Πάφος παραμένει ο κορυφαίος ποιοτικός προορισμός για τους κατοίκους της Κύπρου. Φέτος, δίνουμε ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην προσέλκυση εγχώριου τουρισμού σε όλη την επαρχία με στόχο να αναπληρώσει τις απώλειες από τις ξένες αγορές λόγω γεωπολιτικών και οικονομικών συνθηκών, καθώς και για να στηρίξει τις τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιπλέον, η καμπάνια προβάλλει την Πάφο ως μια προσιτή και υψηλής ποιότητας επιλογή για διακοπές κοντά στο σπίτι, αντισταθμίζοντας το υψηλό κόστος των αεροπορικών ταξιδιών".

Επιπρόσθετα η ΕΤΑΠ Καλεί με τους συμπατριώτες μας να επισκεφθούν την Πάφο και να ανακαλύψουν ξανά τις κρυμμένες ομορφιές του νησιού μας. Η ΕΤΑΠ Περιφέρειας Πάφου συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα την τοπική οικονομία και τους επαγγελματίες του τουρισμού, διασφαλίζοντας ότι ο προορισμός Πάφος θα αποτελέσει και αυτό το καλοκαίρι την πρώτη επιλογή για τις διακοπές των μόνιμων κατοίκων Κύπρου.