Εξοργισμένοι οι κουρεμένοι - «Δεν υπάρχει νέο σχέδιο για το 2026»

Εξοργισμένοι είναι οι κουρεμένοι καταθέτες, οι κάτοχοι αξιογράφων και οι παλαιοί μέτοχοι της Τράπεζας Κύπρου, με την απόφαση της κυβέρνησης να μην προχωρήσει σε νέο σχέδιο για το 2026 αλλά να δοθεί μόνο το υπόλοιπο ποσό των €30 εκατ. που εκκρεμεί για το 2025. Ήδη προετοιμάζουν τα επόμενά τους βήματα ενώ ζητούν κατεπείγον συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Καταθετών Λαϊκής Τράπεζας (ΣΥΚΑΛΑ), Άδωνις Παπακωνσταντίνου, δήλωσε στον «Π» ότι «η σημερινή συνεδρία της διαχειριστικής επιτροπής του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης, έληξε άδοξα λόγω σοβαρών διαφωνιών για τη στάση του Υπουργού Οικονομικών και του Προέδρου της Δημοκρατίας».

«Θα μιλήσουμε την κατάλληλη στιγμή ακόμη και στο πλαίσιο ενδεχόμενης δημοσιογραφικής διάσκεψης», σημείωσε προσθέτοντας ότι στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης των μελών του ΔΣ του ΣΥΚΑΛΑ το βράδυ της Πέμπτης θα ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.

«Τα πρώτα νέα που ακούσαμε ήταν δυστυχώς αναπάντεχα δυσάρεστα. Έπεσαν σαν «κεραυνός εν αιθρία» στο κεφάλι μας. Η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών είναι να μην υπάρξει νέα εκταμίευση το 2026 εν αναμονή γνωμάτευσης από τη Νομική Υπηρεσία εάν είναι δικαιούχα και τα νομικά πρόσωπα», δήλωσε από την πλευρά του στον «Π» ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Κατόχων Τραπεζικών Αξιογράφων (ΣΥΚΑΤΑ), Σταύρος Γιαλλουρίδης.

«Φυσικά για μας, όλα είναι «προφάσεις εν αμαρτίαις», τονίζει, προσθέτοντας ότι «υπάρχει η δεύτερη δικαιολογία για τα δημοσιονομικά του κράτους».

«Η δική μας ερμηνεία είναι η εξής: Nα καλύψουμε κι άλλες τρύπες και να αφήσουμε εκτός αυτούς που το “παρακράτος” θυσίασε ληστεύοντας τους πολίτες το 2013. «Ήδη έχουμε στείλει μήνυμα για κατεπείγον συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θέλουμε να ακούσουμε από το στόμα του Προέδρου εάν όντως αυτή είναι η απόφαση και επιφυλασσόμαστε για τη συνέχεια», τονίζει ο κ. Γιαλλουρίδης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Παλαιών Μετόχων της Τράπεζας Κύπρου Στέλιος Νίκολσον, επισημαίνει από την πλευρά του στον «Π» ότι όπως λέχθηκε στη σημερινή συνεδρία δεν θα υπάρξει νέο σχέδιο το 2026 καθώς εκκρεμούν δύο γνωματεύσεις από τη Νομική Υπηρεσία. Η μία σημειώνει, αφορά, εάν είναι δικαιούχα και τα νομικά πρόσωπα και η άλλη εάν είναι δικαιούχοι οι παλαιοί μέτοχοι της Τράπεζας Κύπρου.

«Οι γνωματεύσεις των νομικών μας συμβούλων είναι ότι με βάση τη νομοθεσία είμαστε δικαιούχοι», τονίζει προσθέτοντας ότι έχουν ενημερώσει σχετικά την επιτροπή.

Τι λέει το Υπουργείο Οικονομικών

Ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, δήλωσε στον «Π» ότι «προσπάθεια μας είναι να δοθούν τα υπόλοιπα μέχρι το τέλος του χρόνου. Υπάρχουν περίπου 2000 εγκριμένες αιτήσεις από τις οποίες λείπουν στοιχεία . Θα ανοίξει η πλατφόρμα για να δοθεί η δυνατότητα να συμπληρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε παραπέρα», σημειώνει.