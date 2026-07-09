ΑΚΕΛ: Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ ήταν «κομμένη και ραμμένη» στα μέτρα της Τουρκίας

Έντονη κριτική για τα αποτελέσματα της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα διατυπώνει το ΑΚΕΛ, κάνοντας λόγο για «νέα επικίνδυνη κλιμάκωση» της στρατιωτικοποίησης και για δραστική αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα υποστηρίζει ότι η Σύνοδος άφησε πίσω της «γενικευμένη προετοιμασία πολέμου», τεράστιες δαπάνες για εξοπλισμούς, ενίσχυση των αμερικανικών πολεμικών βιομηχανιών, στρατιωτικοποίηση των εθνικών οικονομιών και περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει το ΑΚΕΛ στον ρόλο που αποδίδεται, όπως αναφέρει, στην Τουρκία από ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με το κόμμα, η Σύνοδος προκαλεί «διπλές ανησυχίες» για την Κύπρο, καθώς ήταν «κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της Τουρκίας και του Ερντογάν».

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ

Κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της Τουρκίας η Σύνοδος του ΝΑΤΟ

Γενικευμένη προετοιμασία πολέμου, πακτωλοί δισεκατομμυρίων ευρώ για τις αμερικάνικες πολεμικές βιομηχανίες, στρατιωτικοποίηση των εθνικών οικονομιών, κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία και δραστική αναβάθμιση της Τουρκίας. Αυτά αφήνει πίσω της η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, που συνιστά μια νέα επικίνδυνη κλιμάκωση της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας της Συμμαχίας και νέα ένταση στην στρατιωτικοποίηση του πλανήτη, που μόνο ανησυχία μπορεί να προκαλεί στους λαούς του κόσμου.

Διπλές ανησυχίες πρέπει να προκαλεί για την Κύπρο και τον λαό της, αφού η ΝΑΤΟϊκή Σύνοδος ήταν κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της Τουρκίας και του Ερντογάν. Οι ύμνοι του Τραμπ και του Ρούτε για τον Ερντογάν, οι προθέσεις της αμερικάνικης κυβέρνησης να άρει παλαιότερες κυρώσεις στην Τουρκία σε σχέση με εξοπλισμούς αλλά και οι δηλώσεις αξιωματούχων της ΕΕ για τον ρόλο της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή άμυνα κι ασφάλεια είναι ενδεικτικά του ρόλου που ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ αποδίδουν στην κατοχική δύναμη. Μάλιστα, όλα αυτά τα δώρα και τα οφέλη που αποκτά η Τουρκία, προχωρούν χωρίς την παραμικρή αλλαγή στη συστηματική και βάναυση καταπάτηση των αρχών του διεθνούς δικαίου, της καλής γειτονίας, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από πλευράς Άγκυρας κι ενώ συνεχίζεται η τουρκική κατοχή στην Κύπρο. Αυτές οι πραγματικότητες αποδομούν τις ψευδαισθήσεις που καλλιεργούνται, ως προς το τι πραγματικά μπορεί να περιμένει η Κύπρος από τον αμερικανοΝΑΤΟϊκό παράγοντα και τον πολυδιαφημισμένο δυτικό προσανατολισμό της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη. Πολύ δε περισσότερο, οι εξελίξεις αυτές αποτελούν άλλη μια απάντηση σε όσους προωθούν εμπλοκή του ΝΑΤΟ στη λύση του Κυπριακού ή και ένταξη της πατρίδας μας σε έναν στρατιωτικό συνασπισμό όπου η Τουρκία έχει ρόλο υπαρχηγού.

Το ΑΚΕΛ υπογραμμίζει ότι το ΝΑΤΟ ήταν και είναι ο σπόνσορας της τουρκικής κατοχής και όλης της κυπριακής τραγωδίας, ήταν και είναι θανάσιμη απειλή για την παγκόσμια ειρήνη, μόνιμος κίνδυνος για τους λαούς του κόσμου. Το ΑΚΕΛ ενώνει τη φωνή του με τα δεκάδες εκατομμύρια στον κόσμο που απαιτούν να διαλυθεί το ΝΑΤΟ, να αποτραπεί η ολέθρια πορεία προς μια γενικευμένη πολεμική ανάφλεξη στον πλανήτη, να κατισχύσει ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και της ειρήνης.