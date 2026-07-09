Το Ευρωκοινοβούλιο ζητεί απλούστευση για επιχειρήσεις μέσω 28ου φορολογικού καθεστώτος

Με 366 ψήφους υπέρ, 192 κατά και 39 αποχές εγκρίθηκε την Πέμπτη από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, Ψήφισμα σχετικά με τη σκοπιμότητα ενός 28ου φορολογικού καθεστώτος και τις δυνατότητες που προσφέρει για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.

Στο Ψήφισμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για τη νομοθετική πρόταση της Κομισιόν σχετικά με ένα 28ο καθεστώς για τις επιχειρήσεις, γνωστό και ως «EU Inc», αναγνωρίζοντας τον δυνητικό αντίκτυπό του στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και στη συνολική ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της ΕΕ.

Παράλληλα, το Κοινοβούλιο υπογραμμίζει ότι η πρόταση δεν πρέπει να αντικαταστήσει περαιτέρω νομοθετικές προσπάθειες για τη μείωση του κατακερματισμού και των ανισοτήτων μεταξύ των ρυθμιστικών πλαισίων των κρατών μελών.

Στόχος η απλούστευση για επιχειρήσεις

Οι Ευρωβουλευτές χαιρετίζουν το θεματολόγιο «Μία Ευρώπη, μία αγορά», που αποσκοπεί στην απελευθέρωση του δυναμικού της ενιαίας αγοράς, καθώς και την έκκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την έγκριση 28ου καθεστώτος εταιρικού δικαίου.

Στο Ψήφισμα σημειώνεται ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν υποδείξει τον κατακερματισμό της φορολογίας και του ΦΠΑ ως βασικό εμπόδιο για την επέκτασή τους.

Το Κοινοβούλιο τονίζει ότι η φορολογία αποτελεί, στις περισσότερες περιπτώσεις, αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών και ότι η εθνική κυριαρχία γίνεται ευρέως σεβαστή. Ωστόσο, αναφέρει ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω απλούστευση ή στοχευμένη εναρμόνιση, ιδίως ως προς τις διαδικασίες, ώστε να αντιμετωπιστούν τα διαφορετικά καθεστώτα συμμόρφωσης, η κατακερματισμένη φορολογική μεταχείριση των εταιρειών, οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων και τα διοικητικά εμπόδια στις διασυνοριακές επενδύσεις.

Επισημαίνεται επίσης η θετική συμβολή προηγούμενων φορολογικών πρωτοβουλιών της ΕΕ, ιδίως ως προς την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της απάτης.

Προστασία εργαζομένων και κοινωνικών δικαιωμάτων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί η πρωτοβουλία για το 28ο καθεστώς να είναι φιλόδοξη και να περιλαμβάνει φορολογικές πτυχές, με πλήρη σεβασμό των Συνθηκών, ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης και οι καινοτόμες επιχειρήσεις, να μπορούν να επεκτείνονται και να λειτουργούν χωρίς διασυνοριακούς φραγμούς στην ενιαία αγορά.

Ταυτόχρονα, οι Ευρωβουλευτές τονίζουν ότι το 28ο καθεστώς δεν πρέπει να επιτρέπει την καταστρατήγηση της εγχώριας προστασίας των εργαζομένων, των κοινωνικών δικαιωμάτων, των εκπροσώπων τους και των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Σημειώνεται ακόμη ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την υπονόμευση ή αποδυνάμωση υφιστάμενων επιπέδων προστασίας σε ενωσιακό ή εθνικό επίπεδο.

Σύμφωνα με το Ψήφισμα, το 28ο καθεστώς θα πρέπει να στηρίζει την καινοτομία, τη διαφάνεια των επιχειρηματικών πολιτικών, τη διασυνοριακή ανάπτυξη και τη φορολογική δικαιοσύνη, αποτρέποντας φορολογικές, κοινωνικές και ρυθμιστικές ανισότητες.

Φορολόγηση εταιρειών

Σε σχέση με τη φορολόγηση εισοδήματος εταιρειών, το Κοινοβούλιο αναφέρει ότι η έλλειψη εναρμόνισης στις πολιτικές φόρου εταιρειών, αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για τη διασυνοριακή οικονομική δραστηριότητα στην ΕΕ και αυξάνει τους κινδύνους επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού.

Οι Ευρωβουλευτές προτείνουν η μελλοντική φορολογική ενότητα να αποβλέπει σε ενιαία ενοποιημένη βάση φόρου εταιρειών για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ.

Το Κοινοβούλιο προτείνει η φορολογική ενότητα να παρέχει ενιαία μέθοδο προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, ώστε να μειωθεί ο κατακερματισμός στον υπολογισμό της φορολογικής βάσης και η διασυνοριακή αβεβαιότητα.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η φορολογική ενότητα δεν πρέπει να περιορίζει περαιτέρω τη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών να καθορίζουν τους συντελεστές φορολογίας εταιρειών.

Το Κοινοβούλιο αναφέρει ακόμη ότι το 28ο καθεστώς θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην πραγματική ενοποίηση, ώστε να διασφαλιστεί αποτελεσματική διασυνοριακή αντιστάθμιση ζημιών και να δοθούν κίνητρα για διασυνοριακές επενδύσεις.

Φορολογικά κίνητρα για έρευνα και ανάπτυξη

Στο Ψήφισμα αναφέρεται ότι η φορολογική ενότητα θα πρέπει να θεσπίζει συντονισμένα και αυστηρά καθορισμένα φορολογικά κίνητρα, με έμφαση στην έρευνα, την ανάπτυξη και την επανεπένδυση.

Οι Ευρωβουλευτές ζητούν κοινούς ορισμούς επιλεξιμότητας και ελάχιστα πρότυπα σε όλα τα κράτη μέλη για τα κίνητρα έρευνας και ανάπτυξης. Στα πρότυπα αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, κοινωνική αιρεσιμότητα και εργαλεία τακτικής παρακολούθησης και αξιολόγησης των φορολογικών δαπανών.

Στόχος, σύμφωνα με το Κοινοβούλιο, είναι να διασφαλιστεί ότι τα κίνητρα είναι κατάλληλα για τον σκοπό τους, αποτελούν οικονομικά αποδοτικό τρόπο προώθησης της καινοτομίας και δεν έχουν απρόβλεπτες ή αρνητικές επιπτώσεις.

Το Ψήφισμα σημειώνει επίσης ότι οι επιχειρήσεις που θα επιλέγουν τη φορολογική ενότητα, δεν πρέπει να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ως προς την πρόσβαση σε προγράμματα ή κίνητρα των κρατών μελών λόγω της νομικής τους μορφής.

Παράλληλα, το Κοινοβούλιο αναφέρει ότι τα κίνητρα για έρευνα και ανάπτυξη πρέπει να είναι συμβατά με το παγκόσμιο ελάχιστο φορολογικό πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα του ΟΟΣΑ.

Στο κείμενο υπογραμμίζεται ότι όλα τα κίνητρα πρέπει να παραμένουν διαφανή, απλά και σύμφωνα με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.

Η Ευρώπη χρειάζεται ενισχυμένη ενότητα, είπε ο Ευρωβουλευτής Χατζηπαντέλα

Σε συζήτηση που προηγήθηκε της ψηφοφορίας, ο Ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ, Μιχάλης Χατζηπαντέλα, ανέφερε ότι η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ δεν εξαρτάται μόνο από την καινοτομία. Εξήγησε πως οι 27 εθνικές αρχές, δημιουργούν πανύψηλα εμπόδια, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ίδρυση μίας επιτυχημένες επιχείρησης με δυνατότητες διεθνούς ανάπτυξης, σημείωσε, απαιτεί ένα ευνοϊκό και απλό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Ο κ. Χατζηπαντέλα είπε ότι το 28ο καθεστώς είναι η ευρωπαϊκή απάντηση στην πολυπλοκότητα της ενιαίας αγοράς. Παρατήρησε πως παρέχει τη δυνατότητα ίδρυσης εταιρειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε ένα ενιαίο πλαίσιο. «Με λιγότερη γραφειοκρατεία, πιο απλές διαδικασίες και μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου», πρόσθεσε.

Ανέφερε πως είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που να ενθαρρύνει την καινοτομία, να προωθεί τις επενδύσεις και να στηρίζει την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Το 28ο καθεστώς, σημείωσε, αποτελεί την ευρύτερη συμβολή της Ευρώπης, ώστε οι καινοτόμες εταιρείες να εξασφαλίζουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, να λειτουργούν ανεξάρτητα από τα σύνορα και να διαθέτουν ένα σαφές και προβλέψιμο νομικό πλαίσιο.

Πρόσθεσε ότι το πολιτικό μήνυμα είναι πως η Ευρώπη χρειάζεται μία πιο ενισχυμένη, πιο εύρωστη και ισχυρότερη ενότητα, με σαφή προσανατολισμό.

Πηγή: ΚΥΠΕ