Μηνιαία αύξηση όγκου συναλλαγών 8,42% και ετήσια 2,98% τον Ιούνιο στο ΧΑΚ

Αύξηση 2,98% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου τον Ιούνιο 2026, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, φτάνοντας τις 305,91 μονάδες, σύμφωνα με τη μηνιαία ανασκόπηση του ΧΑΚ. Την ίδια ώρα, ο συνολικός όγκος συναλλαγών αυξήθηκε κατά 8,42% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με το ΧΑΚ, το ανώτατο σημείο στο οποίο έφτασε ο Δείκτης καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα ήταν στις 308,79 μονάδες.

Οι υπόλοιποι δείκτες των αγορών κατά τη τελευταία συνεδρίαση του μήνα έκλεισαν ως εξής: ο δείκτης Κύριας Αγοράς στις 245,04 μονάδες, ο δείκτης Εναλλακτικής Αγοράς στις 2.021,88 μονάδες και ο δείκτης Επενδυτικών Εταιρειών στις 3.204,98 μονάδες. Σε κλαδικό επίπεδο ο Δείκτης Ξενοδοχείων έκλεισε στις 1.978,08 μονάδες. Ο δείκτης FTSE/CySE20 έκλεισε στις 179,98 μονάδες.

Η χρηματιστηριακή αξία της αγοράς (μετοχές), κατά την τελευταία χρηματιστηριακή συνεδρίαση του μήνα ανήλθε σε €21,52 δισ.

Με βάση τα στοιχεία του μήνα η Κύρια Αγορά αποτελεί το 62,48% της συνολικής χρηματιστηριακής αξίας, η Εναλλακτική Αγορά το 4,15%, η Αγορά Επιτήρησης το 0,32% και η Αγορά Χρεογράφων το 33,04%.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι η συνολική χρηματιστηριακή αξία της Αγοράς συμπεριλαμβανομένης και της Αγοράς Χρεογράφων, έφθασε στα €32,15 δισ. από €31,03 δισ. που ήταν τον προηγούμενο μήνα, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 3,59%.

Ο συνολικός όγκος συναλλαγών του μήνα ανήλθε στα €9,23 εκ. με τον μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών να βρίσκεται στα €0,44 εκατομμύρια.

Το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού όγκου συναλλαγών του μήνα που πέρασε, συγκεντρώθηκε στον τομέα Χρηματοοικονομικά εταιρειών με ποσοστό 82,03%. Οι τίτλοι μετοχών στους οποίους επικεντρώθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό του μηνιαίου όγκου συναλλαγών ήταν οι μετοχές της «Bank of Cyprus Holdings Plc» και οι μετοχές της «Demetra Holdings Plc», με ποσοστό 45,24% και 29,87% αντίστοιχα.

Άνοδος την Πέμπτη

Στο μεταξύ, άνοδο κατέγραψε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός του Δείκτης έκλεισε στις 310,08 μονάδες με κέρδη 1,34%. Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 διαμορφώθηκε στις 182,40 μονάδες με επίσης άνοδο 1,36%.

Η αξία των συναλλαγών ήταν 134.017,61 ευρώ.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά είχε άνοδο 1,67%, όπως και η Εναλλακτική με 0,23% και οι Επενδυτικές με 0,95%, ενώ τα Ξενοδοχεία έκλεισαν χωρίς μεταβολή.

Την μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών 99.322,16 ευρώ (τιμή κλεισίματος 9,970 ευρώ - άνοδος 1,68%), ακολουθούμενη από τη μετοχή της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με όγκο 10.550,00 ευρώ (τιμή κλεισίματος 5,400 ευρώ - πτώση 0,92%), της Atlantic Insurance με όγκο 5.337,58 ευρώ (τιμή κλεισίματος 2,340 ευρώ - άνοδος 1,74%), της Logicom με όγκο 4.710,00 ευρώ (τιμή κλεισίματος 3,140 ευρώ - αμετάβλητη) και της Πετρολίνα με όγκο 3.630,00 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,210 ευρώ - αμετάβλητη).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 7 κινήθηκαν ανοδικά, 5 πτωτικά και 4 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 78.

Εξάλλου, σε ανακοίνωσή του ΧΑΚ αναφέρεται ότι το Συμβούλιο του στο πλαίσιο της εξέτασης του περιεχόμενου της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης των Ανεξάρτητων Ελεγκτών Globalwealth Group Plc στη ΝΕΑ Αγορά του Χρηματιστηρίου για το έτος που έληξε στις 31/12/2025, αποφάσισε σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 της ΚΔΠ 379/2014 (όπως έχει τροποποιηθεί), να αφαιρέσει τη σήμανση (Σ) από τις μετοχές της εταιρείας, στους πίνακες διαπραγμάτευσης και τα δελτία τιμών του ΧΑΚ, εφόσον ο λόγος που οδήγησε στην παρουσίαση της σήμανσης στις αξίες της, έχει εκλείψει.

Η απόφαση αυτή του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου θα τεθεί σε ισχύ την Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ