Ο Invest Cyprus τίμησε διεθνείς εταιρείες στα 14α Invest Cyprus International Investment Awards

Ο Invest Cyprus συγχαίρει τις εταιρείες οι οποίες διακρίθηκαν στα 14α Invest Cyprus International Investment Awards, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της χώρας και στη διατήρηση της Κύπρου ως αξιόπιστου επενδυτικού προορισμού. Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026, στο Hilton Nicosia Hotel.

Η διοργάνωση τελούσε υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό προς τους επενδυτές. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η πορεία της χώρας οικοδομείται γύρω από τη «σταθερότητα, την προοπτική, την ανάπτυξη και την ασφάλεια», επισημαίνοντας ότι οι επενδυτικές αποφάσεις εξαρτώνται τελικά από την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, στους ανθρώπους και στις μακροπρόθεσμες προοπτικές μιας χώρας.

Η φετινή διοργάνωση ανέδειξε για ακόμη μία χρονιά τη σημασία των ξένων επενδύσεων για την κυπριακή οικονομία και τίμησε διεθνείς εταιρείες που επέλεξαν την Κύπρο ως βάση ανάπτυξης, επιχειρηματικής δραστηριότητας και μακροπρόθεσμης παρουσίας.

Οι βραβευθείσες εταιρείες των 14ων Invest Cyprus International Investment Awards είναι:

· Η Accor, κορυφαίος διεθνής όμιλος φιλοξενίας με παρουσία σε περισσότερες από 110 χώρες, ενισχύει την παρουσία της στην Κύπρο με τέσσερα ξενοδοχεία σε Λάρνακα και Λευκωσία.

· Η Coral S.A. - Coral Cyprus, επίσημος αδειούχος του εμπορικού σήματος Shell στην Κύπρο, δραστηριοποιείται από το 2017 με δίκτυο 42 πρατηρίων Shell και σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές και υπηρεσίες.

· Το Hartmann Group, ανεξάρτητος οικογενειακός ναυτιλιακός όμιλος με στόλο περίπου 100 πλοίων, επέλεξε την Κύπρο ως έδρα του, αξιοποιώντας τη στρατηγική θέση και το ναυτιλιακό οικοσύστημα της χώρας.

· Η Kraken, a Payward company, μία από τις πλέον εδραιωμένες διεθνείς πλατφόρμες ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, εγκατέστησε δραστηριότητες στην Κύπρο το 2025, αναγνωρίζοντας το ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο και την πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές.

· Η Premium Access Cyprus αναπτύσσει το Palm Beach Resort στη Λάρνακα, μια επένδυση πέραν των €110 εκατ., που συνδυάζει πολυτελή φιλοξενία, κατοικίες και υψηλού επιπέδου εγκαταστάσεις.

· Η Reconiq Software Ltd, Member of the Plath Group, δραστηριοποιείται στην Κύπρο από το 2016, αναπτύσσοντας λογισμικό υψηλών επιδόσεων και λύσεις τεχνητής νοημοσύνης για εξειδικευμένα συστήματα άμυνας και ασφάλειας.

· Η SayGames, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης και έκδοσης mobile games, επέλεξε την Κύπρο ως παγκόσμια έδρα της το 2020, με χαρτοφυλάκιο άνω των 200 παιχνιδιών και περισσότερα από 8 δισ. downloads.

Μέσα από τη δραστηριότητα και τις επενδύσεις τους, οι φετινές βραβευθείσες εταιρείες αντανακλούν τη δυναμική της Κύπρου ως διεθνούς επιχειρηματικού και επενδυτικού προορισμού. Η παρουσία τους στη χώρα ενισχύει την απασχόληση, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη διασύνδεση της κυπριακής οικονομίας με διεθνείς αγορές.

Τα Invest Cyprus International Investment Awards έχουν καθιερωθεί ως ένας σημαντικός θεσμός αναγνώρισης διεθνών επενδυτών και επιχειρήσεων που συμβάλλουν ουσιαστικά στην οικονομική πρόοδο της Κύπρου. Παράλληλα, αποτελούν μια ευκαιρία ανάδειξης της χώρας ως αξιόπιστης, ανταγωνιστικής και σταθερής επιλογής για εταιρείες που αναζητούν πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ευρύτερη περιοχή.

Με αφορμή τη φετινή τελετή, ο Πρόεδρος του Invest Cyprus, κ. Ευγένιος Ευγενίου ευχαρίστησε τους επενδυτές για την εμπιστοσύνη τους στην Κύπρο και σημείωσε ότι οι εταιρείες που τιμήθηκαν έχουν προσφέρει πολύ περισσότερα από κεφάλαια, με τη συμβολή τους να αποτυπώνεται στις θέσεις εργασίας που δημιούργησαν, στην καινοτομία που υποστήριξαν, στους τομείς που ανέπτυξαν και στις διεθνείς διασυνδέσεις που οικοδόμησαν.

Ανέφερε επίσης ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις έχουν συμβάλει στην ανάδειξη της τεχνολογίας σε έναν από τους βασικούς αναπτυξιακούς τομείς της χώρας, ενώ οι οικονομικές επιδόσεις της Κύπρου εξακολουθούν να συγκρίνονται θετικά με εκείνες μεγάλου μέρους της Ευρώπης.

Παράλληλα, συνέδεσε την επενδυτική ελκυστικότητα της χώρας με τη νέα διεθνή τοποθέτηση της Κύπρου, «Stability with Perspective», η οποία παρουσιάζει την Κύπρο ως έναν ευρωπαϊκό κόμβο με παγκόσμιο προσανατολισμό και ως έναν αξιόπιστο εταίρο σε μια ολοένα και πιο σύνθετη περιοχή. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές γίνονται περισσότερο επιλεκτικοί, αναζητούν σταθερότητα, προβλεψιμότητα και αξιόπιστες συνεργασίες, στοιχεία τα οποία η Κύπρος μπορεί να προσφέρει.

Η φετινή διοργάνωση επιβεβαίωσε ότι η Κύπρος συνεχίζει να προσελκύει εταιρείες με διεθνή προοπτική, στρατηγικό σχεδιασμό και ουσιαστική συμβολή στην οικονομία. Σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον, η χώρα διατηρεί ισχυρά πλεονεκτήματα, όπως η συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον, η στρατηγική γεωγραφική θέση, το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και το ισχυρό οικοσύστημα επαγγελματικών υπηρεσιών.

Ο Invest Cyprus παραμένει προσηλωμένος στην ενίσχυση της εικόνας της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού και στην υποστήριξη διεθνών επιχειρήσεων που επιλέγουν τη χώρα για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους. Η επιτυχία των βραβευθεισών εταιρειών επιβεβαιώνει ότι οι ποιοτικές ξένες επενδύσεις μπορούν να αποτελέσουν καταλύτη για βιώσιμη ανάπτυξη, νέες ευκαιρίες και περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας.

Ο Invest Cyprus συγχαίρει όλους τους βραβευθέντες οργανισμούς για τη διάκρισή τους στα 14α Invest Cyprus International Investment Awards και ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή πραγματοποίηση της φετινής διοργάνωσης.

Ο Invest Cyprus αποτελεί τον επίσημο οργανισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας για την προώθηση επενδύσεων και την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Αποστολή του είναι η προσέλκυση ποιοτικών ξένων επενδύσεων, η υποστήριξη διεθνών επιχειρήσεων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο και η προβολή της ως ελκυστικού και ανταγωνιστικού επιχειρηματικού προορισμού. Με γνώμονα τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, ο Invest Cyprus αποτελεί στρατηγικό εταίρο για κάθε επενδυτή που επιλέγει την Κύπρο.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.investcyprus.org.cy.