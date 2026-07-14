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Σύνδεσμος Οικονομολόγων Καθηγητών Κύπρου: Ενίσχυση ανταγωνισμού και ευημερία πολιτών με νέο Συνεργατισμό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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«Η προσπάθεια που γίνεται σίγουρα είναι για καλό και την επικροτούμε. Είναι θετικό που ξαναδημιουργείται σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, Αργύρης Αλεξάνδρου

Η ανασύσταση εκ νέου του Συνεργατισμού θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό στον χρηματοπιστωτικό τομέα και θα επιφέρει ευημερία για τους πολίτες και καλό στην οικονομία, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Οικονομολόγων Καθηγητών Κύπρου (ΣΟΚΑΚ) Αργύρης Αλεξάνδρου.

«Η προσπάθεια που γίνεται σίγουρα είναι για καλό και την επικροτούμε. Είναι θετικό που ξαναδημιουργείται σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα», πρόσθεσε.  

Ανέφερε ότι επειδή ο Συνεργατισμός θα έχει κοινωνικό σκοπό, θα φέρει καλό στον κόσμο και στην οικονομία, γενικότερα.

«Όταν δημιουργήθηκε ο Συνεργατισμός, δημιουργήθηκε για καλό σκοπό και για να προστατεύσει τις ευάλωτες και φτωχές κοινωνικές τάξεις», πρόσθεσε.

Ο κ. Αλεξάνδρου είπε ότι ο Συνεργατισμός είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και δεν είναι όπως τις τράπεζες.

«Άρα καλό θα επιφέρει στην κοινωνία και στους πολίτες», σημείωσε.

Ερωτηθείς κατά πόσον θα υπάρξουν επιπτώσεις στις τράπεζες, ο κ. Αλεξάνδρου είπε ότι η εξέλιξη αυτή θα ωθήσει και τις εμπορικές τράπεζες να γίνουν ακόμη πιο ανταγωνιστικές.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι με το να υπάρξει ακόμα μία τράπεζα, όπως ήταν ο Συνεργατισμός, θα δώσει περισσότερο κίνητρο για να υπάρχουν πιο πολλές επιχειρήσεις και πιο ανταγωνιστικές, πετυχαίνοντας και καλύτερα επιτόκια για τους πολίτες.

Ο Πρόεδρος του ΣΟΚΑΚ είπε ακόμα ότι οι τράπεζες μετά το κούρεμα των καταθέσεων αποκομίζουν από αλλού έσοδα, πέραν των εσόδων από τόκους στα δάνεια.

Δεν βασίζονται πλέον πάνω στους τόκους που παίρνουν από τα δάνεια που παραχώρησαν, επειδή υπάρχουν πολλές άλλες χρεώσεις, πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι σήμερα για να μπεις μέσα σε μία τράπεζα να κάνεις μια τραπεζική πράξη ή για να διατηρείς τρεχούμενο λογαριασμό, χρεώνεσαι.

«Πλέον οι τράπεζες είναι εξασφαλισμένες εξ ου και τα τεράστια κέρδη που έχουν» και «δεν κινδυνεύει η ευρωστία τους», πρόσθεσε.

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι θα δοθεί στον κόσμο ένα μεγάλο μέρος των 42.000.000 νέων μετοχών που θα εκδοθούν για το νέο Συνεργατισμό, ο κ. Αλεξάνδρου είπε ότι για τον κόσμο γίνεται, άρα πιο σωστό είναι να δοθούν οι μετοχές στον κόσμο, και πρόσθεσε ότι όποιος έχει μετοχές μιας εταιρείας είναι αυτός που ψηφίζει και στη Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία παίρνει και τις αποφάσεις.

«Άρα πιο σωστό είναι να δοθούν στον κόσμο για να έχει άποψη και λόγο για τις αποφάσεις που θα παίρνονται» για τον Συνεργατισμό, κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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