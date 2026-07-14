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Δωρεάν Παιδική Μουσικοθεατρική παράσταση «Ο Ήρωας του Σπιτιού»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

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Σημειώνεται ότι η παράσταση έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Πυρασφάλειας στα σχολεία που ανακοίνωσαν από κοινού πρόσφατα το Υπουργείο Παιδείας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Συγκρότημα της Τράπεζα Κύπρου...

Oι Γενικές Ασφάλειες, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής τους Υπευθυνότητας, για ακόμα μια χρονιά μας “μαθαίνουν” με διασκεδαστικό τρόπο πώς να ζούμε με ασφάλεια στο σπίτι!

Μέσα από τη παιδική, μουσικοθεατρική παράσταση "Ο Ήρωας του Σπιτιού", οι Γενικές Ασφάλειες στοχεύουν στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα ασφάλειας.

Η παράσταση δημιουργήθηκε από επαγγελματίες του χώρου και παρουσιάζει με δημιουργικό και κατανοητό τρόπο τους κίνδυνους που προκύπτουν στο σπίτι από παιδικά ατυχήματα, φωτιά, ηλεκτρισμό, σεισμό και άλλα παιδικά ατυχήματα και στο πώς τα παιδιά μπορούν να κατανοήσουν, να αξιολογήσουν και να αντιμετωπίσουν με ασφάλεια αυτούς τους κινδύνους. Επιπλέον, δίνει την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε απλούς και ασφαλείς τρόπους πρόληψης των κινδύνων αυτών.

Σημειώνεται ότι η παράσταση έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Πυρασφάλειας στα σχολεία που ανακοίνωσαν από κοινού πρόσφατα το Υπουργείο Παιδείας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Συγκρότημα της Τράπεζα Κύπρου.

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026
8.00 μ.μ.
Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου
Είσοδος ελεύθερη.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

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