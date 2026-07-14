Στο κελί για ακόμη δύο ημέρες οι δύο Ελληνοκύπριοι στα κατεχόμενα - Τι υποστηρίζει η «αστυνομία»

Την παράταση της κράτησης των δύο Ελληνοκυπρίων για ακόμη δύο ημέρες ζήτησε η «αστυνομία» στα κατεχόμενα, στο πλαίσιο υπόθεσης «παράνομης εισόδου σε στρατιωτική απαγορευμένη περιοχή πρώτου βαθμού», όπως υποστηρίζει. Το «δικαστήριο» έκανε δεκτό το αίτημα και διέταξε την παραμονή τους υπό κράτηση για ακόμη δύο ημέρες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον τουρκοκυπριακό Τύπο, οι δύο Ελληνοκύπριοι, ένα άνδρας και μια γυναίκα, φέρονται να εισήλθαν στα κατεχόμενα στις 12 Ιουλίου 2026, γύρω στις 13:02, μέσω του οδοφράγματος του Λιμνίτη.

Κατά την διαδικασία, ο «αστυνομικός» Ορτσούν Καρανταγί υποστήριξε ότι οι δύο Ελληνοκύπριοι πέρασαν με ιδιωτικό όχημα από τις ελεύθερες περιοχές προς τα κατεχόμενα, χωρίς να σταματήσουν στο σημείο ελέγχου διαβατηρίων και χωρίς να ακολουθήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες εισόδου.

Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι, το ζευγάρι εντοπίστηκε αργότερα την ίδια ημέρα, όταν επιχείρησαν να επιστρέψουν στις ελεύθερες περιοχές μέσω του οδοφράγματος της Ζώδιας, όπου και συνελήφθησαν.

Η «αστυνομία» ανέφερε ότι η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται και ότι θα εξεταστεί υλικό από κάμερες ασφαλείας. Παράλληλα, θα διερευνηθούν περαιτέρω οι καταθέσεις που έδωσαν οι δύο ύποπτοι.