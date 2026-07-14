Διαφοροποιείται από το ΑΚΕΛ το Volt στο Κυπριακό: «Ορισμένοι κύκλοι δαιμονοποιούν πτυχές της λύσης»

Την προσπάθεια ορισμένων κύκλων να δημιουργήσουν κλίμα απόρριψης, δαιμονοποιώντας συγκεκριμένες πτυχές της λύσης πριν καν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις κατακρίνει το Volt, τονίζοντας ότι «προσφέρουν κάκιστη υπηρεσία στον κυπριακό λαό».

Σε ανακοίνωση για το Κυπριακό το Volt διαφοροποιεί τη θέση του από το ΑΚΕΛ, το οποίο πρόσφατα δήλωσε δια του γενικού γραμματέα του κόμματος Στέφανου Στεφάνου ότι αντιτίθεται σε οποιαδήποτε εμπλοκή του ΝΑΤΟ στην επίλυση του Κυπριακού, λέγοντας πως «λύση χωρίς την υποστήριξη του ΑΚΕΛ δεν μπορεί να στηριχθεί».

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο γ.γ. του ΑΚΕΛ, μιλώντας σε συνάντηση με διπλωμάτες Πρέσβεων χωρών – μελών της ΕΕ, εξέφρασε και τις επιφυλάξεις του κόμματος απέναντι στο ενδεχόμενο «νέων» ιδεών, εκφράζοντας διαφωνία με την ιδέα της χαλαρής ομοσπονδίας. Ο κ. Στεφάνου αναφέρθηκε και στην ιδέα για μια εξελικτική λύση στο Κυπριακό που θα διαρκέσει περίπου δύο χρόνια. «Ούτε τέτοιες λογικές μπορούν να γίνουν αποδεκτές», είπε ο γ.γ. του ΑΚΕΛ.

Ωστόσο, σε σημερινή ανακοίνωση το Volt ανέφερε ότι «Πρέπει όλοι να αντιληφθούν ότι, η επιλογή δεν είναι μεταξύ του σχεδίου Ολγκίν και της ιδανικής λύσης που έχουμε στο μυαλό μας». Θα είναι, πρόσθεσε το Volt, «μεταξύ επανένωσης και διχοτόμησης της Κύπρου».

Αυτούσια η ανακοίνωση του Volt:

Μετά από εννιά χρόνια στασιμότητας που ακολούθησαν την τραγική εγκατάλειψη των συνομιλιών στο Κραν Μοντανά, φαίνεται ότι επιτέλους υπάρχει κινητικότητα στο Κυπριακό, που επιτρέπει μια αμυδρή έστω ελπίδα αποφυγής της ολέθριας κατάληξης της οριστικής διχοτόμησης. Η πάροδος του χρόνου ασφαλώς δεν θα μπορούσε να ήταν χωρίς συνέπειες και τα δεδομένα – τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς – είναι πολύ διαφορετικά από ότι ήταν το 2017.

Ωστόσο, θα ήταν ανώφελο να αναπολούμε τις χαμένες ευκαιρίες του παρελθόντος. Αυτό που οφείλουμε είναι να κοιτάξουμε το μέλλον και να μην αφήσουμε να χαθεί μια ευκαιρία που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι η τελευταία για να επανενώσουμε τη χώρα μας. Η προσπάθεια ορισμένων κύκλων να δημιουργήσουν κλίμα απόρριψης, δαιμονοποιώντας συγκεκριμένες πτυχές της λύσης πριν καν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, προσφέρουν κάκιστη υπηρεσία στον κυπριακό λαό.

Πρέπει όλοι να αντιληφθούν ότι, η επιλογή δεν είναι μεταξύ του σχεδίου Ολγκίν και της ιδανικής λύσης που έχουμε στο μυαλό μας. Θα είναι μεταξύ επανένωσης και διχοτόμησης της Κύπρου. Πρέπει επίσης να γίνει αντιληπτό ότι, η διχοτόμηση δεν θα έχει καμία σχέση με το στάτους κβο το οποίο συνηθίσαμε. Θα συνεπάγεται ένα σκληρό σύνορο με την Τουρκία, το οποίο θα κληθούμε να διαχειριστούμε μόνοι μας, χωρίς την παρουσία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Το Volt, ως ένα δικοινοτικό κόμμα ταγμένο στην ειρηνική επανένωση της χώρας μας, θα είναι παρόν στην προσπάθεια επίτευξης του υπέρτατου αυτού στόχου. Καλούμε όλες τις υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις της Κύπρου, να αφήσουν κατά μέρος τις μικροπολιτικές σκοπιμότητες και τους σχεδιασμούς για τις προεδρικές εκλογές και να ανταποκριθούν στο κάλεσμα της ιστορίας για να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μια ενωμένη Κύπρο.