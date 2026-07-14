Υπόθεση Predator: Δικαστικό έγγραφο-«φωτιά» από το Ισραήλ εμπλέκει την ελληνική κυβέρνηση

Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator φέρνει στο προσκήνιο δικαστική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ισραήλ, με τον δικηγόρο θυμάτων των παρακολουθήσεων, Ζαχαρία Κεσσέ, να ζητά εκ νέου τη διερεύνηση της υπόθεσης από τις ελληνικές δικαστικές αρχές.

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», ο κ. Κεσσές αναφέρθηκε σε δικαστικό έγγραφο που φέρεται να κατατέθηκε σε ισραηλινό δικαστήριο από τον επιχειρηματία Ταλ Ντίλιαν, στο πλαίσιο αγωγής συκοφαντικής δυσφήμισης που έχει ασκήσει κατά θύματος του Predator.

«Πούλησα το Predator στην ελληνική κυβέρνηση»

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Κεσσές, στο επίμαχο έγγραφο ο Ντίλιαν φέρεται να υποστηρίζει ότι η εταιρεία του προμήθευσε το λογισμικό Predator στην ελληνική κυβέρνηση, χωρίς να έχει οποιαδήποτε εμπλοκή στη μεταγενέστερη χρήση του.

Όπως υπογράμμισε, πρόκειται για την πρώτη φορά που σε επίσημο δικαστικό έγγραφο καταγράφεται ρητά η προμήθεια του λογισμικού στην Ελλάδα, γεγονός που, κατά τον ίδιο, διαφοροποιείται από προηγούμενες δημόσιες τοποθετήσεις του επιχειρηματία, στις οποίες γινόταν γενική αναφορά σε συνεργασία με κρατικές υπηρεσίες και κυβερνήσεις.

«Είναι η πρώτη φορά που σε δικαστικό έγγραφο αποτυπώνεται ότι η προμήθεια του κατασκοπευτικού λογισμικού στην Ελλάδα δεν είναι κάτι ψευδές αλλά κάτι αληθές και μάλιστα χαρακτηρίζεται ως νόμιμη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναμονή για την κρίση του ισραηλινού δικαστηρίου

Ο δικηγόρος σημείωσε ότι το ισραηλινό δικαστήριο θα κληθεί να εξετάσει αν οι ισχυρισμοί του Ντίλιαν ευσταθούν, δηλαδή εάν περιορίστηκε αποκλειστικά στην προμήθεια του λογισμικού ή εάν υπήρξε και περαιτέρω εμπλοκή του στη χρήση του Predator.

Κατά τον ίδιο, η σημασία των εγγράφων είναι ιδιαίτερη, καθώς αποτελούν μέρος επίσημης δικαστικής διαδικασίας και όχι δημόσιες δηλώσεις.

«Δεν πρόκειται για λόγια αλλά για έγγραφα που έχουν κατατεθεί σε δικαστήριο και θα αξιολογηθούν δικαστικά», ανέφερε.

Αιχμές για τους χειρισμούς των ελληνικών αρχών

Ο κ. Κεσσές άσκησε παράλληλα έντονη κριτική στους χειρισμούς των ελληνικών αρχών τα προηγούμενα χρόνια, υποστηρίζοντας ότι ο Ντίλιαν βρισκόταν ουσιαστικά σε ένα «προνομιακό περιβάλλον» έως την έκδοση δικαστικής απόφασης τον Φεβρουάριο του 2026.

Όπως είπε, παρά τη σοβαρότητα των καταγγελιών που είχαν διατυπωθεί για τη λειτουργία του Predator στην Ελλάδα, δεν υπήρξε ουσιαστική ποινική διερεύνηση των κακουργηματικών πράξεων που, σύμφωνα με τον ίδιο, προέκυπταν από τη δικογραφία.

Παράλληλα υποστήριξε ότι οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας είχαν προηγουμένως γνωστοποιηθεί, με αποτέλεσμα να έχει απομακρυνθεί κρίσιμος εξοπλισμός πριν από την άφιξη των αρχών.

Αίτημα επανέναρξης της έρευνας

Ο δικηγόρος των θυμάτων προανήγγειλε ότι θα καταθέσει τα νέα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ζητώντας ταυτόχρονα την ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο και την επανεξέτασή της.

«Θα καταθέσω τα έγγραφα που βρίσκονται στα χέρια μου και θα ζητήσω τη διερεύνηση της υπόθεσης από την αρχή», δήλωσε.

Παράλληλα κάλεσε τις εισαγγελικές αρχές να εξετάσουν πρόσωπα που, όπως υποστηρίζει, δεν έχουν μέχρι σήμερα κληθεί να καταθέσουν, μεταξύ των οποίων στελέχη και τεχνικοί της Intellexa που φέρεται να είχαν άμεση σχέση με τη λειτουργία και εγκατάσταση του λογισμικού.

Ο Tal Dilian, ιδρυτής της Intellexa και πρόσωπο που έχει ταυτιστεί διεθνώς με το λογισμικό Predator, επέλεξε να στραφεί δικαστικά κατά θύματος του Predator στην Ελλάδα, ζητώντας αποζημίωση για δήθεν συκοφαντική δυσφήμιση.



📍 Η αγωγή του, όμως, περιλαμβάνει έναν ισχυρισμό με… pic.twitter.com/dLelh3MlzO — Zac Kesses (@ZacKesses) July 13, 2026

Ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα

Ο κ. Κεσσές υποστήριξε ότι βασικά ερωτήματα γύρω από την υπόθεση εξακολουθούν να μην έχουν απαντηθεί, όπως:

ποιος έδωσε την εντολή για τις παρακολουθήσεις,

ποιος χρηματοδότησε τη χρήση του λογισμικού,

πού βρίσκονται τα δεδομένα που συλλέχθηκαν,

ποιοι διαχειρίστηκαν το σύστημα παρακολούθησης.

Όπως τόνισε, η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό τον προσεχή Δεκέμβριο αφορά μόνο τα πλημμελήματα για τα οποία έχουν ήδη υπάρξει δικαστικές εξελίξεις και όχι το σύνολο των πτυχών του σκανδάλου.

Παράλληλα επεσήμανε ότι, εκτός από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρώην υπουργό Χρήστο Σπίρτζη και πρόσφατα τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, λίγα πολιτικά πρόσωπα που είχαν περιληφθεί στα δημοσιεύματα ή στις σχετικές αναφορές έχουν προχωρήσει σε δημόσιες καταθέσεις για την υπόθεση.

Με πληροφορίες από megatv και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».