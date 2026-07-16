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Δήμος Λακατάμειας: Τρία σημεία για προστασία των πολιτών από τον καύσωνα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η διευθέτηση αυτή θα ισχύει για όλες τις ημέρες κατά τις οποίες θα επικρατούν συνθήκες καύσωνα.

Ο Δήμος Λακατάμειας ανακοινώνει ότι, τις μέρες που παρατηρούνται ψηλές θερμοκρασίες, ο Δήμος θα θέτει σε λειτουργία τρία Κέντρα Εξυπηρέτησης κατά των συνεπειών του καύσωνα, για την εξυπηρέτηση και προστασία του κοινού.

Τα κέντρα βρίσκονται:

- Στο Πολυδύναμο Κέντρο Λακατάμειας, οδός Αιγαίου 48 (τηλ. 22443747)

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα με Παρασκευή, 7:30 π.μ. μέχρι τις 6:00 μ.μ.

- Στο Πολυδύναμο Κέντρο Εξυπηρέτησης Ηλικιωμένων Τσερίου, οδός Μπουμπουλίνας 10, (τηλ. 22372850), Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα με Παρασκευή, 9:00 π.μ. μέχρι τις 6:00 μ.μ.

- Στην καφετέρια του Δημαρχείου Λακατάμειας, οδός 1ης Απριλίου 11, (τηλ. 22364000)

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα με Παρασκευή, 8:00 π.μ. μέχρι τις 3:00 μ.μ.

Η διευθέτηση αυτή θα ισχύει για όλες τις ημέρες κατά τις οποίες θα επικρατούν συνθήκες καύσωνα.

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