Κεκλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί η δίκη του Φαίδωνα Φαίδωνος - Το σκεπτικό της απόφασης

Κεκλεισμένων θυρών θα διεξαχθεί η δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου που συνεδριάζει στην Πάφο σε σχέση με την υπόθεση που αφορά στον εν αργία Δήμαρχο Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος.

Την απόφαση ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος του Κακουργιοδικείου αιτιολογώντας την απόφαση του Δικαστηρίου. Απαγόρευσε επίσης την δημοσίευση οποιονδήποτε πρακτικών της διαδικασίας. Οπως είπε η πρόεδρος του Κακουργιοδικείου ο κατηγορούμενος ήδη απάντησε μη παραδοχή σε όλες τις κατηγορίες , προσθέτοντας πως η υπόθεση ορίστηκε για ακρόαση στις 27 – 31/7/26.

Πρόσθεσε ακόμη πως στις 24 Ιουνίου όπου διεξήχθη η διαδικασία στο Κακουργιοδικείου Πάφου για την απάντηση των κατηγοριών τις οποίες αντιμετωπίζει ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου δεν δημοσιοποιήθηκε το όνομα της παραπονούμενης το οποίο ωστόσο είναι καταγεγραμμένο στις λεπτομέρειες των αδικημάτων.

Έχοντας υπόψιν είπε, την φύση των αναφερόμενων αδικημάτων με αναφορές και λεπτομέρειες σε συνδιασμό με τις ανησυχίες της ΚΑ που προφανώς προβάλλονται από τις ανησυχίες του φερόμενου θύματος και της φύσης των κατηγοριών ανεξαρτήτως της αλήθειας, που αυτή θα κριθεί στο τεικό στάδιο της διαδικασίας υπάρχει ορατός κίνδυνος πέρα από την παραβίαση της ιδιωτικότητας της, η ποιότητα της μαρτυρίας της να επηρεαστεί λόγω φόβου και αγωνίας με ένα ενδεχόμενο στιγματισμό της.

Στο ερώτημα τώρα κατά πόσο είναι ορθό να καθοριστεί ως ένα μέτρο προστασίας η διεξαγωγή της ακροαματικής δικαδικασίας κεκλεισμένων των θυρών η Δικαστής αναφέρθηκε σε υπόθεση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που αφορούσε βιασμό. Σε όλα σχεδόν τα στάδια οι ακροαματικές διαδικασίες είχαν διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, ενώ αναφέρθηκε σε δύο σημεία από τα γεγονότα της απόφασης ότι την επομένη της καταγγελίας η Τοπική Αστυνομία είχε δώσε πλήρη ενημέρωση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αποκαλύπτοντας τα προσωπικά στοιχεία και την ταυτότητα της παραπονούμενης. Μάλιστα είπε η παραπονούμενη είχε δώσει συνεντεύξεις στα ΜΜΕ .

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποφάσισε να διεξαχθεί η υπόθεση κεκλεισμένων των θυρών για την προστασία της προσωπικής ζωής της παραπονούμενης. Η πρόεδρος του Κακουργιοδικείου αναφερόμενη στην παρούσα υπόθεση είπε πως ακόμη η παρονούμενη ανεξαρτήτως εάν οι ισχυρισμοί της είναι αληθείς ή όχι, πρέπει να καταθέσει χωρίς φόβο στο Δικαστήριο. Όσον αφορά το επιχείρημα της υπεράσπισης ότι έχει παρέλθει μεγάλος χρόνος από το ισχυριζόμενο αδίκημα, σημείωσε πως υπάρχει το ενδεχόμενο στιγματισμού της παραπονούμενης με μια δημόσια ακροαματική διαδικασία.

Σε σχέση με την ηλικία της παραπονούμενης που δεν είναι παιδί, σύμφωνα και με την θέση της υπεράσπισης, η Δικαστής είπε πως η σχετική εισήγηση της υπεράσπισης αγνοεί την εξαιρετικά ευάλωτη θέση στην οποία βρίσκονται οι ενήλικες γυναίκες φερόμενα θύματα βιασμού ή σεξουαλικής κακοποίησης.

Το ότι είπε, μια παραπονούμενη είναι ενήλικας δεν καθιστά προυπόθεση για μια δημόσια ακροαματική διαδικασία, εφόσων συντρέχουν ειδικοί λόγοι για την διεξαγωγή της δίκης κεκλεισμένων των θυρών. Πρόσθεσε πως η προσοχή του Δικαστηρίου είναι στραμμένη προφανώς και στα δικαιώματα του κατηγορούμενου που θα προστατευτούν και στην διεξαγωγή της διαδικασίας κεκλεισμένων των θυρών.

Ενδεικτικά είπε πως η διεξαγωγή της διαδικασίας κεκλεισμένων των θυρών δεν θα εμποδίσει ούτε θα επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο δυσμενώς τον κατηγορούμενο από το να προβάλει την υπεράσπιση του.

Εξετάζοντας είπε ακόμη το ενδεχόμενο να διεξαχθεί η διαδικασία εν μέρη κεκλεισμένων των θυρών, μόνο κατά την διάρκεια της μαρτυρίας της παραπονούμενης, σημείωσε πως και σε μια τέτοια περίπτωση ενδέχεται να τεθεί μαρτυρία της προσωπικής ζωής και ευαίσθητα δεδομένα, εν μέσω άλλων μαρτυριών- μαρτύρων στα πλαίσια της εξέτασης τους . Είπε επίσης ανακοινώντας την απόφαση της πως τυχόν δημόσια ακρόαση ενδέχεται το ενδεχόμενο παραβίασης της ιδιωτικής ζωής της παραπονούμενης. Προηγουμένως η Δικαστής είπε ακόμη πως το ζητούμενο σ’ αυτό το χρονικό σημείο είναι κατά πόσο θα εγκριθεί το αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής για να διεξαχθεί η ακροαματική διαδικασία κεκλεισμένων των θυρών, αίτημα στο οποίο όμως η πλευρά του κατηγορούμενου ενίσταται.

Στο επίκεντρο της επιχειρηματολογίας της Κατηγορούσας Αρχής που εκπροσωπήθηκε από την εκπρόσωπο της Ειρήνη Σάββα είναι ότι η φύση των αδικημάτων καθιστά την υπόθεση ιδιαίτερη αλλά και η μαρτυρία που θα παρουσιαστεί από την ΚΑ περιέχει στοιχεία από τα προσωπικά δεδομένα της παραπονούμενης και λεπτομέρειες από την προσωπική της ζωή. Αναφέρθηκε επίσης από την πλευρά της Κατηγορούσας Αρχής η αποφυγή τυχόν επανατραυματισμού της παραπονούμενης κατά την ακροαματική διαδικασία. Θέση ακόμη της Κατηγορούσας Αρχής , είπε η πρόεδρος του Δικαστηρίου, είναι ότι με την διεξαγωγή της δίκης κεκλεισμένων των θυρών θα προστατευτεί η ιδιωτική ζωή της παραπονούμενης.

Η πλευρά ωστόσο της υπεράσπισης ,είπε η πρόεδρος του Κακουργιοδικείου, που εκπροσωπείται από τους δικηγόρους Χρίστο Πουργουρίδη και Επαμεινώντα Κορακίδη, είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση, η παραπονούμενη είναι γνωστή στην Πάφο από τρίτα άτομα αφού η ίδια η παραπονούμενη ανέφερε σε δεκάδες μάρτυρες ότι βιάστηκε από τον παραπονούμενο οπότε δεν μπορεί να ζητά τώρα προστασία όταν η ίδια προέβαινε σε δημοσιοποίηση της χειριζόμενης υπόθεσης. Επίσης η παραπονούμενη δεν είναι μικρής ηλικίας .

Ιδιαίτερη καθοριστικό γεγονός για την υπεράσπιση είναι ότι ήδη δημοσιεύτηκαν στον τύπο στοιχεία κατά την διερεύνιση της υπόθεσης κάτι που εξαναγκάζει τον κατηγορούμενο να ζητά δημόσια διαδικασία. Σύμφωνα με την υπεράσπιση, η ανάγκη για δημόσια διαδικασία κρίνεται πιο επιτακτική αφού αναμένεται να δοθεί μαρτυρία ότι ο τρόπος που δόθηκε η κατάθεση της παραπονούμνης δεν αφορά μόνο την αξιοπιστία της ιδιαίτερα όταν εμπλέκονται δημόσια πρόσωπα. Ακόμη σύμφωνα με την υπεράσπιση επιβάλλεται η δημόσια ακροαματική διαδικασία ώστε να υπάρχει το στοιχείο του δημόσιου ελέγχου και μεταξύ άλλων να μην πληγεί το δικαίωμα του κατηγορούμενου σε δημόσια ακροαματική διαδικασία.

Η πρόεδρος του Κακουργιοδικείου σημείωσε πως το δικαίωμα της δημόσιας ακροαματικής διαδικασίας είναι κατοχυρωμένο από το Άρθρο 32 του Συντάγματος για τις θεμελιώδεις ελευθερίες του ατόμου. Η δημόσια ακροαματική διαδικασία είπε, αποτελεί ασφαλιστική δικλείδα για δίκαιο δίκη μέσα από το ίδιο το Σύνταγμα. Η ευχέρεια του Δικαστηρίου για διεξαγωγή της δίκης κεκλεισμένων των θυρών θα πρέπει να ασκείται με φειδώ και όταν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι είπε η πρόεδρος του Κακουργιοδικείου.

Είπε πως η φιλοσοφία της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της ταυτότητας του θύματος σε υποθέσεις αυτής της φύσης εμπεριέχεται σε Νόμους του Συντάγματος. Σημειώνεται πως οι πέντε κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο εν αρχία Δήμαρχος Πάφου αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκαλεί πραγματική σωματική βλάβη και χορήγηση φαρμάκου ή άλλου πράγματος ικανού να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου.

Ο κ. Φαίδωνος απάντησε οτι δεν παραδέχεται καμία απο τις κατηγορίες. Το Δικαστήριο όρισε την υπόθεση για ακρόαση σε πέντε συνεχόμενες δικάσιμες, από τις 27 μέχρι και τις 31 Ιουλίου, με έναρξη στις 9:00 π.μ. καθημερινά.