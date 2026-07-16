Η αίτηση της Ανθούση που «τινάζει» 4 έδρες στον αέρα - Τι συνέβη με τις ψήφους στο Νικητάρι

Τη δικαστική εξέταση της εκ των υστέρων μεταφοράς πέντε ψήφων από το ΕΛΑΜ στην ΕΔΕΚ, η οποία προκάλεσε αλλαγές στην κατανομή τεσσάρων βουλευτικών εδρών, ζητά η Αναστασία Ανθούση με εκλογική αίτηση που φέρει ημερομηνία 13 Ιουλίου 2026.

Η υποψήφια του Δημοκρατικού Συναγερμού στη Λευκωσία προσφεύγει στο Εκλογοδικείο, αμφισβητώντας τη διαδικασία με την οποία διορθώθηκε το αποτέλεσμα της κάλπης 1-405-1 στο εκλογικό κέντρο Νικηταρίου.

Σύμφωνα με όσα παρατίθενται στην αίτησή της, το αρχικό αποτέλεσμα της συγκεκριμένης κάλπης καταχωρίστηκε στις 19:07 το βράδυ των βουλευτικών εκλογών της 24ης Μαΐου. Η καταχώριση όλων των ανεπίσημων αποτελεσμάτων στο μηχανογραφικό σύστημα ολοκληρώθηκε στις 21:58, ενώ στις 22:48 καταχωρίστηκε διόρθωση, βάσει της οποίας πέντε ψηφοδέλτια που είχαν αρχικά προσμετρηθεί στο ΕΛΑΜ μεταφέρθηκαν στην ΕΔΕΚ.

Η εξήγηση που φέρεται να έδωσε η προεδρεύουσα του εκλογικού κέντρου ήταν ότι τα πέντε ψηφοδέλτια περιείχαν ψήφους υπέρ της ΕΔΕΚ, αλλά είχαν εκ παραδρομής τοποθετηθεί και καταμετρηθεί στη δέσμη ψηφοδελτίων του ΕΛΑΜ.

Η Ανθούση δεν προβάλλει στην αίτησή της ευθεία καταγγελία περί εκλογικής νοθείας. Αμφισβητεί, ωστόσο, τη νομιμότητα και την εγκυρότητα της διαδικασίας με την οποία έγινε η μεταγενέστερη διόρθωση, υποστηρίζοντας ότι αυτή πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης και χωρίς την παρουσία των κομματικών αντιπροσώπων.

Το αρχικό φύλλο έφερε έξι υπογραφές

Κεντρική θέση στους ισχυρισμούς της αιτήτριας κατέχει το γεγονός ότι το αρχικό φύλλο καταμέτρησης είχε υπογραφεί από έξι εκπροσώπους κομματικών συνδυασμών, οι οποίοι ήταν παρόντες κατά τη διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων.

Αντίθετα, όταν πραγματοποιήθηκε η διόρθωση των πέντε ψήφων, οι αντιπρόσωποι είχαν ήδη αποχωρήσει από το εκλογικό κέντρο και δεν υπέγραψαν το διορθωμένο φύλλο.

Το στοιχείο αυτό προκύπτει, σύμφωνα με την αίτηση, από απάντηση που απέστειλε ο Γενικός Έφορος Εκλογής στις 10 Ιουνίου, έπειτα από σχετικό ερώτημα των δικηγόρων της Ανθούση.

Η αιτήτρια υποστηρίζει ότι ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμος προβλέπει τη διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων στην παρουσία υποψηφίων ή αντιπροσώπων των κομμάτων, καθώς και την καταγραφή και άμεση διαβίβαση των αποτελεσμάτων από τον προεδρεύοντα στον αρμόδιο Έφορο.

Κατά τη θέση της, η νομοθεσία δεν προβλέπει διαδικασία μεταγενέστερης αλλαγής του πρακτικού και των αποτελεσμάτων από τον προεδρεύοντα, ιδιαίτερα όταν η αλλαγή γίνεται μετά την αποστολή της αρχικής κατάστασης και χωρίς την παρουσία των κομματικών αντιπροσώπων.

Το κατά πόσο η απουσία ρητής νομοθετικής διαδικασίας καθιστά άκυρη τη διόρθωση αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά ζητήματα που θα εξετάσει το Εκλογοδικείο.

Πώς πέντε ψήφοι μετακίνησαν τέσσερις έδρες

Η αλλαγή των πέντε ψήφων είχε δυσανάλογα μεγάλη επίδραση εξαιτίας του τρόπου λειτουργίας του εκλογικού συστήματος και της δεύτερης κατανομής των εδρών.

Το εκλογικό μέτρο στην περιφέρεια Λευκωσίας ανερχόταν, σύμφωνα με την αίτηση, στις 6.838 ψήφους.

Με το αρχικό αποτέλεσμα των 13.676 ψήφων, το ΕΛΑΜ εξασφάλιζε δύο έδρες στην πρώτη κατανομή στη Λευκωσία, χωρίς να μεταφέρει υπόλοιπο ψήφων στη δεύτερη κατανομή.

Μετά την αφαίρεση των πέντε ψήφων, το σύνολο του ΕΛΑΜ μειώθηκε στις 13.671 ψήφους. Έτσι, το κόμμα εξασφάλισε μία έδρα στην πρώτη κατανομή και μετέφερε υπόλοιπο 6.833 ψήφων στις επόμενες φάσεις της κατανομής.

Η αλλαγή αυτή επηρέασε την περιφερειακή κατανομή τεσσάρων εδρών, χωρίς να μεταβάλει τον συνολικό αριθμό εδρών που εξασφάλισε κάθε κόμμα σε παγκύπριο επίπεδο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εκλογική αίτηση:

Ο ΔΗΣΥ εξέλεξε τον Μιχάλη Κουνούνη στη Λεμεσό, αντί να εκλέξει την Αναστασία Ανθούση στη Λευκωσία.

Το ΕΛΑΜ εξέλεξε τον Ανδρέα Παπαχαραλάμπους στη Λευκωσία, αντί τον Μιχάλη Μιχαήλ στην Πάφο.

Το ΔΗΚΟ εξέλεξε τον Αδάμο Ασπρή στην Κερύνεια, αντί την Εύη Τσολάκη στη Λεμεσό.

Η Άμεση Δημοκρατία εξέλεξε τον Δημήτρη Μπάρο στην Πάφο, αντί τον Κωνσταντίνο Κυπριανού στην Κερύνεια.

Η Ανθούση έλαβε 7.606 σταυρούς προτίμησης και κατέλαβε την έκτη θέση μεταξύ των υποψηφίων του ΔΗΣΥ στην εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας. Υποστηρίζει, συνεπώς, ότι θα είχε εκλεγεί εάν ο ΔΗΣΥ διατηρούσε την έκτη έδρα που εμφανιζόταν στην αρχική κατανομή.

Οι επιστολές προς τον Γενικό Έφορο

Πριν από την προσφυγή στο Εκλογοδικείο, η Ανθούση, μέσω των δικηγόρων της, απέστειλε στις 3 Ιουνίου επιστολή προς τον Γενικό Έφορο Εκλογής.

Με την επιστολή ζητούσε να πληροφορηθεί σε ποια εκλογικά κέντρα προέκυψαν αλλαγές στις ψήφους του ΕΛΑΜ, πότε παραλήφθηκαν τα σχετικά φύλλα καταγραφής, ποιοι τα είχαν υπογράψει και με ποια διαδικασία μεταφέρονταν τα αποτελέσματα από τα εκλογικά κέντρα στην Υπηρεσία Εκλογών.

Ζήτησε επίσης να πληροφορηθεί πότε ακριβώς έγινε η αλλαγή, κατά πόσο συντάχθηκε σχετικό πρακτικό και ποια πρόσωπα το υπέγραψαν. Παράλληλα, ζήτησε επιθεώρηση των πρακτικών και των σχετικών εκλογικών εγγράφων.

Στην απάντηση της 4ης Ιουνίου, ο Γενικός Έφορος φέρεται να ενημέρωσε την αιτήτρια ότι είχαν γίνει διορθώσεις σε οκτώ κάλπες της επαρχίας Λευκωσίας και ότι η αλλαγή που επηρέασε την κατανομή των εδρών αφορούσε την κάλπη του Νικηταρίου.

Η Ανθούση επανήλθε στις 5 Ιουνίου, ζητώντας στοιχεία για τα πρόσωπα που ήταν παρόντα τόσο κατά την αρχική καταμέτρηση όσο και κατά τη διόρθωση. Ζήτησε εκ νέου πρόσβαση στα πρακτικά και στα επίμαχα ψηφοδέλτια.

Στις 10 Ιουνίου, ο Γενικός Έφορος απάντησε, σύμφωνα πάντοτε με το περιεχόμενο της αίτησης, ότι η επιθεώρηση των ψηφοδελτίων μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν οδηγιών του Εκλογοδικείου, στο πλαίσιο εκλογικής διαδικασίας.

Τι ζητά από το Εκλογοδικείο

Με την αίτησή της, η Ανθούση ζητά από το Εκλογοδικείο τρεις βασικές θεραπείες.

Πρώτον, ζητά να κηρυχθούν άκυρες οι εκλογές ή ανακηρύξεις των τεσσάρων βουλευτών που εξελέγησαν στις περιφέρειες Λεμεσού, Λευκωσίας, Κερύνειας και Πάφου ως αποτέλεσμα της τελικής κατανομής.

Δεύτερον, ζητά να κηρυχθεί ότι η ίδια εξελέγη βουλεύτρια της εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας.

Τρίτον, ζητά να πραγματοποιηθεί αναμέτρηση των ψήφων στην κάλπη 1-405-1 του εκλογικού κέντρου Νικηταρίου.

Η επανακαταμέτρηση θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς μπορεί να διαπιστώσει εάν τα πέντε επίμαχα ψηφοδέλτια περιείχαν πράγματι ψήφους υπέρ της ΕΔΕΚ, όπως αναφέρθηκε από την προεδρεύουσα, ή εάν το αρχικό αποτέλεσμα ήταν ορθό.

Ακόμη και σε περίπτωση κατά την οποία επιβεβαιωθεί ότι τα ψηφοδέλτια ανήκαν στην ΕΔΕΚ, το Εκλογοδικείο ενδέχεται να κληθεί να αποφασίσει κατά πόσο η διαδικασία διόρθωσης, χωρίς την παρουσία των κομματικών αντιπροσώπων, ήταν νόμιμη και επαρκώς διαφανής.

Από την άλλη πλευρά, οι καθ’ ων η αίτηση και οι εκλογικές αρχές αναμένεται να υποστηρίξουν ότι τα αποτελέσματα που εμφανίζονταν στο σύστημα πριν από τη διόρθωση ήταν ανεπίσημα και ότι υπήρχε υποχρέωση διόρθωσης οποιουδήποτε διαπιστωμένου λάθους πριν από την επίσημη ανακήρυξη.