Σήκωσε το γάντι η πενταμελής Επιτροπή: «Δεν βρισκόμαστε σε αντίθεση με τα συλλογικά όργανα της ΕΔΕΚ»

Εκφράζοντας λύπη και απογοήτευση από την παραίτηση του Προέδρου της ΕΔΕΚ, Νίκου Αναστασίου και την ευχή για ανάκληση της απόφασης του, η Επιτροπή Συνεδρίων και Εξυγίανσης Μητρώου Μελών του κόμματος, υπογραμμίζει τη σημασία απόλυτου σεβασμού σε θεσμικές διαδικασίες και αποφάσεις, καθώς και σε όλες τις πρόνοιες του καταστατικού, όπως αναφέρει ανακοίνωση της Επιτροπής, η οποία εκδόθηκε σήμερα, μετά από σύσκεψη της χθες, Τετάρτη, παρόντων των μελών Διομήδη Διομήδους, Μιχάλη Κουταλιανού, Παύλου Μιχαήλ και Νίκου Νικολαΐδη.

Η Επιτροπή, σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, εύχεται ο κ. Αναστασίου να ανακαλέσει την παραίτηση του. Σε αντίθετη περίπτωση και «λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές που διέρχεται το κόμμα», η Επιτροπή θεωρεί υπέρτατης σημασίας, «να τύχουν απόλυτου σεβασμού τόσο οι θεσμικές διαδικασίες και αποφάσεις του κόμματος όσο και οι όλες οι πρόνοιες του καταστατικού».

Κάνει αναφορά στους όρους εντολής της που καθόρισε το Έκτακτο Συνέδριο, σημειώνοντας ότι θεωρεί ως αυτονόητο, «στο πλαίσιο κάθε καλοπροαίρετης ερμηνείας», ότι η συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής σε καμία περίπτωση δεν βρίσκεται σε αντίθεση ή αντιπαράθεση με τα θεσμικά όργανα του κινήματος ή οποιεσδήποτε πρόνοιες του καταστατικού. Υποδεικνύει, εξάλλου, ότι «η Επιτροπή καθηκόντως θα ενημερώνει και το Πολιτικό Γραφείο και την Κεντρική Επιτροπή για την πορεία των εργασιών της, τις αποφάσεις και τα παραδοτέα της».

Εκφράζει τη βεβαιότητα πως, όλα τα μέλη του κόμματος, «με γνώμονα την αγάπη προς το ιστορικό μας κίνημα, θα αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και θα διαφυλάξουν τις δημοκρατικές διαδικασίες, τη νομιμότητα και την προοπτική ανασυγκρότησης του κόμματος».

Νικολαΐδης: «Απαράδεκτα και πρωτοφανή» όσα συμβαίνουν στην ΕΔΕΚ μετά το Έκτακτο Συνέδριο

Στο μεταξύ, σφοδρές αιχμές κατά της ηγετικής ομάδας της ΕΔΕΚ αφήνει ο Νίκος Νικολαΐδης, μέλος της πενταμελούς Επιτροπής Συνεδρίων και Εξυγίανσης Μητρώου Μελών του κόμματος, καταγγέλλοντας προσπάθεια παραποίησης των αποφάσεων του Έκτακτου Συνεδρίου της 5ης Ιουλίου 2026.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Νικολαΐδης κάνει λόγο για «απαράδεκτα και πρωτοφανή» γεγονότα στην ΕΔΕΚ, υποστηρίζοντας ότι «η γνωστή ηγετική ομάδα επιχειρεί, αυθαίρετα και παράνομα, να παραποιήσει τις αποφάσεις του Έκτακτου Εκλογικού Συνεδρίου της 5ης Ιουλίου 2026 και να συνεχίσει τις ίδιες πολιτικές που οδήγησαν το κόμμα στην καταστροφή».

Ο ίδιος σημειώνει ότι, μετά την «τεράστια αποτυχία» της ΕΔΕΚ στις βουλευτικές εκλογές, το Έκτακτο Συνέδριο «άνοιξε ένα παράθυρο αισιοδοξίας για το κόμμα», καθώς, όπως αναφέρει, η βάση έστειλε «με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ένα ξεκάθαρο, σαφέστατο μήνυμα».

«Η ΕΔΕΚ πρέπει να αλλάξει, η ΕΔΕΚ πρέπει να μπει σε μια νέα εποχή, η ΕΔΕΚ πρέπει να αφήσει πίσω της οριστικά και αμετάκλητα τις πολιτικές πρακτικές που την οδήγησαν στην αριθμητική και πολιτική απαξίωση», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Νικολαΐδη, οι αποφάσεις του Συνεδρίου ήταν συγκεκριμένες και αφορούσαν την άρση όλων των διαγραφών που έγιναν από το 2015 και εντεύθεν, την εξυγίανση του Μητρώου Μελών, τη διενέργεια Καταστατικού Συνεδρίου τον Οκτώβριο και Εκλογικού Συνεδρίου τον Δεκέμβριο, τη διενέργεια οικονομικού ελέγχου, την οργανωτική ανασυγκρότηση και την ανάθεση σε πενταμελή επιτροπή, υπό τον Πρόεδρο του κόμματος, της ευθύνης για την εξυγίανση του Μητρώου και τον προγραμματισμό των δύο συνεδρίων.

Ωστόσο, όπως καταγγέλλει, οκτώ μέρες μετά το Συνέδριο, κατά τη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου, η «γνωστή ομάδα» αμφισβήτησε αρχικά τη νομιμότητα των αποφάσεων και στη συνέχεια συνέταξε «πάνω σε μια σελίδα τα “πρακτικά” του Συνεδρίου», παραποιώντας, όπως υποστηρίζει, τις πραγματικές αποφάσεις.

Ο κ. Νικολαΐδης αναφέρει ότι αφαιρέθηκαν από την πενταμελή Επιτροπή αρμοδιότητες που αφορούσαν τα δύο συνέδρια, την κατάρτιση καταλόγου προτεινόμενων καταστατικών αλλαγών και την εξυγίανση του Μητρώου Μελών. «Δηλαδή ουσιαστικά ακύρωσαν μια Επιτροπή που ήταν η απόφαση του Συνεδρίου», σημειώνει.

Παράλληλα, καταγγέλλει ότι στην απόφαση για οικονομικό έλεγχο προστέθηκε η διατύπωση ότι αυτός θα γίνει «εφόσον είναι στις οικονομικές δυνατότητες του κόμματος».

Ο κ. Νικολαΐδης καλεί τα μέλη της ΕΔΕΚ να διερωτηθούν «ποιοι και γιατί ανησυχούν» από την υλοποίηση των αποφάσεων του Συνεδρίου, από την εξυγίανση του Μητρώου Μελών, από την επιστροφή «των κατά χιλιάδες διαγραφέντων», από τις καταστατικές αλλαγές και από τη διενέργεια οικονομικού ελέγχου.

Καταλήγοντας, στέλνει μήνυμα προς την ηγετική ομάδα του κόμματος, αναφέροντας ότι «οι καιροί έχουν αλλάξει» και πως «δεν περνούν πλέον οι μεθοδεύσεις των τελευταίων 10 χρόνων». Όπως σημειώνει, «τα μέλη του κόμματος θα προστατεύσουν τη δημοκρατία μέσα στο κόμμα και θα περιφρουρήσουν την πορεία για εξυγίανση και αναγέννηση της ΕΔΕΚ».