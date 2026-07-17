Κραχ στις τεχνολογικές μετοχές: Απότομη προσγείωση για τους «πρωταθλητές» της Τεχνητής Νοημοσύνης

Σε τροχιά ελεύθερης πτώσης βρέθηκαν την Παρασκευή οι μετοχές των τεχνολογικών κολοσσών παγκοσμίως, καθώς οι επενδυτές σπεύδουν να ρευστοποιήσουν τα κέρδη τους από το πρόσφατο «ράλι» της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI). Οι ισχυροί τριγμοί στα διεθνή χρηματιστήρια οδηγούν τον κλάδο των ημιαγωγών στη χειρότερη εβδομάδα του εδώ και πάνω από έναν χρόνο, αλλάζοντας άρδην το κλίμα στις αγορές.

Η απότομη υποχώρηση της Wall Street πυροδότησε ένα ντόμινο απωλειών στις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με τους Financial Times, οι μεγαλύτερες πιέσεις εντοπίζονται στις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και ιδιαίτερα στους κατασκευαστές μικροτσίπ μνήμης, σε μια βίαιη αναστροφή των λεγόμενων «momentum trades» (των στοιχημάτων, δηλαδή, ότι οι μετοχές με τις καλύτερες επιδόσεις θα συνεχίσουν να καταγράφουν κέρδη).

Η εικόνα στα ταμπλό των διεθνών αγορών αποτυπώνει το μέγεθος των πιέσεων:

Ασία: Ο τεχνολογικός δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας έκανε «βουτιά» 4%, ενώ ο CSI 300 της Κίνας υποχώρησε κατά 3,6%.

ΗΠΑ: Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) του Nasdaq 100 κατέγραψαν πτώση 2,2% πριν από το άνοιγμα της Wall Street, ενώ ο S&P 500 βρισκόταν σε τροχιά απωλειών 1,1%.

Ευρώπη: Ο δείκτης Stoxx Europe 600 υποχώρησε κατά 0,6%, παρασυρόμενος από τον κολοσσό ASML (τον μεγαλύτερο κατασκευαστή εξοπλισμού παραγωγής τσιπ παγκοσμίως), η μετοχή του οποίου σημείωσε πτώση 4,6%.



Το «κραχ» του momentum και οι απώλειες των ημιαγωγών

Ο δείκτης ημιαγωγών Philadelphia Semiconductor index, ο οποίος παρακολουθεί τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες του κλάδου, κατέγραψε εβδομαδιαία πτώση 8,5%. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία υποχώρηση από τον Απρίλιο του 2025, όταν οι δασμοί της «ημέρας απελευθέρωσης» (liberation day) του Ντόναλντ Τραμπ είχαν προκαλέσει ισχυρούς κλυδωνισμούς στην αγορά. Πλέον, ο δείκτης βρίσκεται 19% κάτω από το ιστορικό υψηλό που σημείωσε τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με τους FT, οι απώλειες για συγκεκριμένους κολοσσούς είναι δραματικές:

Η Micron , η οποία είχε καταφέρει να εισέλθει προσωρινά στο κλαμπ των εταιρειών με αποτίμηση τρισεκατομμυρίου, έχει χάσει πάνω από 25% της αξίας της αυτόν τον μήνα.

Οι γίγαντες των τσιπ μνήμης Sandisk και Western Digital κατέγραψαν απώλειες άνω του 6% πριν από το καμπανάκι στη Νέα Υόρκη, έχοντας ήδη απολέσει περισσότερο από το 30% της χρηματιστηριακής τους αξίας τον τελευταίο μήνα.

Στην Ασία, η ιαπωνική Kioxia έκανε «βουτιά» άνω του 16% (χάνοντας πλέον τη μισή της αξία από το peak του Ιουνίου), ενώ ο κολοσσός TSMC της Ταϊβάν υποχώρησε κατά 7%.



Γιατί ανησυχούν οι επενδυτές;

Παρά το γεγονός ότι εταιρείες-κλειδιά όπως η ASML και η TSMC ανακοίνωσαν ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, η αγορά αντέδρασε νευρικά. Αναλυτές που μίλησαν στους FT επισημαίνουν ότι οι επενδυτές «τρόμαξαν» με τις προβλέψεις της TSMC για αυξημένες κεφαλαιακές δαπάνες (capex) τα επόμενα έτη, φοβούμενοι το ενδεχόμενο υπερεπενδύσεων στον κλάδο.

«Ακόμα κι αν τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά και οι προοπτικές ευοίωνες, οι επενδυτές φαίνεται να αναζητούν απλώς δικαιολογίες για να ρευστοποιήσουν», σχολιάζουν στελέχη της αγοράς. Παράλληλα, αναλυτές της Barclays τονίζουν ότι η διόρθωση αυτή έχει έντονα τεχνικά χαρακτηριστικά, καθώς ξετυλίγονται εξαναγκαστικά τα μεγάλα στοιχήματα (unwinding of bets) που είχαν τοποθετηθεί στις μετοχές των ημιαγωγών.

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, οι γεωπολιτικές ανησυχίες –όπως η πιθανή αύξηση των τιμών της ενέργειας λόγω των νέων εντάσεων με το Ιράν– και το ενδεχόμενο περαιτέρω σύσφιξης της παγκόσμιας νομισματικής πολιτικής, έδωσαν στους επενδυτές την τέλεια αφορμή για κατοχύρωση κερδών.

Παρά τη διορθωτική αυτή πορεία, πάντως, οι κατασκευαστές τσιπ της Ασίας παραμένουν από τους πλέον κερδισμένους της χρονιάς: σε ετήσια βάση, η Kioxia καταγράφει άνοδο άνω του 2.000%, η TSMC έχει υπερδιπλασιάσει την αξία της, ενώ οι Samsung και SK Hynix σημειώνουν κέρδη άνω του 200% και 500% αντίστοιχα.