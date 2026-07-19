Βάζουν πλάτη στον νέο Συνεργατισμό- Θα συνεισφέρουν με κεφάλαια ιστορικές συνεργατικές επιχειρήσεις

Έμπρακτη στήριξη στην προσπάθεια δημιουργίας της Νέας Συνεργατικής Τράπεζας δηλώνουν, μέσω του «Π» ότι θα προσφέρουν ιστορικές συνεργατικές επιχειρήσεις της Κύπρου, οι οποίες προτίθενται να συμμετάσχουν στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Η κινητοποίηση του συνεργατικού επιχειρηματικού κόσμου αποτελεί μία από τις πρώτες ενδείξεις ότι το εγχείρημα αποκτά ερείσματα, καθώς οι εμπνευστές του σχεδίου επιδιώκουν να συγκεντρώσουν έως και €42 εκατ. ώστε να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο της αδειοδότησης. Η δημόσια προσφορά μετοχών αρχίζει στις 22 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 17 Νοεμβρίο...

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