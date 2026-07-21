ΑΚΕΛ: «Το ξέπλυμα του Προεδρικού για το videogate προσβάλλει τη νοημοσύνη των πολιτών»

Σφοδρή επίθεση κατά του Προεδρικού εξαπολύει το ΑΚΕΛ με αφορμή την ανακοίνωση του ποινικού ανακριτή για την υπόθεση videogate, κάνοντας λόγο για «απροκάλυπτο ξέπλυμα» και ζητώντας εκ νέου την πλήρη δημοσιοποίηση του πορίσματος.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα υποστηρίζει ότι το ύφος και η φρασεολογία της ανακοίνωσης, αλλά κυρίως η, όπως αναφέρει, ατεκμηρίωτη αποενοχοποίηση δύο στενών συνεργατών του Προέδρου της Δημοκρατίας, προκαλούν την κοινή λογική.

Το ΑΚΕΛ ισχυρίζεται ότι ο ανακριτής λειτούργησε ουσιαστικά ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ επαναφέρει ζήτημα σύγκρουσης συμφέροντος σε σχέση με τον επαναδιορισμό του Χάρη Πασχαλίδη στην Προεδρία της ΑΑΔΙΠΑ από την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο επίμαχο βίντεο καταγράφονται δύο συνεργάτες του Προέδρου Χριστοδουλίδη να προβαίνουν σε αναφορές που, κατά το ΑΚΕΛ, παραπέμπουν σε «μαύρο πολιτικό χρήμα» και σε μηχανισμό εξυπηρέτησης μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων από το Προεδρικό.

Το κόμμα κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να πείσει τους πολίτες πως δεν προκύπτουν ούτε ποινικές ούτε πολιτικές ή ηθικές ευθύνες από την υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχίζει «τις πρακτικές συγκάλυψης του προκατόχου του».

Καταλήγοντας, το ΑΚΕΛ αναφέρει ότι η κυβέρνηση «πλανάται» εάν θεωρεί πως με το πόρισμα έχει κλείσει η υπόθεση και απαιτεί την πλήρη δημοσιοποίησή του, επικαλούμενο λόγους διαφάνειας και δημοσίου συμφέροντος.