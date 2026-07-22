Μπουμ στις πληρωμές Κυπρίων με κάρτες- Πρωτιά στην ευρωζώνη

Οι πληρωμές με κάρτα παρέμειναν το συχνότερο χρησιμοποιούμενο μέσο πληρωμής (εκτός μετρητών) στην Κύπρο, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, αντιπροσωπεύοντας το 75% του συνολικού όγκου συναλλαγών, σημειώνει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), αναφέροντας παράλληλα ότι η Κύπρος κατέγραψε το υψηλότερο μερίδιο πληρωμών με κάρτα στη ζώνη του ευρώ.

Ταυτόχρονα, αναφέρει ότι οι διαδικτυακές πληρωμές με κάρτα στην Κύπρο παρουσίασαν σημαντικά υψηλότερη μέση αξία συναλλαγής σε σύγκριση με τις πληρωμές με κάρτα στα καταστήματα.

Συγκεκριμένα, σε έκθεση «Στατιστικές Πληρωμών για το δεύτερο εξάμηνο του 2025», που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη και η οποία εξετάζει τις εξελίξεις στα κύρια μέσα πληρωμής (εκτός μετρητών) που χρησιμοποιούνται στην Κύπρο, η ΚΤΚ αναφέρει ότι η μετάβαση προς τα ψηφιακά μέσα πληρωμής συνεχίστηκε στην Κύπρο κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, με τις συναλλαγές (εκτός μετρητών) να καταγράφουν αύξηση τόσο σε όρους όγκου όσο και σε όρους αξίας συναλλαγών.

Σύμφωνα με την έκθεση της ΚΤΚ, οι πληρωμές με κάρτες παρέμειναν το συχνότερα χρησιμοποιούμενο μέσο πληρωμών (εκτός μετρητών) στην Κύπρο, με όγκο συναλλαγών σχεδόν πέντε φορές μεγαλύτερο από εκείνο των μεταφορών πιστώσεων, οι οποίες κατέλαβαν τη δεύτερη θέση.

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, οι πληρωμές με κάρτες αντιστοιχούσαν στο 75% του συνολικού όγκου των συναλλαγών (εκτός μετρητών), ακολουθούμενες από τις μεταφορές πιστώσεων στο 16%.

Προσθέτει ότι παρόμοια εικόνα καταγράφηκε και στη ζώνη του ευρώ, όπου οι πληρωμές με κάρτες διατήρησαν την κυρίαρχη θέση τους, αντιπροσωπεύοντας το 57% του συνολικού όγκου των συναλλαγών (εκτός μετρητών) κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025. Οι μεταφορές πιστώσεων κατέλαβαν τη δεύτερη θέση, με μερίδιο 21% του συνολικού όγκου συναλλαγών.

«Η αυξανόμενη χρήση των καρτών μπορεί να αποδοθεί στην ευκολία, την ταχύτητα και την απλότητα που προσφέρουν οι πληρωμές με κάρτα», σημειώνει η ΚΤΚ.

Επιπρόσθετα, αναφέρει ότι η ευρεία υιοθέτηση της τεχνολογίας ανέπαφων πληρωμών, η συνεχής ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και η αυξανόμενη αποδοχή των πληρωμών με κάρτα από τους εμπόρους έχουν ενισχύσει περαιτέρω τη χρήση καρτών στην Κύπρο.

Επιπλέον, στην έκθεση αναφέρεται ότι οι διαδικτυακές πληρωμές με κάρτα στην Κύπρο παρουσίασαν σημαντικά υψηλότερη μέση αξία συναλλαγής σε σύγκριση με τις πληρωμές με κάρτα που πραγματοποιήθηκαν με φυσική παρουσία στα σημεία πώλησης (POS), δηλαδή στα καταστήματα.

«Η μέση αξία των εν λόγω συναλλαγών συγκαταλέγονταν μεταξύ των υψηλότερων στη ζώνη του ευρώ, γεγονός που υπογραμμίζει την αυξανόμενη σημασία του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ψηφιακών καναλιών πώλησης για τους Κύπριους καταναλωτές», προστίθεται.

Αναφέρεται επίσης ότι η μέση αξία μιας πληρωμής με κάρτα με φυσική παρουσία στην Κύπρο διαμορφώθηκε περίπου στα €38, ενώ η αντίστοιχη μέση αξία μιας διαδικτυακής πληρωμής ανήλθε σε περίπου €129 κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025. Στη ζώνη του ευρώ, οι αντίστοιχες μέσες αξίες διαμορφώθηκαν σε περίπου €33 και €60.

Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν ότι, παρόλο που οι πληρωμές με φυσική παρουσία εξακολουθούν να κυριαρχούν σε όγκο συναλλαγών, οι διαδικτυακές πληρωμές στην Κύπρο συνδέονται κατά μέσο όρο με σημαντικά υψηλότερες αξίες συναλλαγών, σημειώνεται.

Σε όρους αξίας, σύμφωνα με την έκθεση, οι μεταφορές πιστώσεων διατήρησαν τη δεσπόζουσα θέση τους μεταξύ των μέσων πληρωμής στην Κύπρο, αντιπροσωπεύοντας το 84% των συνολικών συναλλαγών (εκτός μετρητών), γεγονός που αντανακλά τη χρήση τους κυρίως για πληρωμές υψηλότερης αξίας.

Αναφέρει επίσης ότι «παρά τη διαχρονική συρρίκνωση της χρήσης τους, οι επιταγές εξακολούθησαν να αποτελούν το δεύτερο σημαντικότερο μέσο πληρωμής σε όρους αξίας, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στη χρήση τους σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές συναλλαγές και συναλλαγές που αφορούν ακίνητη περιουσία».

Σύμφωνα με την έκθεση της ΚΤΚ, η μέση χρήση των άμεσων μεταφορών πιστώσεων κατέγραψε σημαντική αύξηση τόσο στην Κύπρο όσο και στη ζώνη του ευρώ κατά τα τελευταία τρία χρόνια. Ωστόσο, αναφέρει ότι η αύξηση υπήρξε εντονότερη στην Κύπρο, επιτρέποντας της όχι μόνο να καλύψει τη διαφορά με τον μέσο όρο της ζώνης του ευρώ, αλλά και να τον υπερβεί μετά την εφαρμογή του Κανονισμού για τις Άμεσες Μεταφορές Πιστώσεων (Instant Payments Regulation).

Εξάλλου, στην έκθεση αναφέρεται ότι οι εγχώριες συναλλαγές αποτελούσαν την πλειονότητα των συναλλαγών στην Κύπρο κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 70% τόσο του συνολικού όγκου όσο και της συνολικής αξίας των συναλλαγών.

Μεταξύ των κύριων μέσων πληρωμής, οι πληρωμές με κάρτα παρουσίασαν τον υψηλότερο βαθμό διασυνοριακής δραστηριότητας.

Σημειώνεται ότι οι διασυνοριακές συναλλαγές αντιστοιχούσαν στο 45% του συνολικού όγκου και στο 56% της συνολικής αξίας των πληρωμών με κάρτα, γεγονός που καταδεικνύει τον έντονο διεθνή χαρακτήρα των συναλλαγών αυτών σε σύγκριση με τα υπόλοιπα μέσα πληρωμής.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι πληρωμές προς ιδρύματα πληρωμών αποτέλεσαν τη σημαντικότερη κατηγορία, αντιπροσωπεύοντας το 14% (€1.087 εκατομμύρια) της συνολικής αξίας των πληρωμών με κάρτα. Ακολούθησαν οι πληρωμές προς κυβερνητικές υπηρεσίες με ποσοστό 11% (€832 εκατομμύρια) της συνολικής δαπάνης μέσω καρτών και οι αγορές από παντοπωλεία και υπεραγορές με ποσοστό 10% (€745 εκατομμύρια).

Όπως αναφέρεται, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι πληρωμές για υπηρεσίες χρηματιστών και διαπραγματευτών χρεογράφων υπερδιπλασιάστηκαν κατά την τελευταία τριετία, υποδηλώνοντας την αυξανόμενη χρήση καρτών για επενδυτικές δραστηριότητες. Σημειώνεται ότι η εξέλιξη αυτή συνάδει με την ισχυρή παρουσία των εταιρειών παροχής υπηρεσιών συναλλάγματος (Forex) και συμβάσεων διαφορών (CFD) στην Κύπρο.

Ηγετική θέση Κύπρου στις υποδομές ανέπαφων πληρωμών

Όπως αναφέρεται στην έκθεση της ΚΤΚ, η Κύπρος διατηρεί ηγετική θέση όσον αφορά τις υποδομές ανέπαφων πληρωμών, με ποσοστό πέραν του 73% των εγχώριων ATM να υποστηρίζουν ανέπαφες συναλλαγές, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της ζώνης του ευρώ που ανέρχεται σε 38%.

Παρά τη συνεχιζόμενη μείωση του αριθμού των αναλήψεων μετρητών από ΑΤΜ, όπως αναφέρεται, η μέση αξία ανά ανάληψη κατέγραψε νέο υψηλό, ενώ οι αναλήψεις στα ταμεία των τραπεζών συνέχισαν να υποχωρούν, αντανακλώντας τη στροφή των καταναλωτών προς αυτοματοποιημένα και χαμηλότερου κόστους κανάλια εξυπηρέτησης.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, το οικοσύστημα πληρωμών συνεχίζει να εξελίσσεται μέσω της υιοθέτησης καινοτόμων λύσεων πληρωμών και τεχνολογικών εξελίξεων σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική του Ευρωσυστήματος για τις λιανικές πληρωμές, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης στον τομέα των πληρωμών.

Στο πλαίσιο αυτό, προσθέτει, πρωτοβουλίες όπως το ψηφιακό ευρώ, οι άμεσες μεταφορές πιστώσεων και οι ευρωπαϊκές λύσεις πληρωμών αναμένεται να ενισχύσουν την αποδοτικότητα, τον ανταγωνισμό και την ανθεκτικότητα του τοπίου των λιανικών πληρωμών στο μέλλον.

Αναλήψης μετρητών από ΑΤΜ, στα €2,6 δις

Εξάλλου, σύμφωνα με την έκθεση της ΚΤΚ, ο αριθμός των ΑΤΜ τόσο στην Κύπρο όσο και στη ζώνη του ευρώ έχει μειωθεί κατά περίπου 13% κατά την τελευταία πενταετία, αντανακλώντας αφενός τη σταδιακή μείωση της χρήσης μετρητών και αφετέρου τις προσπάθειες των τραπεζών για βελτιστοποίηση του λειτουργικού τους κόστους.

Παρόλα αυτά, όπως αναφέρεται, οι αναλήψεις μετρητών μέσω ΑΤΜ εξακολουθούν να αποτελούν ένα σημαντικό κανάλι αυτοεξυπηρέτησης στον τραπεζικό τομέα στην Κύπρο, με τη συνολική αξία των αναλήψεων να ανέρχεται σε περίπου €2,6 δισεκατομμύρια κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025.

"Παρόλο που η συνολική αξία των αναλήψεων μέσω ΑΤΜ παρέμεινε σχετικά σταθερή σε σύγκριση με το δεύτερο εξάμηνο του 2024, ο αριθμός αναλήψεων μέσω ΑΤΜ μειώθηκε, οδηγώντας σε αύξηση του μέσου ποσού ανά ανάληψη", προστίθεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ