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Ζητούν ανάρτηση συμβολαίων απασχόλησης για εργαζομένους από τρίτες χώρες

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

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Κοινή επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνο Μουσιούττα απέστειλαν  την Δευτέρα η ΟΥΞΕΚΑ-ΣΕΚ και η ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ, με θέμα την ανάρτηση συμβολαίων εργασίας για εργαζομένους από τρίτες χώρες στη ξενοδοχειακή βιομηχανία και στα κέντρα αναψυχής

Κοινή επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνο Μουσιούττα απέστειλαν την Δευτέρα η ΟΥΞΕΚΑ-ΣΕΚ και η ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ, με θέμα την ανάρτηση συμβολαίων εργασίας για εργαζομένους...

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