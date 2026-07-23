Αμετάβλητα διατηρεί τα επιτόκια η ΕΚΤ, παραμένουν οι ανησυχίες για πληθωρισμό

Αμετάβλητα διατήρησε την Πέμπτη τα τρία βασικά επιτόκιά της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σημειώνοντας ότι οι προοπτικές για τις τιμές της ενέργειας, παρότι παραμένουν ιδιαίτερα ευμετάβλητες, βρίσκονται επί του παρόντος κοντά στο βασικό σενάριο των προβολών των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος του Ιουνίου, αν και σημαντικά υψηλότερα από τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Σε ανακοίνωσή της, η ΕΚΤ σημειώνει ότι η αβεβαιότητα εξακολουθεί να είναι υψηλή και ο πλήρης πληθωριστικός αντίκτυπος του ενεργειακού σοκ δεν έχει ακόμη εκδηλωθεί. Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αναφέρει ότι παρακολουθεί στενά την ένταση και τη διάρκεια του σοκ, καθώς και τις έμμεσες και δευτερογενείς επιπτώσεις του. "Το Διοικητικό Συμβούλιο παραμένει προσηλωμένο στη διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα στον στόχο του 2%", σημειώνει.

Με τη σημερινή του απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θεωρεί ότι εξακολουθεί να βρίσκεται σε καλή θέση ώστε να αντιμετωπίσει την αβεβαιότητα που προκαλεί η σύγκρουση και σημειώνει ότι θα συνεχίσει να ακολουθεί μια προσέγγιση που βασίζεται στα εισερχόμενα στοιχεία και να λαμβάνει αποφάσεις σε κάθε συνεδρίαση ξεχωριστά, προκειμένου να καθορίζει την κατάλληλη κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής.

Ειδικότερα, αναφέρει, οι αποφάσεις σχετικά με τα επιτόκια θα βασίζονται στην αξιολόγηση για τις προοπτικές του πληθωρισμού και τους κινδύνους που τις περιβάλλουν, υπό το πρίσμα των νέων οικονομικών και χρηματοοικονομικών στοιχείων, καθώς και της δυναμικής του υποκείμενου πληθωρισμού και της αποτελεσματικότητας της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επαναλαμβάνει ότι δεν προδεσμεύεται ως προς μια συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων.

Με βάση την απόφαση, τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα παραμείνουν αμετάβλητα στο 2,25%, 2,40% και 2,65% αντίστοιχα.

Εξάλλου, η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι τα χαρτοφυλάκια του APP και του PEPP συνεχίζουν να μειώνονται με μετρημένο και προβλέψιμο ρυθμό, καθώς το Ευρωσύστημα δεν επανεπενδύει πλέον τα ποσά κεφαλαίου που εισπράττει από τίτλους οι οποίοι λήγουν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ σημειώνει ότι είναι έτοιμο να προσαρμόσει όλα τα μέσα που διαθέτει στο πλαίσιο της εντολής του, ώστε να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα στον στόχο του 2% και να διαφυλάξει την ομαλή λειτουργία του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής.

Επιπλέον, αναφέρει ότι το Μέσο Προστασίας της Μετάδοσης (Transmission Protection Instrument – TPI) παραμένει διαθέσιμο για την αντιμετώπιση αδικαιολόγητων και άτακτων εξελίξεων στις αγορές που συνιστούν σοβαρή απειλή για τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ, επιτρέποντας έτσι στο Διοικητικό Συμβούλιο να εκπληρώνει αποτελεσματικότερα την εντολή του για τη διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών.

Πηγή: ΚΥΠΕ