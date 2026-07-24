Αλλάζουν όψη τα ευρώ: Η ΕΚΤ παρουσίασε τις 10 επικρατέστερες προτάσεις για τα νέα χαρτονομίσματα - Δείτε εικόνες

Τις 10 επικρατέστερες προτάσεις σχεδιασμού για την επόμενη σειρά χαρτονομισμάτων ευρώ, παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, ανοίγοντας παράλληλα δημόσια διαδικτυακή έρευνα για τη συγκέντρωση απόψεων από τους πολίτες σε όλη την Ευρώπη.

Οι προτάσεις βασίζονται σε δύο θεματικές ενότητες, τον «Ευρωπαϊκό πολιτισμό» και τους «Ποταμούς και πτηνά», καθώς και στα αντίστοιχα μοτίβα που έχουν επιλεγεί για την αποτύπωσή τους. Η δημόσια έρευνα θα παραμείνει ανοικτή έως τις 21 Σεπτεμβρίου, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αναμένεται να επιλέξει την τελική πρόταση γύρω στο τέλος του έτους.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, οι 10 προτάσεις προέκυψαν από πανευρωπαϊκό διαγωνισμό σχεδιασμού. Υποβλήθηκαν περισσότερες από 1.200 αιτήσεις από γραφίστες, εκ των οποίων 25 κλήθηκαν να δημιουργήσουν προτάσεις για ένα ή και για τα δύο θέματα.

Κατά την εκδήλωση, η Πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, ανέφερε πως τα τραπεζογραμμάτια ευρώ «είναι κάτι περισσότερο από μέσο πληρωμής» και αποτελούν «μία από τις πιο απτές εκφράσεις της Ευρώπης». Σύμφωνα με την ίδια, τα νέα σχέδια, συνδυάζοντας αισθητική και νόημα, θα ενισχύσουν την κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα.

Η κ. Λαγκάρντ σημείωσε ότι οι 10 προτάσεις είναι το αποτέλεσμα διαδικασίας στην οποία η ΕΚΤ επιδίωξε να ακουστούν οι απόψεις των Ευρωπαίων. Όπως είπε, περισσότεροι από 365.000 πολίτες συμμετείχαν το 2023 στη διαβούλευση για τα προτεινόμενα θέματα των νέων χαρτονομισμάτων.

Από τη διαδικασία αυτή αναδείχθηκαν δύο θεματικές, ο «Ευρωπαϊκός πολιτισμός» και οι «Ποταμοί και πτηνά». Επισήμανε πως οι σχεδιαστές εργάστηκαν στη συνέχεια για να αποτυπώσουν τα θέματα αυτά στις προτάσεις για τη νέα σειρά τραπεζογραμματίων.

Οι δύο θεματικές

Για τη θεματική του «Ευρωπαϊκού πολιτισμού», η κ. Λαγκάρντ ανέφερε ότι η Ευρώπη διαθέτει πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και ότι ο πολιτισμός προάγει τις αξίες, την ένταξη και τον διάλογο στην Ευρώπη και πέραν αυτής.

Για τη θεματική «Ποταμοί και πτηνά», η Πρόεδρος της ΕΚΤ ανέφερε ότι οι ποταμοί και τα πτηνά δεν αναγνωρίζουν σύνορα και συμβολίζουν την ελευθερία, την ενότητα μεταξύ των Ευρωπαίων και τη σύνδεση με τη φύση.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, οι πολίτες στην Ευρώπη καλούνται να συμμετάσχουν στη δημόσια διαδικτυακή έρευνα για τις 10 προτάσεις σχεδιασμού. Η κ. Λαγκάρντ διευκρίνισε ότι ο σκοπός της έρευνας δεν είναι η κατάταξη των σχεδίων, αλλά η συγκέντρωση της γνώμης του κοινού για κάθε πρόταση, ώστε να υποστηριχθεί η λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ.

Σημειώνεται ότι η ΕΚΤ θα δημοσιεύσει έκθεση για τα αποτελέσματα των δύο ερευνών μετά την επιλογή της τελικής σχεδιαστικής πρότασης.

Σύμφωνα με την κα. Λαγκάρντ, η ΕΚΤ αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση για το νέο σχέδιο των χαρτονομισμάτων στο τέλος του έτους. Η απόφαση θα βασιστεί σε συνδυασμό στοιχείων, μεταξύ των οποίων τα συμπεράσματα της κριτικής επιτροπής, η τεχνική αξιολόγηση και τα αποτελέσματα των δύο ερευνών.

Ο σύνδεσμος για τη δημόσια έρευνα της ΕΚΤ είναι: https://surveys.ecb.europa.eu/10b/neweuro/

Πηγή: ΚΥΠΕ