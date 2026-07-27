Στο 85% οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία τον Ιούλιο και Αύγουστο, ορατή η επίπτωση από συρράξεις

Ο μέσος όρος των κρατήσεων στα ξενοδοχεία παγκύπρια τον Ιούλιο και Αύγουστο κυμαίνεται γύρω στο 85%, αισθητά χαμηλότερος σε σχέση με πέρυσι, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Διευθυντής του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ), Χρίστος Αγγελίδης, τη Δευτέρα, σημειώνοντας ότι το αυξημένο κόστος ενέργειας, εξαιτίας των συρράξεων, αφήνει ορατό αντίκτυπο στον κλάδο.

Αντίστοιχα, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTΤA), Χάρης Παπαχαραλάμπους, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι κάθε φορά που ξαναρχίζουν οι συρράξεις στην περιοχή, η επίπτωση στον τουριστικό τομέα «φαίνεται αμέσως», εκτιμώντας ότι συνολικά η χρονιά θα κλείσει γύρω στο 12-14% χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι, έτος-ρεκόρ για την τουριστική βιομηχανία στην Κύπρο.

Ερωτηθείς για την εξέλιξη των κρατήσεων το φετινό καλοκαίρι, ο κ. Αγγελίδης είπε στο ΚΥΠΕ ότι υπάρχει βελτίωση στον ρυθμό των κρατήσεων. «Υπάρχει μια αυξημένη ζήτηση τα τριήμερα, ειδικά από κρατήσεις τελευταίας στιγμής, από χώρες της γύρω περιοχής και την τοπική αγορά που βελτιώνει την εικόνα», είπε.

Σημείωσε, ωστόσο, ότι εξακολουθεί να υπάρχει προς το παρόν ερωτηματικό για το φθινόπωρο, «που πάντα ευελπιστούμε ότι θα ανακάμψει και παραμένουμε πάντα σε εγρήγορση για να αντιδράσουμε όπως πρέπει».

Ο κ. Αγγελίδης σημείωσε ότι «τα τελευταία γεγονότα που βλέπουμε ότι αυξάνουν το κόστος ενέργειας και συντηρούν το ακριβό κόστος εισιτηρίων, συνεχίζουν να είναι για την Κύπρο ένα σημείο που πρέπει να μας ανησυχεί και να το έχουμε στα υπόψη μας».

Όπως είπε, παρατηρήθηκε μια βελτίωση στις αφίξεις από τις βασικές αγορές, ωστόσο παραμένει αρκετό περιθώριο για να καλυφθεί το κενό σε σχέση με πέρσι. «Είμαστε αισιόδοξοι. Συνεχίζουμε ομαδικά και οργανωμένα τις προσπάθειες ως ιδιωτικός τομέας και βιομηχανία», ανέφερε.

Ερωτηθείς για το επίπεδο των κρατήσεων τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, είπε ότι ο παγκύπριος μέσος όρος στις πληρότητες κυμαίνεται γύρω στο 85%. «Ευελπιστούμε ότι θα κρατηθεί και θα ανέβει», σημείωσε, αναφέροντας ότι σε σχέση με πέρυσι, χρονιά-ρεκόρ και οι πληρότητες τον Αύγουστο έφταναν μέχρι και το 97%, φέτος εξακολουθούν να είναι πιο κάτω κατά 10-15%.

Όσον αφορά τυχόν αύξηση του ολόχρονου τουρισμού και ειδικά των κρατήσεων που σημειώνονται το φθινόπωρο, τον χειμώνα και τους πρώτους μήνες της άνοιξης, ο κ. Αγγελίδης είπε ότι «η μεγάλη μας ελπίδα είναι ότι θα συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε πέρσι και εκεί εστιάζονται οι προσπάθειες, για βελτίωση του πενταμήνου Νοεμβρίου 2026-Απριλίου 2027. Αυτό θα κάνει τη διαφορά», είπε, σημειώνοντας ότι όσο βελτιωθεί η εικόνα τους επόμενους μήνες, θα καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε στην αρχή της σεζόν.

«Παρόλη τη συγκυρία, οι ξενοδοχειακές μονάδες-μέλη του ΠΑΣΥΞΕ διατηρούν την αισιοδοξία τους και κρατούν τα επίπεδα εξυπηρέτησης και ποιότητας εκεί που πρέπει, για να διατηρήσουμε τη φήμη που έχουμε κτίσει όλα αυτά τα χρόνια», είπε.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ACTTA, είπε ότι «είμαστε κάτω. Όχι πολύ, αλλά πίσω σε σχέση με τους αντίστοιχους περσινούς μήνες», είπε, σημειώνοντας ότι η περιοχή της ελεύθερης Αμμοχώστου έχει πληγεί περισσότερο.

«Σχεδόν όλες οι αγορές είναι μειωμένες σε σχέση με πέρυσι, με εξαίρεση το Ισραήλ, που για τον μήνα Ιούνιο είχε αύξηση 170% σε σχέση με πέρυσι», ανέφερε ο κ. Παπαχαραλάμπους, καθώς τον Ιούνιο του 2025 είχε ξεσπάσει η σύρραξη ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν.

Ερωτηθείς ποιο ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα που συναντούσε ο Σύνδεσμος κατά τη φετινή του καμπάνια, είπε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν το θέμα της εικόνας και η διασύνδεση που είχε γίνει με την εμπόλεμη κατάσταση μετά την πτώση του drone στις Βρετανικές Βάσεις τον Μάρτιο, αλλά και η διαχείριση που είχε γίνει από τα ΜΜΕ και τα ΜΚΔ.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η εικόνα φέτος θα συνεχίσει να παραμένει ελαφρώς μειωμένη, καθώς εξαρτάται άμεσα από τις εξελίξεις. Ερωτηθείς αν υπήρξε αντίκτυπος από την άρση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν, είπε ότι «φαίνεται αμέσως» ο αντίκτυπος, «την επόμενη μέρα», είπε, αν και όχι σε μεγάλο βαθμό.

Όπως είπε, θεωρεί ότι για όλη τη χρονιά, σε παγκύπρια βάση, οι διανυκτερεύσεις θα είναι γύρω στο 12-14% πιο κάτω σε σχέση με πέρυσι.

Πηγή: ΚΥΠΕ