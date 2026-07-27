Κλειστά από 1 έως 16 Αυγούστου τα προσωρινά Πράσινα Σημεία σε Καϊμακλί και Άγιο Δομέτιο

Ο Δήμος Λευκωσίας ενημερώνει το κοινό ότι τα προσωρινά Πράσινα Σημεία του Δήμου Λευκωσίας σε Καϊμακλί και Άγιο Δομέτιο θα παραμείνουν κλειστά από την 1η έως και τις 16 Αυγούστου 2026, λόγω διακοπής των εργασιών της συνεργαζόμενης αδειοδοτημένης μονάδας παραλαβής αντικειμένων και των εργολάβων που συνεργάζονται για την απομάκρυνση των υλικών για θερινές διακοπές.

Οι δημότες μπορούν να εξυπηρετούνται δωρεάν από τα κρατικά Πράσινα Σημεία, με εξαίρεση το Σάββατο 15 Αυγούστου 2026, κατά το οποίο θα παραμείνουν κλειστά.

Πράσινο Σημείο Στροβόλου

Δευτέρα–Σάββατο: 07:00–19:00

Κυριακή: 07:00–14:00

Πράσινα Σημεία Αλάμπρας, Εργατών, Μαλλούντας, Αστρομερίτη, Κοκκινοτριμιθιάς, Περιστερώνας και Λινού

Δευτέρα–Σάββατο: 08:00–19:00

Κυριακή: 08:00–14:00