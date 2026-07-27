Η κινεζική απάντηση στην AI: Η CXMT σπάει τα κοντέρ στο χρηματιστήριο

Η κινεζική εταιρεία κατασκευής τσιπ μνήμης CXMT (ChangXin Memory Technologies) πραγματοποίησε εντυπωσιακή είσοδο στο Χρηματιστήριο της Σαγκάης, με τη μετοχή της να καταγράφει άνοδο 466% κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης, αποτυπώνοντας το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει προκαλέσει η τεχνητή νοημοσύνη στην κινεζική κεφαλαιαγορά.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των FT, η άνοδος της μετοχής ανέβασε προσωρινά την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας στα 3,7 τρισ. γουάν (περίπου 547 δισ. δολάρια), καθιστώντας την για λίγες ώρες την πολυτιμότερη εισηγμένη κινεζική εταιρεία, ξεπερνώντας ακόμη και την Tencent.

Η CXMT αποτελεί τον μεγαλύτερο κατασκευαστή μνημών DRAM στην Κίνα και τον τέταρτο μεγαλύτερο παγκοσμίως, πίσω από τις SK Hynix, Samsung Electronics και Micron. Η εταιρεία θεωρείται στρατηγικής σημασίας για το Πεκίνο, καθώς αποτελεί βασικό πυλώνα της προσπάθειας της χώρας να αποκτήσει αυτάρκεια στην εφοδιαστική αλυσίδα τεχνητής νοημοσύνης και προηγμένων ημιαγωγών.

Η δημόσια εγγραφή απέφερε 8,5 δισ. δολάρια, μέσω της διάθεσης 6,7 δισ. μετοχών, αποτελώντας τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) στην ηπειρωτική Κίνα από την εισαγωγή της Agricultural Bank of China το 2010. Η εταιρεία διατηρεί επίσης δικαίωμα έκδοσης επιπλέον ενός δισεκατομμυρίου μετοχών.

Τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στην επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας και στην ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης νέων τσιπ DRAM. Η CXMT λειτουργεί σήμερα τρία εργοστάσια παραγωγής wafer στο Πεκίνο και στη Χεφέι και έχει δηλώσει ότι στόχος της είναι η συνεχής αύξηση της παραγωγής και του μεριδίου της στη διεθνή αγορά.

Εκτιμήσεις της SemiAnalysis αναφέρουν ότι η εταιρεία θα μπορεί έως το τέλος του 2026 να ξεκινά την παραγωγή περίπου 350.000 wafers τον μήνα, επίπεδο που προσεγγίζει τη δυναμικότητα της Micron, ενώ έως το τέλος του 2028 η παραγωγική της ικανότητα αναμένεται να φθάσει τις 500.000 wafers μηνιαίως.

Η ισχυρή χρηματιστηριακή επίδοση συνοδεύεται και από σημαντική βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων. Μετά από συσσωρευμένες ζημιές περίπου 37 δισ. γουάν την τελευταία δεκαετία, η CXMT πέρασε φέτος στην κερδοφορία, καταγράφοντας έσοδα 33 δισ. γουάν (4,9 δισ. δολάρια) μόνο κατά το πρώτο τρίμηνο.

Η αυξημένη ζήτηση για τσιπ μνήμης, λόγω της εξάπλωσης εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης και της ανάπτυξης νέων κέντρων δεδομένων, έχει οδηγήσει σε ελλείψεις και άνοδο των τιμών στην αγορά. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν αναλυτές, το μεγαλύτερο μέρος των σημερινών κερδών της εταιρείας εξακολουθεί να προέρχεται από την πώληση συμβατικών τσιπ που χρησιμοποιούνται σε καταναλωτικές ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς οι κορυφαίοι διεθνείς κατασκευαστές έχουν επικεντρωθεί στις μνήμες υψηλού εύρους ζώνης (HBM), οι οποίες προορίζονται για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και μεγάλα data centers.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η θεαματική είσοδος της CXMT στο χρηματιστήριο αντανακλά τόσο την αισιοδοξία των επενδυτών για την αγορά της τεχνητής νοημοσύνης όσο και τις προσδοκίες ότι η Κίνα θα ενισχύσει περαιτέρω την εγχώρια βιομηχανία ημιαγωγών, σε μια περίοδο εντεινόμενου τεχνολογικού ανταγωνισμού με τις Ηνωμένες Πολιτείες.