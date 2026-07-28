Πετρέλαιο: Γιατί η κρίση στο Ιράν έφερε ανατιμήσεις, αλλά όχι το σοκ της Ουκρανίας

Εξηγήσεις γιατί οι τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν λιγότερο κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν από ό,τι μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, δίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Σε blog που υπογράφουν οι Lea Demuth, Ana-Simona Manu και Arthur Stalla-Bourdillon, αναφέρεται ότι οι πόλεμοι στην Ουκρανία και το Ιράν οδήγησαν και οι δύο σε σημαντικά ενεργειακά σοκ και, ως αποτέλεσμα, σε αύξηση των τιμών της ενέργειας. Ωστόσο, τα δύο σοκ διαφέρουν σημαντικά τόσο ως προς την κλίμακα όσο και ως προς τον αντίκτυπο στην αγορά.

Πιο συγκεκριμένα, αν και οι διαταραχές στον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο και φυσικό αέριο ήταν σημαντικά μεγαλύτερες κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στο Ιράν, οι αυξήσεις τιμών ήταν μέχρι στιγμής συγκριτικά συγκρατημένες.

Πλήγμα προσφορά πετρελαίου

Όπως σημειώνεται στο blog, οι στρατιωτικές επιθέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου 2026 οδήγησαν στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Αυτό διέκοψε τη διαμετακόμιση περίπου 20 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα (mb/d), που ισοδυναμεί με το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Παρόλο που τα δίκτυα αγωγών της Σαουδικής Αραβίας και των Εμιράτων έχουν μετριάσει εν μέρει τη διαταραχή, η σύγκρουση έχει οδηγήσει σε μέση απώλεια εφοδιασμού περίπου 14 mb/d μέχρι στιγμής, που αντιπροσωπεύει το 14% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Αντίθετα, υποδεικνύεται, ο πόλεμος στην Ουκρανία μείωσε την προσφορά πετρελαίου μόνο κατά περίπου 1 mb/d, ή 1% της παγκόσμιας παραγωγής, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής πετρελαίου της Ρωσίας, ύψους 10 mb/d, συνέχισε να φτάνει στις παγκόσμιες αγορές παρά τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν.

Η κλίμακα της διαταραχής είναι άνευ προηγουμένου, αναφέρουν οι συντάκτες. Ωστόσο, τονίζεται, η αντίδραση των τιμών του πετρελαίου το 2026 ήταν εκπληκτικά συγκρατημένη. Αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα των ελπίδων ότι η έλλειψη εφοδιασμού θα είναι προσωρινή.

Με βάση τα ιστορικά δεδομένα, μια αναστάτωση αυτού του μεγέθους θα ωθούσε συνήθως τις τιμές του πετρελαίου έως και 105%. Κι όμως, στις αρχές Ιουνίου, οι τιμές του πετρελαίου διαμορφώθηκαν σε μόλις 94 δολάρια ΗΠΑ ανά βαρέλι, 29% πάνω από το επίπεδο πριν από τη σύγκρουση, αφού υποχώρησαν από ένα υψηλό άνω του 50%.

Ομοίως, οι τιμές αυξήθηκαν κατά περίπου 30% στο κορύφωμά τους μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, μια σε γενικές γραμμές παρόμοια αντίδραση παρά ένα πολύ μικρότερο σοκ προσφοράς. Αυτή η αύξηση ήταν επίσης βραχύβια, με τις τιμές να σταθεροποιούνται σε χαμηλότερα επίπεδα μέχρι τον Αύγουστο του 2022.

Οι αγορές ήταν καλύτερα προετοιμασμένες αυτή τη φορά

Παράλληλα με τις προσδοκίες για ταχεία επίλυση της σύγκρουσης, αναφέρεται στο blog, οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν επίσης σχετικά συγκρατημένες χάρη σε μια αγορά που ήταν σε καλύτερη θέση να απορροφήσει τις διαταραχές εφοδιασμού από ό,τι το 2022.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αντέδρασαν πιο δυναμικά. Η συντονισμένη στρατηγική απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου ύψους 400 εκατομμυρίων βαρελιών από τον IEA ξεπέρασε κατά πολύ τα 182 εκατομμύρια βαρέλια που απελευθερώθηκαν το 2022.

Μαζί, αυτοί οι παράγοντες εξηγούν γιατί ένα πολύ μεγαλύτερο σοκ προσφοράς έχει μεταφραστεί σε μια συγκριτικά συγκρατημένη αύξηση των τιμών του πετρελαίου.

Παρόμοιες διαταραχές στην παροχή φυσικού αερίου, μικρότερες αυξήσεις τιμών

Η αντίθεση μεταξύ των δύο κρίσεων είναι επίσης ορατή στις αγορές φυσικού αερίου, επισημαίνεται ακόμη. Ενώ και οι δύο συγκρούσεις οδήγησαν σε απώλειες εφοδιασμού που ανέρχονται σε περίπου 9% της συνολικής ζήτησης φυσικού αερίου στην Ασία και την Ευρώπη, διέφεραν ως προς τον τύπο του αερίου που επηρεάζεται και τις περιοχές που εκτίθενται άμεσα.

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει διαταράξει την παγκόσμια αγορά LNG. Τα Στενά του Ορμούζ αντιπροσωπεύουν το 20% της παγκόσμιας προσφοράς LNG, που ισοδυναμεί με περίπου 110 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm) ετησίως. Αντίθετα, ο πόλεμος στην Ουκρανία επηρέασε κυρίως το φυσικό αέριο μέσω αγωγών, ο αντίκτυπος του οποίου επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό στην Ευρώπη, με τις ρωσικές εξαγωγές στην περιοχή να μειώνονται κατά 126 bcm το 2022.

Ωστόσο, όπως και στις αγορές πετρελαίου, η αντίδραση των τιμών του φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν ήταν σημαντικά πιο συγκρατημένη από ό,τι υποδηλώνει η ιστορική εμπειρία. Μέχρι τις αρχές Ιουνίου, οι τιμές φυσικού αερίου του Title Transfer Facility (TTF), το πιο κοινό ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς φυσικού αερίου, είχαν αυξηθεί κατά 53% στα 49 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh). Οι εκτιμήσεις που βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα υποδηλώνουν αύξηση περίπου 81%, σε γενικές γραμμές σύμφωνη με την αύξηση των τιμών κατά 79% που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία.

Σημαντικό μάθημα

Η σύγκριση μεταξύ των πολέμων του Ιράν και της Ουκρανίας αναδεικνύει ένα σημαντικό μάθημα, τονίζεται.

Συγκεκριμένα, αναφέρουν οι συντάκτες, το μέγεθος μιας διαταραχής του ενεργειακού εφοδιασμού από μόνο του δεν καθορίζει την αντίδραση των τιμών.

«Οι αρχικές συνθήκες της αγοράς, τα αποθέματα, η ευελιξία της ζήτησης και οι προσδοκίες μπορούν να είναι εξίσου σημαντικά», σημειώνεται.

Σύμφωνα με τις αναφορές των συντακτών, οι προσδοκίες για γρήγορο τερματισμό της σύγκρουσης, τα ισχυρότερα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου πριν από την κρίση και η μεγαλύτερη ευελιξία στην ασιατική ζήτηση έχουν μέχρι στιγμής βοηθήσει στον περιορισμό του αντίκτυπου στις τιμές της ενέργειας.

Παρ' όλα αυτά, τονίζεται, οι συνθήκες στά Στενά του Ορμούζ και, κατ' επέκταση, στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, παραμένουν εξαιρετικά ασταθείς, ιδιαίτερα μετά την νέα αύξηση των τιμών της ενέργειας.

Ένα παρατεταμένο κλείσιμο, υποδεικνύεται, θα εξαντλούσε σταδιακά τα υπάρχοντα αποθέματα και τα παγκόσμια αποθέματα, αναγκάζοντας παράλληλα τις αγορές να εγκαταλείψουν τις προσδοκίες για ταχεία επίλυση, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο ανανεωμένων ανοδικών πιέσεων στις τιμές.

Αντίθετα, προστίθεται, ένα διαρκές άνοιγμα των Στενών θα μπορούσε να ασκήσει σημαντική καθοδική πίεση στις τιμές, ιδίως καθώς οι αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου εισήλθαν στο 2026 με προσδοκίες για σημαντικά πλεονάσματα εφοδιασμού. Αυτές οι προσδοκίες, σύμφωνα με την ΕΚΤ, ενδέχεται να έχουν ενισχυθεί περαιτέρω, καθώς η σύγκρουση στο Ιράν θα μπορούσε να ενθαρρύνει τους καταναλωτές να στραφούν ταχύτερα προς εναλλακτικές, πιο αξιόπιστες πηγές ενέργειας, μειώνοντας την εξάρτησή τους από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.