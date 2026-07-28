Petrolina: Πράσινο φως από Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για εξαίρεση από δημόσια πρόταση εξαγοράς

Πράσινο φως έδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για εξαίρεση από τηn υποχρέωση διενέργειας δημόσιας πρότασης εξαγοράς προς τους μετόχους της εταιρείας Petrolina που θα προκύψει από την απόκτηση μετοχών από τον κ. Ντίνο Λευκαρίτη.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, ανακοίνωσε ότι, στη συνεδρία της ημερομηνίας 20 Ιουλίου 2026, αποφάσισε, κατόπιν αιτήματος του κ. Λευκαρίτη, όπως του χορηγήσει εξαίρεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15(1)(θ) του περί Δημόσιων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 από την υποχρέωση διενέργειας δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους της εταιρείας Petrolina (Holdings) Public Ltd που θα προκύψει λόγω απόκτησης από τον κ. Ντίνο Λευκαρίτη μέχρι 10.000 μετοχών της εταιρείας, ή μέχρι ποσοστό 0,0114% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

Η εν λόγω απόκτηση θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός έξι μηνών.