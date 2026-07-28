Νέες ευκαιρίες για κυπριακή ναυτιλία από πράσινη μετάβαση

Η αναθεώρηση του ευρωπαϊκού πλαισίου, για την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας, αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την Κύπρο να επιταχύνει τις επενδύσεις σε σύγχρονες λιμενικές υποδομές και να ενισχύσει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα του ναυτιλιακού της τομέα, αναφέρει ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος δηλώνει πως παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από την προτεινόμενη αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (EU ETS), συμμετέχοντας ενεργά, μέσω της FONASBA και της ECASBA, στον ευρωπαϊκό διάλογο για την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας

Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνεχίζει, κινούνται προς θετική κατεύθυνση, καθώς προβλέπουν τη διοχέτευση μεγαλύτερου μέρους των εσόδων του ETS πίσω στη ναυτιλία, μέσω επενδύσεων σε καθαρά καύσιμα, ηλεκτροδότηση πλοίων κατά τον ελλιμενισμό (cold ironing), σύγχρονες λιμενικές υποδομές και άλλες τεχνολογίες απανθρακοποίησης. Παράλληλα, προσθέτει, διατηρούν σημαντικά εργαλεία στήριξης για κράτη με ισχυρό ναυτιλιακό τομέα, δημιουργώντας πρόσθετες δυνατότητες χρηματοδότησης της πράσινης μετάβασης.

Σύμφωνα με το Σύνδεσμο, για την Κύπρο, οι εξελίξεις αυτές μπορούν να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης, ενισχύοντας τα λιμάνια, τη συνδεσιμότητα και τη συνολική ανταγωνιστικότητα της ναυτιλιακής οικονομίας.

Ο Σύνδεσμος θεωρεί ότι η Κύπρος έχει τη δυνατότητα, μέσω των διαθέσιμων θεσμικών και ευρωπαϊκών διαύλων, να αναδείξει έγκαιρα και συντονισμένα τις ιδιαίτερες ανάγκες και προκλήσεις που απορρέουν από τον νησιωτικό της χαρακτήρα, ώστε αυτές να ληφθούν δεόντως υπόψη κατά τη διαμόρφωση του τελικού ευρωπαϊκού πλαισίου.

Παράλληλα, υποδεικνύει πως, είναι σημαντικό να διατηρηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για την ευρωπαϊκή ναυτιλία, να αποφευχθεί η διπλή επιβάρυνση από παράλληλα ευρωπαϊκά και διεθνή μέτρα και να αξιολογηθούν προσεκτικά οι επιπτώσεις από την πιθανή επέκταση του ETS σε μικρότερα πλοία, ώστε η πράσινη μετάβαση να είναι αποτελεσματική, δίκαιη και βιώσιμη για ολόκληρο τον κλάδο.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων, Ρηγίνος Τσάνος, δήλωσε ότι «η πράσινη μετάβαση μπορεί να καταστήσει την Κύπρο ακόμη πιο ισχυρό και ανταγωνιστικό ναυτιλιακό κέντρο» και πως «η αναθεώρηση του ETS δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο ως μια περιβαλλοντική υποχρέωση, αλλά ως μια στρατηγική ευκαιρία για επενδύσεις στις λιμενικές υποδομές, στις καθαρές τεχνολογίες και στη συνολική αναβάθμιση του ναυτιλιακού μας οικοσυστήματος».

«Με έγκαιρο σχεδιασμό, συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ουσιαστική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, η Κύπρος μπορεί να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση της ως αξιόπιστο και σύγχρονο ναυτιλιακό κέντρο στην Ανατολική Μεσόγειο», συμπλήρωσε.

Στην ανακοίνωση του, ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά στον ευρωπαϊκό διάλογο, καταθέτοντας τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις που συμβάλλουν τόσο στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στη διατήρηση μιας ισχυρής, ανταγωνιστικής και βιώσιμης ευρωπαϊκής ναυτιλίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ