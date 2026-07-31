Στα €420 εκατ. το πλεόνασμα στα κρατικά ταμεία- Μικρή ετήσια αύξηση

Μικρή αύξηση παρουσιάζει το δημοσιονομικό πλεόνασμα του κράτους το εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία.

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €420,3 εκατ. (1,1% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €416,8 εκατ. (1,1% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025.

Αυξημένα κατά 4,1% τα έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026 αυξήθηκαν κατά €290,3 εκατ. (+4,1%) και ανήλθαν στα €7,4 δισ. σε σύγκριση με €7,1 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €101,0 εκατ. (+6,3%) και ανήλθαν στο €1,7 δισ.

Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €181,3 εκατ. (+7,7%) και ανήλθαν στα €2,5 δισ . σε σύγκριση με €2,4 δισ. το 2025.

Οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €207,9 εκατ. (+9,3%) και ανήλθαν στα €2,5 δισ. εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €263,8 εκατ. (+18,0%) και ανήλθαν στο €1,7 δισ. σε σύγκριση με €1,5 δισ. το 2025.

Αντιθέτως, οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €84,6 εκατ. και περιορίστηκαν στα €23,0 εκατ.

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών μειώθηκαν κατά €23,4 εκατ. και οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα κατά €29,3 εκατ. (-28,5%).

Στο 4,3% η αύξηση δαπανών

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026 αυξήθηκαν κατά €286,8 εκατ. (+4,3%) και ανήλθαν στα €7 δισ. σε σύγκριση με €6,7 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Συγκεκριμένα, η ενδιάμεση κατανάλωση αυξήθηκε κατά €88,0 εκατ. (+13,4%) και ανήλθε στα €745,4 εκατ. σε σύγκριση με €657,4 εκατ. το 2025.

Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €64,9 εκατ. (+3,4%) και ανήλθαν στα €2 δισ.

Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €151,7 εκατ. (+5,5%) και ανήλθαν στα €2,9 δισ. Οι πληρωθέντες τόκοι αυξήθηκαν κατά €12,4 εκατ. (+4,9%) και ανήλθαν στα €263,4 εκατ.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου μειώθηκε κατά €57,1 εκατ. (-9,0%) και περιορίστηκε στα €580,8 εκατ.

Επιπλέον, οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €13,0 εκατ. (-24,8%).

Σημαντική Διευκρίνιση

Τονίζεται ότι για αριθμό οντοτήτων της Γενικής Κυβέρνησης και συγκεκριμένα του υποτομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχουν παραχθεί εκτιμήσεις λόγω μη υποβολής επαρκών στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές.